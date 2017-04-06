从传统商业模式中，窥探会员制在互联网中的应用

传统的商业模式中的会员制如何应用到互联网中去？作者为你解读。

大众类的移动互联产品很多，淘宝（购物），大众点评（日常休闲消费），膜拜（出行），猫眼（电影），还有一些我们不熟知的ArPP，他们是专门为企业，行业服务的产品，也许大众并不知道，但是这些行业却与我们十分相关，例如药品配送，冷冻库贮藏等等，这些在某一个区域范围内都有一个行业圈子，大家相互交流，相互联系，什么新鲜事情传播很快。

以冷链为例，冻库只是其中的一环，但是其实时监控，数据分析，不仅为我们日常餐桌食品安全带来了保障，优秀的产品更可以为冻库的业主带来实时的数据报告，如同智能家居般管理自己的产业，节约更多的成本（人力，电费，维修成本），更能直观的了解空置率，更好的接单，找单！

企业、行业的移动互联产品，技术和行业专业性十分重要，也许开发需要大量的成本和时间，一款优秀的产品做出来后，也需要在行业内传播开来，传统的商业模式中的会员制有些是可以借鉴的：

一、会员制背景

会员制营销就是企业产品以会员制形式发展客户，并提供差异化服务和精准化的营销，提高客户口碑传播速度，促进对产品的忠诚度和回头率，增加企业长期利润。

2、会员制营销的意义

企业争取一个新客户的成本是留住一个老客户的7~10倍，留住5%的客户有可能为企业带来100%的利润。

3、会员制营销“20/80法则”（前期要找200%的客户）

20%的重要客户，创造企业80%的利润。

如何将80%的精力，聚焦在20%的重要客户上？

4、会员制的目的

获取会员，吸引客户的消费体验 会员资料获取，形成信息关注，促成初次消费 会员资料完善，数据挖掘分析 会员关怀服务，增加黏度、提升重复购买率，起到互动作用 建立会员经营体系，形成口碑营销，形成品牌影响

5、会员制的关键点

会员利益（拉新，留存）是会员制的关键，它几乎是决定会员制营销成功或失败的唯一因素。因为只有给会员选择了适合的现实利益的权利和便携渠道方式，才能吸引会员长久地凝聚在产品的周围，成为忠诚客户。而产品或者运营公司为会员选择设计的利益是否有价值，这不能凭个人的经验来确定，只有征求客户、市场验证后才能做出判断。

二、会员制营销方案

1、建立会员营销平台

为了更好地为会员服务，需建立一个多方位的沟通平台，这个沟通平台包括内部沟通平台和外部沟通平台。

内部沟通平台：用于企业内部员工进行沟通交流，让内部员工理解、支持并参与到会员制营销的开发中去，因为只有内部员工同心合力，会员制成功的几率才有可能提高。

外部沟通平台：确定会员与会员制组织之间以及会员与会员之间需要间隔多长时间、通过什么渠道、进行何种形式的沟通。

简单de说：就是准客户可以通过网络或者口碑查找到产品，并且在极低的条件下可以安装试用产品，或者是提报兴趣意愿，在3个工作日内，就会有专业的工作人员与之联系。

产品或者运营真的给客户解决了问题，带来的效益，一个点，配以市场人员的快速反应，热情服务，带动一个面，所需的只是时间了。

2、获取客户资料，留住老顾客

（1）客户可以通过微信传播，行业，企业的从业者，大家都在一个圈内，现在相互观看微信朋友圈是很方便的事情，通过微信的引导，让客户或者种子客户，传播产品信息，同时借助优惠活动，加深客户粘连度。

比如我们经常看到各类加入平台领取优惠券的分享，当年多少人为了30元而成为UBER的义务宣传者！

（2）消费积分，绑定执行人

例如，消费100元积1分，1分可当1元使用，或者累计兑换礼品等，不过企业级产品金额往往不小，此例只是方便阐述哈。

需要注意的是：某些产品的购买人或者决策者不一定是使用人，特别是针对企业端的产品，例如机票，一般买机票的人都不是坐飞机的人，往往是公司文员或者前台，机票价格并不是他们最关心的，获得积分能使他们获利这是他们关心的。

3、提升互动性，做自营销平台

会员营销，以提升客户黏性、提升回头率和老客户转介为目的，人的需求是多种多样的，不一定非要在本行业内去纠结，谁原因一天到晚的都想着工作呢，反正笔者不会，人都要吃喝拉撒，都要呼朋唤友，都喜欢美女帅哥美食美景，满足客户一些额外的基本需求，也能给他更好的体验，提供如下参考：

定期组织一些行业在线视频，针对行业从业人员的常见疾病，赢得更多的关注（身体是重要的） 入会有礼，新会员扫描二维码或通过朋友圈注册，即送大礼包（知识，行业分析等等，此类活动在医疗，教育类APP中常见） 针对客户资料分析，定期做一些旅游路线的小活动（AA制也不是不可以的），休闲山水游，活力倾情游（大家都在一个圈里，线下交流沟通就比较容易，同时也是一个了解需求和行业发展趋势的好渠道） 生日祝福，假日优惠通知，淡季优惠促销（这里是指的日常消费品）

本文由 @dcg621 原创发布。







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转载请注明: 爱运营 2017年04月06日 于 网站运营 发表