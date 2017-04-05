前小米资深运营：在小米3年，我总结了这些做好用户运营的心得

来源：氧气职场 （ID:yangqi_zc）

作者：痞子

原标题：用户留不住？前小米资深运营跟你讲讲3年的用户运营心得 | 课程精华

用户运营是运营体系中非常重要的一部分，作为与用户直接接触的前沿阵地，如何与用户打交道是用户运营的关键。

内容摘要： 一、用户是什么？

二、用户为什么而来？

三、我们和用户的关系！

四、什么是用户运营？

五、用户运营见解篇

一、用户是什么？

用户运营的根本是什么？

作为用户运营的话，无外乎两个字，人性。每个人都有每个人的习惯和个性，所以每个人都是不一样的。所以，对于不同的用户要有区分。

用户对于运营来说意味着什么？

用一句话概括，用户就是是产品的最终载体，营收的财神爷和用户运营的衣食父母。

用户为什么而来？

很多人可能会说，因为我们的产品好，体验好，服务号，所以我们有用户。其实，这些东西并不是最重要的，再差的产品也会有用户的。

优秀的产品、绝佳的体验、良好的服务和心灵的寄托，这些产品是没有问题的，这些产品会带来更多的用户，并不是说产品不能带来用户或者说产品就是靠最优秀的体验带来用户，这不是绝对的，它只是一个辅助性的东西。

其实只要有产品，用户自然就来了。用户为什么而来，这是我们应该去想的地方。

二、用户为什么而来？

属于用户的感觉

1、获得感

2、归属感

3、差异感

4、成就感

1、获得感，用户使用这个产品肯定是有一定目的的，为了达到这个目的才会买这个产品或者服务。这个时候，用户只是来了，并没有沉淀下来，这时候怎么办？

2、归属感，让用户有家的感觉。如何做到呢？比如说用户是来学习的，有一个学习型的社群，这个社群能给大家能带来什么呢？就是让所有爱学习的人集合在一起，这是大家来的归属感。

3、参与感，小米一直强调米粉的参与，我们会从很多方面做参与。比如说在一些重大时间点邀请用户做活动规划，甚至到后期的时候，一些活动已经下放给用户去做。这会让用户感到他是社区的领头羊，他去帮我们去解决很多事情，同时可以给我们解决很多成本上的压力。

4、成就感，用户参与后，他还会追着玩的，原因就是他有成就感，比如说给他一个参加发布会的邀请函，年终给他发一个 VIP 勋章等，这些都会激发用户的成就感。

三、我们和用户是什么关系？

用户≠上帝

我们总是为用户是上帝，我们应该不断地哄他们，他们说什么我们就听什么，实际上你会发现这样会特别被动，你没有办法做任何事情。你做的事情越多，一旦用户不满意，就没有办法往下接着做。

其实，我觉得用户不可能成为你的上帝。我们应该跟用户交朋友。我们可以和用户一起聊天，学习，成长，没有那么多的距离。如果你留一点心，用户也是会留心的。

四、什么是用户运营？

寻找平衡点

关于用户运营仁者见仁，智者见智。我个人的理解就是在用户与用户的期望之间达到一个平衡点。它并不是说有很多专业化的东西，大家可以去看一些相关方面的书。所以，在这里我就不多赘述了。

五、用户运营见解篇

用户运营的思维方式

（一）用户运营压力分析

压力来源



1、用户，因为你是做用户运营的，十个问题中可能有三个问题是用户造成，用户不段给你施加压力，比如说不配合，不合作之类的，这块大概是占 30% 。

2、项目的一些 KPI ，比如说要求促活多少，用户活跃度多少，用周活、月活等一系列数据，这块占到 20% 。

3、此外，你的性格，跟公司的矛盾或者跟用户之间没有办法解决的东西，通称为自身能力的问题。这块大概是能占 15% 。

4、最后，做用户运营最大的压力来自你的上司。

（二）运营用户进阶流程

1、熟悉用户属性，分析数据，比如用户的年龄层，职业，行业等。你要熟悉你的用户，了解大致的用户层。

2、用户已经有了，就要对这些用户进行分类。

3、建立忠实用户。用户分好组后，你会发现一些活跃的核心用户。这时候，就要用一些激励手段来激发这些种子用户，比如说考核制度，把这些人给挖掘出来，然后形成自己的用户。

这些用户出来以后，把最核心的用户组建起来。比如说你是做社群运营的，那么你就要把社群里最活跃的几个人单独拉出来，成为你的成员。

4、大小群兼顾。这时候容易犯的一个错误是很多人会把用户拉过来组建成小群以后，很多事情都在小群里，不愿意去在大群里面说，这样大群的活跃度下降，这也是一个问题，所以说大家一定要注意这块，组建核心团队用户也是更好地促进大团队的活跃。

5、用户包装，核心用户已经来了，怎么做用户包装呢？比如说让这个用户成为当地最优秀的意见领袖，那你就应该给他一些指导，让他自己成为当地的意见领袖。大家一定要想好做用户的目的是什么。

6、运营的最高境界就是用户是我，这个目的是什么呢？我称为轻运营，我之前在小米的米聊团队，手下有四个团队，每个团队都有一百多号人，实际上我要管他们具体的事务，只要制定好每个月给他们发什么就行了。比如说用户的招募，考核，活跃，每天的任务等这些东西都不需要我去做了，有专门的几个用户帮给我解决这些事情。

我觉得运营最基础的是解答问题。很多用户运营刚开始都觉得大家问一个问题我答一个，大家不问我就没事情做了，这是最基础的阶段。零到半年的用户运营基本上都比较被动。六个月到一年半以后，可能才知道怎么从当中找一些活跃的用户，形成一个调性的活动。

以上这张图是小米粉丝经济的基本体系，分为这四个部分。

Part 1 : 分区版主

分区版主会做 QQ 群，微信群的管理，用户群的维护以及一些广告。

接着他会做一些用户组的管理，比如说特殊用户，特殊用户就是一些版组、解答组、资源组以及配发组，都由这些人去管理，每个月制定考核的标准，然后我们会收到考核回馈。大家要知道，给用户更多的权利，是能减少工作量的。

因为我们之前的服务产品是一个社区，一个论坛，上面会有很多帖子论文。之前我负责整个 PC 端的网站，每天这么多人在里面活跃，这些都是由版主去操作，不需要我们去管理，这块叫做社区维护。

分区版主还会有线上和线下了活动，他们去策划，给我们的方案，我们修改完善一下，然后去发布，会极大减少我们的工作量，实现用户的自运营和论坛的自运营机制。

Part 2 : 兴趣小组

1、内测组

关于手机上的 bug ，或者功能测试之类的。后面因为用户基数越来越大，成立了预测粉丝组，让用户去负责重点工程的测试和 bug 反馈。

2、解答组

第一个是社区本身的解答，第二个是百度贴吧，百度问答，微博的解答。

3、资源组

主要进行绿色内容填充，和汉化的编译，把国外优秀的 App 汉化完以后拿过来。

4、搬运组

对行业相关信息进行整理

Part 3 : 明星米粉计划

明星米粉就是每年，对一些忠实用户进行包装，然后转化成口碑营销。我们会做一些线下活动，让意见领袖跟我们进行价值观的统一，形成口碑营销。最会一个，我们会向互联网企业进行推荐，包括一些实习证明之类，甚至有可能成为小米的员工。

Part 4 : PR小组

任何一个平台上面出现然后他可以给你解决很多很多的问题，就不需要我们去解决了，比如举个很简单的例子，也有很多很多的公司来黑小米的时候，我都不说，最起码黑小米的人你会发现有一些米粉会自动的去回复或者是说反击。

这些人其实根本就不是我们故意去培养的，我们没有特意去培养他们，我们也没有指导他们让他们去反击回去。实际上他们会自己给我们反击，这就是因为我们跟他在价值观上面达成一个统一。

让一些人通过 PR 小组，自媒体的平台等发信息，最后形成口碑的营销。我们希望让这块成为一个自媒体机制，人人都是发烧友，人人都能为公司发声。

（四）用户运营必备能力

1、领导力，能突出自己的优势，树立领导力。

2、有个性，不需要所有人都按照一样的思维方式去操作，没有个性的用户运营是做不块的。

3、灵活性，善于接受新的事物。

4、前瞻性，事情的发展势头是什么，行业动向是什么，用户运营该往哪个方向走，这些都要去了解的。

5、传播力，让用户成为你发声的平台，进行口碑营销。

（五）用户运营当中，经常容易犯的几个错误

1、不了解用户的属性，我们经常会犯一个自以为是的东西就叫我以为，大家应该打个问号，想好用户属性到底是什么。

2、和用户说太多，把什么事情都跟你的用户说，甚至把公司一些机密都说了。说的太多了用户会觉得你这个人是不是很傻。一旦他不认可你，就会有很多问题。

3、过度依赖用户，什么事情都指望着用户做，这也是不对的。很多事情都要你去做，给用户解决问题，否则用户会觉得你在利用他。

4、不切实际，这样用户是不可能跟你提需求的。

（六）怎么拉新、怎么流程和怎么促活？

1、产品的魅力，不断提升产品的魅力和吸引力。

2、不定期的活动，让用户不断跟着你的节奏玩。

3、良好的运营氛围，给用户很好的体验。

4、个人魅力。

（七）怎么去运营？

1、坚持个性，你的个性才能有你的运营的方式和思路。

2、了解用户。

3、多读一些心理学的书，用户是人，人有很多很多的毛病，有很多很多的性格，然后你要去了解他，我们推荐了几本书，大家可以去看一下。

4、不要过分看重个体数据。

5、不要大喜不要大悲。学会淡定，用户总会给你惊喜。

6、有风险的规避意识，提前做一些预案。

7、尝试新的事物，有接受新鲜事物的思维。

8、学会埋坑，给对手预制麻烦，这块就是你一定要知道怎么去填你现有的坑，也知道你怎么去让你的竞争对手肯定你给他设置的坑。

9、有用户体系。

10、有传播意识。

（八）值得看的几本书

· 《厚黑学》

· 《女人的自我修养》

· 《社会心理学》

做了这么多年运营，我感触最深的是这一句话，知道的越多就越是敬畏。因为你真知道越多以后，你发现能学到的东西太多太新了，会越来越敬畏。我希望大家知道，做运营没有那么简单，如果做得好，是很有发展的。







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转载请注明: 爱运营 2017年04月05日 于 网站运营 发表