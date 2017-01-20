用户运营、数据运营、商家运营、内容运营、产品运营、品类运营之间有什么联系和区别呢？

互联网的整个体系是划分为的。

载体（你在哪里做运营这件事）

新媒体运营

产品运营

电商运营

市场运营

平台运营

社区运营

双微（微信微博），自己的产品（滴滴打人、滴滴拉屎），天猫，淘宝……这些都是运营的载体。

职能（你在运营中的主职工作）

一般根据互联网大趋势的划分下，分为：

活动运营

你要定期举办一些和产品相关的活动策划，比如你走进商场，总会发现有优惠活动。为什么？因为对用户来说，有活动就意味着有便宜可占（优惠，礼品）。

举个现在的例子：买苹果的指定产品，赠送2280元的耳机，导致大量的果粉蜂拥而至，有些人好不容易排到队，却发现需要网上预约，欲哭无泪。

苹果为什么现在要举办这个活动？很简单，年底冲销量（小偷年底不也是在冲营销嘛），清理库存（将积攒的库存卖掉，也是你能力的体现），花预算（你要知道公司每年给你的预算，你今年没花完，明年是不会给你这么多的！）

活动运营的流程

策划活动——制定预算——选定场所——人员安排——流程设置——宣传——跟进开发——风险控制——现场统筹——总结颁奖——数据总结——策划活动

为什么最后又回到策划活动啦？因为你可以开始下一场活动了，2333……所以经常有人说，等我忙完这一阵，我可以准备忙下一阵了。

内容运营

内容运营分为三种：

PGC（来自于专业编辑的内容，如：报纸、杂志、电视……） UGC（由用户草根创造的内容，知乎就是一个很好的例子，由用户提出问题，回答问题。还有猫扑，哔哩哔哩……） OGC（企业方，品牌方的专门内容产出。）

内容运营工作职责非常的多且杂，从一开始的内容采集——内容编写——内容排版——内容管理——内容审核，再到内容运营的把控：内容策划——内容发布规则制定——内容管理规则制定——内容分类规划——内容价值挖掘——内容沉淀——最后内容的分发与传播都是浩大的过程。

内容在广告界的称呼是文案，很明显，作为一名内容运营，你需要一定的：

文案能力（笔头子下去，就要有用户买单，形成转化）。 策划能力（要对自己的产品有足够的认识，从而制定活动）。 管理能力（挖掘有价值的内容，因为内容运营的事情较多，所以你也要会调配好手中的初级运营或者人手资源，这样你会轻松很多）。 传播思维（任何的内容，不管优质与否，都需要大量的流量才能被广为人知）

用户运营（所有的互联网运营，本质上都是用户运营）

所有运营的工作目标，都是取悦用户，怎么保证数据？取悦用户！怎么保证营收？打动用户！

用户运营你可以理解为追妹子。

拉新（第一次和妹子见面）——留存（第一次见面，妹子感觉你不错，又与你约会了）——活跃（你天天都想和妹子见面，但要有个理由吧！看电影，跑步，吃饭这种活动约妹子出来，与妹子互动，你发起的活动就叫活跃）——转化（你与妹子的关系越来越好，牵手，拥抱，亲吻，甚至做了羞羞的事情，最后修成正果，你们结婚了，妹子变成你的老婆。这就是转化，但妹子娶到手，不可能一分钱不花。所以转化通常伴随着消费）

以上的过程，简称用户维系。这是第一步，但也是最重要的一步。然后根据用户需求的不同，划分用户层次。策划活动，如：积分，签到，激励用户。与用户沟通，了解用户，发掘用户的需求。在宏观的意识层面，对你的整体用户形成一个认知，优化你的产品，与用户更加亲密。

数据运营

以数据为导向，承担数据分析职责的运营。

因为行业的不同，对数据运营的要求也不尽相同。

但从能力上来讲，至少你要有一定的数据分析能力，比如看到数据下降30%,你能知道是什么原因导致的，不能和老板一样是懵逼脸。

较强的口头，文字表达能力，因为你要解释这个数据的走向，你自己清楚，但其他部门不了解，你得解释清楚，至少让他们清楚该如何配合你。

有数据敏感度，这个只能靠长期数据工作的培养了。

如果有小伙伴都看完的话，会发现不管是内容运营，活动运营，用户运营，还是数据运营，都是有职能重合之处，归根到底，万变不离其宗，本质和目的都是相同的。

最后说一句，其实知道了体系的本质，并不能帮你变成大牛，就像知道很多心理学，却依然不能调节自己。了解运营，还能有自己的创意和想法，并有能力整合渠道，为自己铺路，才是最难的。

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