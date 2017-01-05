8个步骤帮你快速完成网站运营指标

当你着手开始做网站运营时，BOSS或者领导都会给你制定一个阶段性的运营目标：要在多久的时候达到什么样的目标或者结果，当然就是领导不制定，作为运营的我们也要制定目标，来帮助自己在工作上做出阶段性的突出成绩。要想完成网站运营目标要经历8个阶段，每个阶段都需我们认真思考，这样才能快速完成运营目标。

1.熟悉网站结构

在开始运营工作之前，你首先要先摸清网站的各个栏目版块，熟悉栏目的内容定位和格调，了解之前内容更新的频率和节奏，自己内心要对网站的结构有个清楚的认识。

2.网站数据情况

熟悉完网站结构，你要知道和掌握网站目前的相关数据，网站的权重、收录数据、每天的发访问人数、访问页面数以及用户喜欢看的页面类型，最好可以整理到Excel表里，每天记录数据的变化，根据数据来调整自己的内容运营策略。

3.注重行业动态

要熟悉网站相关行业和清楚获取信息的渠道，时刻关注行业的发展动向，在有好的机会的时候可以抢占先机；分析竞争对手的网站的内容运营策略，掌握对手的动向，能够对行业有制定自己网站相对应的运营计划。

4.网站运营计划

熟悉网站、了解行业、知晓竞争对手，那就可以着手制定网站运营计划，从网站相关的日常工作内容入手，将每日的网站运营事项内容分类：文章编辑更新、专题策划上线、活动运营策划、运营推广计划、外链建设、用户拉新和维系等等；然后根据分类将运营计划细分，每个周每个月要搞定哪些事情，网站要做到哪种程度，这都要提起做好规划。

5.网站运营进度

日常需要完成的任务一定要做好检查工作，保质保量的完成，保证计划的效果。最好每隔两周做一次记录，记录在表格里，每一个月分析一次数据的走向和趋势，分析其中的原因，努力做好执行的环节，按照计划严格的执行。

6.网站推广优化进度

要做好网站的推广优化，把握好网站的外链建设和其他平台内容建设的进度，按照计划执行并做好记录，其他平台什么内容最荣用户欢迎，什么时间段阅读数最高，哪个平台的收录最快等等，这些信息都需要我们进一步去细化，做好分析总结，这样才能保证网站推广有最好的效果。

7.运营活动助力

在做好计划和执行的过程中，我们要还做好阶段性的辅助工作，为了阶段性的指标和数据，要策划相对应的活动或者事件，来帮助网站提升相关的数据指标；常规性的节日活动或者某个热点事件的发生，都要求我们有敏感的神经来捕捉信息，紧跟网络热点，尽快策划相关有深度的内容，进一步提升网站的知名度和传播范围。

8.运营结果分析总结

在制定短期运营目标和具体的实施之后，你要在最终的时候做好数据的统计、整理和分析，和最初的运营数据相对比，从数据上来看是否达到目标；然后再分析下有没有意外的收获，比如内容和品牌合作上多了好多家平台；用户的口碑更好，粘性更高等等，认真做好分析总结，然后开始思考下阶段的运营目标。

由于每个网站运营情况不同，运营学堂（www.yunyingxuetang.com）仅仅是对整个过程做简单的梳理，但总体的方法和框架是不变的，都要对行业和网站本身的情况有清晰的认知，分析数据做好运营计划，严格按照计划执行，过程中可以做些活动或者平台合作之类的帮助快速完成指标。

作者：孙铭，互联网运营学堂创始人，微信公众号：互联网运营学堂，微信号：jackslu







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转载请注明: 爱运营 2017年01月05日 于 网站运营 发表