项目总结：运营在做项目时该防的两个坑

回看历史长河，总有那么多人与事虽然众说纷纭，但背后的共性都是让后人唏嘘不已感慨不断。似乎只有成千上万次“如果”才能让人好受些，即便最终其实是使之进一步滑向抓狂的深渊。谁都没法改变历史，谁都不能让时间倒流，谁都无法拥有如果，便只好不断安慰和提醒自己“前车之覆，后车之鉴”！

此处首先讲述一个小项目推进过程中，我踩过的一些实实在在的坑。也许，在以后项目推进过程中同样的坑你还是会毫不犹豫的踩下去，但作为“前车之覆的我”仅希望可以你掉坑的时候，喊出声来让我听见，我会带着瓜子去看你…

谨以此坑讲给你听：

项目简介：主要以红包利益做刺激，引导老用户邀请好友体验产品服务。活动主要通过app内目标用户发起分享指社交媒体，邀请好友领取红包并验证注册，而后下载app体验玩耍。（项目一期）

下面提供两份流程图帮助小伙伴们理解需求本身（图文稍作修改，隐去了平台信息；另此处微信端拟代表社交媒体全渠道）：

App端内：

微信端内：

两个普遍坑：

坑一：立项之初就贪大求全想一步到位，殊不知现实和机会成本都太大

所以建议，对于较大项目可考虑基于当前资源，可考虑先简化版本小成本上线看效果再优化改进。认认真真地踩了这个坑之后，方案从第一版本改到了第二版本。

坑二：一味追求项目正向前进，忘了回过头反向看看需求背后的关联要素

第二版方案较之前简化了很多并找了服务端、客户端、前端、测试、交互开了次需求会后。当包括我在内的大家都觉得方案可行且沟通清楚后，拦路虎——“风险控制，防作弊的处理”来了。因为需求本身是基于红包奖励做引导且不需要实名制，所以很难堵住羊毛党的爪子。

回过头来总结看看，其实在方案之初的时候不用那么详尽细致，也不用着急找大家开需求会，而是带着方案关键要素及改动处找对应同事点对点先行沟通清楚，了解是否能实现关键环节及实现成本是怎样的，这样成功率、效率都会好很多。

总结梳理：

如此这般方案到了第三版，项目后来上线后取得了较好的表现，整体方案落地使得很少的获客成本带来不错的有效新用户转化率。但这个小项目从前期方案设计到开发测试上线，所遇到的较普遍性的关于方案调整和延期情况，总结以下几点体会与你分享：

需求本质：从需求方的角度，最基础也是最根本的角色即为清晰明确的表达出自己的需求，这与项目是否按时上线当然是紧密相关。总体来说，第一要务其实是准时上线，其次才是有条件支持甚至是创造条件尽快上线，颠倒结果只会使团队混乱项目延期。

多线协同：项目的推进到发布上线常常是团队合力，特别是涉及到跨部门跨业务线的项目时，应在立项之初就尽早接触了解相应资源的排期情况了。以便联动协同，避免因为单点单线问题而被动延缓。

适度沟通：大多数时候（不是“关小黑屋”进行特定项目开发的话）开发测试人员会被多个需求所包围甚至中途插入增加，很多内容就在琐碎的沟（da）通（jiao）中被耽搁甚至遗忘。所以，适度的进度沟通是必要的，但扯多了就显得墨迹了。

谨慎乐观：谨慎乐观态度是我一直的作风，因人而异。项目的延期，也可能来自于开始之初就过于乐观的评估的所需时间。这样有两个弊端：

1、项目的大幅、多次延期，势必影响团队积极性和战斗激情；

2、项目推进是个team的协作过程，单条线的大幅延期势必将影响到其他线业务的时间计划安排。

结果确认:不要你以为的就是你以为的，沟通的误差任何时候都可能会存在，并不可能消失。对项目负责，对团队负责，对结果也对自己负责，对过程中每个环节结果的跟进把关很重要，避免到最后“多米诺骨牌”似的推来倒去这不对那不好。

很多时候我们很难穷经考虑到每个要素每个细节，但解决好关键因素其它的细枝末节便不会影响大树的挺拔生长。方向明确，控制好底限，便只管大踏步朝前走好了！