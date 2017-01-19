以用户为中心的产品设计：如何把用户需求转化为产品功能？

在日常工作中，产品人员经常会面对一个问题，如何将用户需求转化为产品功能？特别是在面对新产品或新功能上线时，这个问题尤为突出。很多时候产品人员在搜集用户需求时，用户出于个人原因并不会坦露自己的真实想法，用户需求通常是不可见的，它是一种相对抽象的概念；与用户需求不同，产品功能是真实可见可感知的，它是产品诉求的实例化表现。

那么如何将抽象的用户需求转化为产品功能并产生较好的用户体验呢？

一、客观的挖掘用户的真实需求

对于每个产品经理来说，用户需求挖掘是产品工作的一部分，然而出于各种各样的原因，许多产品人员归纳的产品需求并不是用户的真实需求。其中有产品经理自身的原因也有用户的原因。

首先来讲一下产品经理自身的原因。产品经理在接到上级给出的产品任务时，往往会在自己脑海中先形成一个对产品的初步构想，然后再去依靠自己掌握的渠道去搜集用户需求以便为产品开发提供依据。

产品人员在进行产品规划时不可避免带有主观的想法，这在一定程度上会影响之后的用户需求搜集工作， 后面所有的用户搜集工作都会朝着有利于论证自己产品规划的方向开展，这样就导致有时候我们看到的产品功能可能并不是为了满足用户的需求，相反更多只是产品人员的个人意淫 。对于许多产品人员来说，这点都是客观存在的，想想我们在学生时代写作文时，为了不跑题会不会自己捏造一些事实来论证自己的观点？对于用户思维较好的产品经理来说，这样做的好处是可以极大的缩短新功能上线的日期，能够满足企业在面临竞争对手时必要的敏捷开发诉求；对于用户思维较差的产品经理来说，这样做对产品无疑是场灾难。

正确的方式是先明确上级的商业诉求或是KPI考核指标，明确之后不要急于进行产品规划，先进行用户需求搜集，搜集用户需求的渠道一定要具有客观性，许多产品人员为了图省事，往往会直接抄袭竞品，这点在产品需求搜集过程中要尽量避免。用户需求搜集之后进行需求评估并进行需求优先级排序，最后做的工作是产品规划。

如何找到用户的真实需求？

在许多情况下，用户出于某种原因并不会坦露自己的真实想法亦或是用户也不知道自己的真实需求，这时候就需要产品人员不断探求根源，挖掘表面背后的真实需求。

简单举两个例子：

网上付费学习其实不是刚需，个人发展才是刚需，网上付费学习只是满足个人发展的一种方式。 买衣服其实不是刚需，遮羞保暖才是刚需， 买好看的衣服是为了满足衍生的心理需求。

因此，在发现需求的过程中，产品人员切忌只关注表面现象，也不能以一概全，要注意挖掘现象背后的真实需求。 真实需求的挖掘过程可以直接和用户沟通，不断追问，找到用户最终的问题落脚点，亦或是在搜索网站投放关键词，观测关键词点击数据，也可以采取灰度测试的方式，依据测试结果定位用户需求。

有时候用户并不清楚自己需要什么，用户往往基于自己的历史经验提出需求，而科技和文明的发展，可能对用户的诉求有了更好的满足，而用户不自知。比如福特在发明汽车时，曾问用户需要什么，用户的回答是一匹更快的马，马不是用户的诉求，更快才是，于是福特做了汽车。在用户并不清楚自己需要什么的情况下，这时候就需要对用户需求进行一定的引导，这对产品人员的要求比较高，产品人员必须要对新科技有一定的了解，掌握一手资讯，同时还要有良好的产品感和用户思维。

二、采取合理的方式把用户需求产品化

明确用户需求之后也就明确了产品需求，这时需要进行需求排序，要注意，需求优先级排序的出发点并不是用户角度，而是结合产品的核心需求、产品的发展方向、现有框架、团队资源和用户期望，对产品需求进行优先排序，优先实现的需求，一定是对产品核心流程的强化，其目标是最大限度提升产品的核心竞争力；其次，优先实现的需求，一定是和商业目标相契合的。以春雨医生为例，春雨医生想要做的是医疗专家线上答疑，但前期平台没有那么多的签约医生，于是就先做了网上挂号这个功能，等到有一定的专家积累后才上线了线上答疑这个核心功能。

按照优先级，对产品进行具现化，所谓产品具象化也就是确定产品的样式，在进行产品具象化过程中首先要跑流程，尽可能的简化操作流程，同时保证使用逻辑是没有问题的，必要时增加提示对用户使用过程中进行引导，最后是进行外观优化，外观只是产品的加分项，如果一个产品的核心竞争力只是好看，那么这款产品离死也就不远了。

把产品需求具象化并不是说什么需求都要做，最好的方式是满足用户核心需求的前提下先做能直接带来收益的产品需求，产品能不能得到市场认可关键看能不能带来收益，现在的智能机有千百种功能，用户真正需要的也就那么几个，为了开发那些本不需要的产品功能花费过多的精力就有些得不偿失了。

三、优化已经实现的产品需求

产品需求实现之后接下来要做的工作是要对产品进行优化，不断强化用户体验，以便建立自己的护城河。

优化产品外观，搜索框大小，位置，优化卡片样式，颜色，提示音等。用户体验是多方位的，涉及到许多方面，在进行产品优化迭代的时候也一定要先满足急需要改进的体验。例如搜索网站，用户不会因为色彩搭配不美观而离开，但会因为加载速度过慢或搜索结果不准确而离开。产品人员在进行产品优化的的时候一定要分清孰轻孰重，最好的方式是通过数据分析明确用户进入的最大路径，找到再哪个过程中流失最多，对流失率最高的部分进行优化，优化之后观察数据表现。

虽然我们强调要以用户需求驱动产品迭代，但最终目标还要落实到商业目标上，好的产品是把商业价值和用户需求完美结合，并且能带来持续性效益的，这样才能保证产品的可持续发展。

以上是我在工作中的思考和积累，分享给大家，希望对大家有一定的借鉴作用。

作者：王豫强（微信：1002387978），95年产品经理，微信公众号：王豫强







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