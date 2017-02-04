一文看懂互联网运营是什么

被问及是什么？我想先来讲讲一个自己：2006~2008年间的20多个月，运营一个移动互联网服务，从零用户发展到800多万客户端下载，周活跃用户（每周一次回访）约有3万多。当时产品的主框架已经确定，服务定位是为手机用户提供互联网上现有丰富内容，建立无缝的服务，初期没有社会化关系，即用户不浮出，也可以理解1.0媒体模式。虽然起初的内容主要是各类UCG类内容等等，将媒体内容推荐给用户订阅，用户之间并不清楚是谁也订阅相似内容；后来发展到各类互联网服务，包括交友，旅游等等。当时，目标用户主要是当时智能手机和只要可运行j2me的手机，当然MTK手机不在其中。

数据

运营开始时就面临困境：先有鸡还是先有蛋；用户和信息服务是一对纠结的关系。所以，在没有任何用户数据情况下，只能凭借互联网上热门内容作为选项服务内容来发布；按设定假想的用户可能兴趣点建立类目，如财经，科技，时尚等等；自己添加内容，后来验证还是新闻，小说，美图，博客等等占据比较重比例。内容和信息精彩和更新率是考量信息质量的很重要指标，当时之所以选择Blog，当时有很多简易收到可判断其内容的订阅情况。这是第一部分数据。

第二个数据来自入口或渠道，不管收费还是免费推广，都要监测各类渠道的转换率；其中特别用心要优化使用体验，如下载到注册的步骤和使用时间，每增加一个步骤就是增加一个流失率，每增加一秒也会使用户逃逸；

而当SP的推广，非常注重广告词，如在WAP站上11个字原则等等；我们当时给各个渠道编号加以各类数据分析，列出rank；其中有点特别要监测有效性（不管是有意还是无意，合作方的数据真实性要考量其合理性）。同时数据采集要提供过往的几天或几周数据；事实上这组数据都要跟踪。

第三个部分数据是最核心，也就是用户行为的数据和分析，这些对当时网站运营可以肯定有很多工具，但，移动客户端只有凭借自己设计统计工具来分析，特别是要将产品内添加监测但又不能影响服务效果，如数据下载时间等等。在此要关联推广渠道数据，分析来自哪个渠道的用户更好指标，那么，要增强该渠道的优先度。而对于进入用户，要分析他们对哪些内容具有使用的倾向，这些用户和内容的行为数据要不断过滤和分析。

策略

在建立运营数据基础上，再考虑运营策略；有数据，但数据是不说说话的，只有你设定了业务目标和要提升的指标，数据才变得有价值，否则，数据还是数据。于是，要设立合理的目标，如是提高活跃度，丰富度，还是用户间互动……要对用户的消费需求做合理分析，才知道如何运用数据来才建立下一步的行动计划（当然这些运营计划不宜过大过长，一般按周即可，时间跨度长了，如季度或年，那不是运营是市场计划或战略），类似包括如何微调布局，如何推荐每天的内容。事实上在运营时不能假设可以去修改产品，不能以改变产品来推动运营；只能讲：就这产品，如何通过运营来提升用户互动和活跃。而有运营总结出来的要素需要系统地整理后才能交付产品管理去考虑。

这些还是一个常规的基础运营，还是只是在产品层考虑，再要增加对用户社会化要素和时间轴的考虑，这就取决于运营者如何定义用户消费模式，首先不能去干扰用户的消费逻辑，如不能强制订阅等等；其次，消费行为中潜在需求是否与时间轴有关联；再者，消费者是否希望置身于一个社会中；这决定了运营者是否要添加按时间轴和社会化元素的相关运营要素。时间元素不仅是一个简单时间轴，还有季节互动等等，由于手机上碎片内容消费行为本身是一个时节性相对弱的要素，所以，不同于电商类要应景，但，那些内容中本身的时节因素会浮出来，这要运营者有一个良好准备，如情人节；当时那款产品初期没有社会化要素，在运营16~17个月后添加简单的社会化元素，把用户角色给浮出，这带动了两个互动，即用户间互动，用户与内容互动。

用户

在实现这层运营后，那么，就是对不同用户的忠诚度管理，这里涉及创建内容数，订阅数，被关注量，回访频率，其创建内容的订阅数等等，这层运营是移动互联网服务核心关键。最近看到一个数据twitter总用户中0.05%，约2万，是整个twitter的生产性用户，他们维系整个twitterland。重度用户是某种意义上的影子，他们参与运营，这也可能更高境界，他们也帮助这运营。他们构成你服务的品味和发展取向。当时，该款产品后期版本中添加了用户的要素，如用户或第三方开发团队创建的新内容源，可以查看到该用户的已使用各类功能，建立薄薄一层关系，非常简单站内私信。当然，在运营中也把握主次服务，一旦不符应去掉一些服务降低运营风险，把同城聊的功能降低到彻底关闭。

即便用户信息和关系不浮出的阶段，也得将用户与服务关联放在考核运营的首位，而如何合理刺激用户消费是用户管理中核心，前面所有数据，策略的就绪就是为了用户更好地获得服务，所以，这里与用户有关的标准可以分为：硬性，简单地讲就是用户生产型和消费型指标，如创建行为，回访率，浏览，数据下载量，用户间互动……等等以便确保服务精准地达到用户和用户流畅地使用（当然有些是产品层，如产品中服务逻辑不完整或有缺失，导致用户在某个细节茫然）；软性，如用户投诉率，反馈等等，但有点记住，不要指望用户有义务来投诉，往往用户变得沉默时，就意味流失。

由于该项目本身是移动客户端的服务，在网站的SEO考虑较少，主要是对服务闭合考虑，有web端服务来增加用户引导，提供下载注册。

总结

1，互联网产品和运营是驱动；

2，不能把运营与产品混为一谈，再烂的产品也得运营；

3，运营必须目标导向，数据为基础；

4，平衡好各个业务逻辑之间优先和比重；

5，运营也如同产品一样是有品味，有个性的；

6，有些运营是暗藏于产品中，这是运营的高境界；

7，用户是运营中核心协同者；他们行为直接影响运营者的信心；

8，运营逻辑须与产品逻辑一致；

9，产品的愿景定义了运营范围；

事实上，再观察其他行业大致也如此，如零售业和其他服务业都基于运营来实现其目标，特别零售基本是80%甚至更高资源投入比例在运营，如你细心观察下，每周在超市入口和过道放置不同商品，这就是集合多要素的运营结果；而金融服务也如此。所以，我们讲：产品和运营是今天移动互联网的一个连体，不可分割，关键是要将运营观念植入到公司文化中。