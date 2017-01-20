什么是用户运营，解读用户运营的概念

所有的互联网运营，本质上都是用户运营！
不管是知乎这种UGC内容平台，还是找妹子做线下游戏的活动，对运营数据进行分析规划，客服与客人进行沟通，群管理员对群的管理制度建立……这些都是用户运营，只是运营方式的不同，分为了内容运营，活动运营，数据运营，用户运营。
- 那么这些运营都在做什么？
一、流量建设
每个用户都是独立的个体，当他们进入互联网聚集在一起时，我们不再把他们看成人，而是从另一种角度把他们当成流量，一个有思想的数据（宏观上来看）。
你可以把用户当成水流，或者沙子，而我们的产品就是洞穴，沙漏。只有用户走的越深，对我们才越有利。
二、用户维系
认识（拉新）：用户第一次和你见面，用了你的产品
留存：用户对你第一次的印象很好，准备和你交朋友，继续见面
活跃：想和用户见面，你得有个理由！策划些活动与用户互动，让用户使用你的功能
转化：用户觉得你是他的知己，成为你的忠实粉丝（这里想要转化用户，一般伴随着花费。没有付出，哪来收获）
- 你作为一个社区的用户运营需要做什么？
上线前：
需要了解你们社区的核心功能，整个板块的构架，这样对你后面运营提出需求，以及功能对用户有用度的判断都有帮助。
然后做好最基础的用户调研。你针对的用户群体是谁，针对他们，从最基础的问卷调查开始。通过调研贴子，站内信，用户社群等等收集情报，然后分析。
再然后，对你的板块进行管理优化，对技术提出建议，邀请用户参加体验测试，并对数据进行分析……事情非常多。
上线后：
用户维系（与用户互动，做好用户反馈，做活动活跃用户，解决用户问题……），自己制造话题，引导用户交流发帖，而且前期自己需要造势，举个例子：玩无秘你会发现身边很多泡妞高手，一看还是朋友圈，直接说是在无秘约的。还有三更半夜捞个漂流瓶，一个头像是漂亮的妹子告诉你，她在用抱抱，用微乐……这些都是苦逼的运营小伙伴。
不同的用户，需求不同，所以用户对你的要求都是不同的。你要对用户进行分层，举个例子：天猫上每月花一百和每月花一万的用户，他们想看的东西肯定是不一样的。
用户激励：积分，签到，会员，礼品……总之除了社区本身，用其他方式活跃用户。
发掘用户的需求，了解用户，对你的用户有个宏观的了解，形成用户画像，最后让用户感知到你的存在，让他们觉得你这个社区是有人在运营的，是有血有肉的，让用户与你更加亲密。
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