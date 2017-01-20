腾讯运营兵法：如何做更懂用户的产品运营？

本文将从运营前期，如何化解运营和产品的矛盾，如何提升自身高度，如何从用户角度思考等观点阐述如何在创业公司做好运营。

一、运营前期：快速熟悉团队，理解业务

今天想从我自己的经历中分享：在创业公司怎么做运营？

我第一次创业的时候，没有所谓的互联网运营和产品经理的概念，我什么都做：策划、商务、运营、研发，自己写代码，我没有学过这个专业，只是喜欢。到腾讯这个平台后发现不一样了，身边的人都非常优秀，我接触到商业化理论的培训，它让我以前积累的杂乱知识开始条理化。进入腾讯后，你会发现书里的知识脉络比你以前做得事情更加关键。

进腾讯让我感受最深的是快速融入团队，理解自有业务。运营工作很多是和人打交道，包括团队内部的产品经理、研发以及用户。在这个过程中，如果不理解团队与业务，就很难开展。一个新人不管在大公司还是创业公司，理解业务其实很难，不是指不懂，而是指你按照公司或老板希望你最快速理解业务的方法是不相关的，如果有系统化的经验和能力传授是最好的。例如有好的文档或者好的材料，做分享是非常有价值的。理解业务是第一件事，这样团队熟悉的程度才快。

接下来，所有腾讯新人都会经历用户论坛部分，收集用户反馈三个月，去理解产品、活动、内容，还有用户的看法，我们发现90%用户都是吐槽。因为用户对很多内容、体验无法找到宣泄口或直接触达你，就只能用比较暴力的方法，包括一些非常极端的话，“这个产品怎么这么垃圾，这么难用”、“为什么你么做的功能这么差”。但这却是帮助你理解产品最有效的方法，因为关注用户吐槽的内容，才知道产品哪里做得好、哪里不好、哪里有改善空间。三个月后，你对产品的理解会比技能上的提升更快。

对运营的感知：用户、内容、活动、渠道。底层都由数据驱动，你需要知道每一块怎么去做。无论是在创业公司还是大公司，做运营的同事一定要在前期，针对这四块去接触并创造机会，你如果不主动做，就无法把握你的工作重点，所以这样会帮助你更好的理解现在工作模块的划分。

二、优秀的产品都是运营出来的？

我刚进腾讯时已经创过业，一年后觉得积累了能力，再加上系统化模型搭建，工作快速梳理。那时候最大的感觉是与产品经理之间的矛盾，感觉产品经理没做什么事，我们运营做了很多快速提升用户数据的事情。要知道一个好的运营创意和想法是非常难得的，所有这些都是我们想的，而产品经理什么也没有做。当时浏览器成长很快，每天新增用户从几十万到后来的上百万，一年时间从零涨到了上亿用户，现在再也没有这样的事了。2011年的微信，经过浏览器和其它渠道一起带动微信的发展，贡献非常大。那时大家都觉得运营太强了，运营就是所有去运营产品当中最牛的一帮人。

产品运营和产品经理差别在哪里？运营和产品差别特别大，需要数据分析能力、市场能力，是非常全面综合的。但产品经理在这个环节当中的凸显也很强，但是短板也非常明显，他在整个产品的能力凸显的整个趋向是以学习和执行为基础，然后以用户分析等能力为整个前端的学习和服务做支撑。

为了自我提升，我没有离职，我要做一个自我提升，要像产品经理一样思考对产品运营的理解。我做出了人生当中非常重要的一个决定，我要去做产品经理，不做产品运营了。

从用户出发，到需求，到执行，再到迭代、超出预期，产品经理常提起用户，他们的想法有时候不通过自己表述，心向用户，其实行动是向着自己的。运营则不是，运营的活动推广、渠道、付费成本、数据，所有的环节都要强调用户，用户运营、用户研究、用户价值、用户体验、用户需求。

产品都是“用户”这条线带动，但是用“运营”这条线却无法带动。产品经理能用一条主线思考问题，所以我在持续接下来过程中决定要转岗做产品经理。我建议在座的从事运营的每个人，如果在可行的条件下，都转岗试一下做产品经理，试着从用户的角度去理解你的问题、工作和个人发展，理解你个人的发展，未来3年规划什么样的主线。

做产品经理后我有个深刻的认识。浏览器当时跟微信合作，为微信推了很大的流量，浏览器是工具型的产品，我们的运营团队很庞大，做了很多的渠道，再往下就是活动和其它关于内容的部分，当微信来的时候，就出现了感受很深的变化。微信的运营沒有常规运营的事，它除了借力运营的方式，主要的方式是所有渠道推广微信，所有的工作都是围绕产品层面。例如微信摇一摇里面要设置一个“咔嚓”声，为什么？因为“咔嚓”的那一声就像子弹上膛的声音，摇到了人的时候，出现那个声音很像中了奖。所以产品会有很多借力点融入到了功能与体验，用户体验过程中，大部分都是男性用户，男性天生喜欢暴力，最明显就是枪的感觉，摇到人的刺激就像中奖的感觉，用户辛苦付出了动作，最后摇到了就会感觉很满足。

这个事情引爆非常快，之后基于这种对于产品的理解持续积累后发现，优秀的产品可能真的不需要运营。只要产品设计足够厚，环节足够简化，用户需求满足足够高，也许真的不需要运营。比如Facebook用户成长到千万时遇到的瓶颈，他们发现新用户添加到12个好友时，活跃和留存明显提升，因此Facebook整个体系化改造，所有新用户登入后，主动推荐好友，挖掘用户的宣传能力，所以Facebook后续爆发用户增长非常快。

通过这些点的增长，不难发现优秀机制推动运营的面，吸引力越来越弱，是什么原因呢？因为运营本身此时产生的作用已经被底层化了。

三、成长经验：产品123

我当时有个愿景，做最懂运营的产品。我前期创业过，运营能力已经很强，但是产品整体运营不好有两个关键模式，一个是沟通，一个是执行，再往下是体系。体系非常容易理解，用户的问题产品说了算，产品的问题运营说了算，运营的问题数据说了算。

如何把这些运用到实际操作中呢？就是提升学习力，当新产品加入，我会分析产品和运营中好的标杆案例，产品怎么做运营，运营怎么配合做产品。我会列举一些把运营和产品很多极致点结合到一起的产品，然后发现一个变化点，好的产品可能又不需要运营，又经过一段时间沉淀过后会发现产品运营不分家，这是很大的转变。

四、从哪儿来？到哪儿去？怎么去？

人生哲学最高的问题“从哪儿来？到哪儿去？怎么去？”这是你要永远思考的问题，无非是思考角度和站的高度会变化。

产品运营：像CEO一样思考

我要创业了，要怎么去做产品和运营？我的角色开始转变。

我创业的时候是联合创始人兼CMO，产品、运营、研发团队都由我带，跟CEO的角色一致，这个过程是我第二个阶段最大的提升。当时我承担一个部门的领导，我开始思考如何再提升，转变思维方式，要像创业公司的CEO一样思考。

虽然你此时只是一个小小的运营或者产品，如果你对自己的角色定位从一开始就没有到这个高度，从现在起去变化、调整还不晚。任何时候去学习、成长都不迟，如果你在创业公司，就要像CEO一样思考，如果在大公司，要像产品经理一样思考。

当你以运营的角色跟老板、团队领导人交流你思考的问题时，你会发现你们讲的是不一样的事，你还在讲活动、推广、成本，但老板讲的是用户规模、行业趋势、产品利润、增长速度，你发现说的内容差不多，但是为什么不一样？因为格局、高度、看事情的点不同。所以为什么每次你都觉得老板说的太虚，每次落地不止是做这些事。没错，如果你没有这样高瞻远瞩的设计思想，还是聚焦在活动上，那么你真的只能做一个产品运营。

沟通：用“数据”说话

对于一个运营来说，一定要用数据说话，数据是非常核心的，特别是在创业公司，任何一个环节都会被数据衡量，人力、财力、速度、规模、竞争壁垒，这是运营很重要的价值。

在这个过程中抓住数据核心这个关键点，下次跟老板汇报工作时，相信老板一定会对你刮目相看，一定要坚持。当开始从运营转向产品的时候有一个煎熬的过渡期，就是挑战自己原有的认知。这需要把难以接受的事情抹掉，重新再扩出一条新路，你需要作事情就是坚持不懈的走下去。

当你开始这样转变思想的时候，要坚持这样的认知，并谨记一切都要用数据去向产品、向老板说话，每次做活动的时候，需要实现的时间、成本，转化需要多久的持续性，一次转化、二次转化，所有的数据都需要表明。这个过程中你会发现自己全盘能力的提升，你开始从对于一个点的把握，到了对整体全盘的把握，这就是为什么往往只盯住一个小点的时候可能会做的非常专精。

一叶知秋，一叶障目

我虽然很自信，但知道自己的短板是什么，这很重要。我以前觉得自己什么都懂，做过产品和运营之后，我觉得要达到一个平衡点，在什么场合运用不同的短板或者不同的思维方式。比如说要做产品决策时，我会运用产品的思维方式，用户真正的需求是什么，但仅仅用它还不够，把运营思路翻出来，然后补齐短板的点便能逐步往上走，走到某一个点，会变成弹性的扩充，此时你的能力覆盖也是弹性的。

长板效应

长板效应是什么？所有做产品或运营的同事一定要聚焦一个点，这个点是你看家吃饭的本领，虽然并不是每个人都是全才，但是你要知道自己的短板在哪里以及如何用长板去弥补。长板效应就是如果你特别擅长做文案，你一定要有特别漂亮的代表作品。只有当你在某一个点上达到长板，说到你短板的时候，平衡点才强。这个在创业公司很重要，你自己要对自己要有一个成长的设定。

五、目标、路径、执行力

从工作上区分，所有做产品和运营的人应该先设定一个达不到的点，快速去做并且推进，聚焦目标、路径与如何到达。

比如土巴兔有300个客服，每个人维护超过300个QQ群，他们隐藏在QQ群里，当群里有人说我家要装房子、选建材，他们会马上跳出来说有机会上土巴兔。这种工作跟产品相关吗？不相关。其实是特别土的运营，所以想要一个目标达成的时候，去实现的路径访法并不一定只有高大上。（土巴兔早年90%的用户是这样带来的，还有很强的销售技巧的引导。）

以前我在腾讯做运营，每个月手上掌握上亿元的资源，但是出来创业如果想实现同样的效果，落差会很大，以前在大公司成熟团队里的能力和经验用不上，只能退而求其次，用最土的方法。

当年O2O的很多创业团队都用线下推广，或者加QQ群，包括现在很火的社群运营，都是很土的方法。这时你的思维变化是什么？你以前热衷于某种能力或特别高大上的理论构建的时候，其实基础落脚不稳定，不够接地气。所以在创业公司里你完全有条件和机会去做这样的事，你可以把很多天方夜谭的想法，只要有效的、可以做的都去做，这些在大公司做不了。

六、从0到1，从0到0.1

之前的创业公司从10多人成长到100多人，融资3轮，几千万美金，提升很大，中间只做了一件事就是从“0到1”，当我开始做现在要做的公司的时候发现不行，创业环境变了，新行业不一样，用户不一样，所面对的挑战和困难又不一样了。

以前积累的人脉、能力构建的作用很小，在新的团队里面，我又从0开始做。从0做到1的时候，我会把原先所谓的从0到1做拆分，用户从零到一百万再到五百万，我再次启航重新设定一个目标，现在做的事情依然在这些能力范围内。

小结

最后想要跟大家传递的一点，在创业公司做产品运营，记住回归到这个点，第一是更多地利用产品思维和你的产品团队、研发沟通，以用户的思维说话。当你向上沟通时，用数据说话，加强学习领导的思维能力，同时在这个过程中要不断给自己设定目标、拆分路径，然后执行。

本文由 @运营直升机 整理发布。







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