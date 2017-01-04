做了这么多年运营，你想过运营的定义么？

前两天，有个小伙伴跟我聊天，我们就说到了产品运营这个话题。当时她就说，要不有机会你给我们讲讲产品运营吧，当时我们聊得挺投机，我想都没想就答应了。可是当我回去仔细思考如何分享产品运营这个话题的时候，我就有点懵了，半小时到一个小时，根本讲不清楚产品运营啊。归根结底，是我们对于产品运营的认知和定义存在偏差。在此，也请大家思考一下，我们都做了这么多年的运营了，大家有没有想过产品运营的定义么？

1、 产品运营是个体系

著名的运营大神张亮老师，曾经说过一句话，那就是“运营是块砖，哪里需要哪里搬。运营是个筐，什么都能往里装。”这里就说明，产品运营其实是一个很大的体系，这里面包含了很多的工作。

产品运营，大家也可以称呼为互联网运营，也可以叫运营，其实，我认为这三者的意思差不多。而产品运营下面，又包含了很多分支，按照运营的核心工作来分，一般分为内容运营、用户运营、活动运营。以下引用张亮老师在《从零开始做运营》一书中对于这三个工作的介绍。

内容运营是指通过创造、编辑、组织、呈现网站内容，从而提高网站 / 产品内容的价值，以对用户的黏着、活跃产生一定的促进作用的运营内容。

用户 / 会员运营是指，以网站 / 产品的用户 / 会员的活跃、留存、付费为目标，依据用户 / 会员的需求，制定运营方案甚至是运营机制。

活动运营是指，通过开展独立活动、联合活动，拉动某一个或多个指标的短期提升。

从中不难看出，其实产品运营是个体系，每一个分支都是一种工作。并且随着互联网行业的发展，出现了运营工作综合化的特征。比如近些年比较火热的新媒体运营，那其实就是内容运营+用户运营+活动运营的综合工作，作为一名出色的新媒体运营，那肯定需要文可以卖萌逗笑写文章，武可以吹拉弹唱聊用户，关键时刻，还需要操盘一个活动，完成老板短期内规定的KPI。

2、运营的定义众说纷纭

之前在知乎上，看过韩叙老师对于运营的定义。

他的理解是：互联网运营是为产品传递价值、打造生态和创造玩法。

另外，张亮老师和章鱼怕黑老师对于运营的定义，也曾经在各自出版的书籍中表明了自己对运营的理解

张亮：我认为一切能够进行产品推广、促进用户使用、提高用户认知的手段都是运营。

章鱼怕黑：产品运营就是基于互联网产品，以最低的预算、最优的路径、最高效的执行、最有效的手段吸引大批忠实用户，建立产品在市场上的竞争壁垒，并最终取得产品市场成功的过程。

以上说法，其实都是有道理的，只是出发的角度不一样，有的老师是从运营的价值出发，有的老师是从互联网运营与传统运营的区别出发，还有的是从运营的作用出发。每一个定义，都能引发我们打开一个新的思考角度。

3、我对运营的理解

关于运营，其实我也有思考过，到底什么是运营。我的理解：一切与产品的生产和服务息息相关，以用户为核心的，通过人为干预的工作统称为运营。

通过定义，我们能够发现产品运营往往是紧紧围绕三个元素：产品、用户和运营手段（人为干预），三者有着密切的关系。没有产品的运营，那就是空中楼阁，根本谈不上运营；而没有运营手段的干预运营，产品很难发展壮大；而没有用户使用的产品，产品就一点意义也没了。三个目标是稳定的三角关系，支撑起产品、手段、用户三者良好的循环发展。我用如下的示意图来表示：

以上是我对运营的定义的一个梳理和总结，可能也说得不一定对。不过还是那句话，关于运营的定义这个话题很大，每个回答都有不同的切入点。我们不能单纯地去判断谁对说错，我们更应该做的是通过别人对于运营的定义，加深我们对运营的理解和思考。

PS：大家是怎么看运营这件事的呢？欢迎与我探讨，不吝赐教哦！

原作者：谢雄，现阿里巴巴运营经理，前百度产品运营师。擅长总结运营类干货文章，梳理个人成长方法论。个人公众号：大雄说（daxiongshuo100）。