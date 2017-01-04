车轮运营总监邱爽：社区运营在不同阶段的运营策略

寻找核心用户的目标是，社区的种子用户一定要比目标用户高一头，因为古代有一句话叫做“取法其上，得乎其中”。

婴儿期：保护期，培养认知能力

竭尽所能的寻找最好的种子用户

寻找核心用户的目标是，社区的种子用户一定要比目标用户高一头，因为古代有一句话叫做“取法其上，得乎其中”。所以当你找到一个很好的KOL用户，他可能没有你的KOL用户那么好，如果你按照普通用户的样子去找种子用户，你吸引过来的用户可能是比他们还差一点的用户。所以找种子用户的时候一定要竭尽所能的去找你所能找到的最好的用户，尤其是在产品初期。

制定 运营

我们最开始的时候，围绕我们的核心功能一定要去做一个界限的规划，明确地告诉用户我们是干什么的。

然后是内容圈的界限，对运营来讲，我告诉用户什么东西可以出现，什么东西不能出现，这些都是在初期最基本的一些东西。

理解用户是所有运营的基础，寻找合适的运营小伙伴非常重要

同样的事情有的人干不成、有的人干得成，为什么？在运营初期，能够把握圈子的调性，能够判断是不是核心用户，能够划分核心用户圈，排除不合适的热心用户。在初期的时候一定要管控好核心用户圈子，圈子里面的人的价值观和创业公司取向也要统一。

儿童期：因材施教，引导特长

细分用户属性

保持核心用户距离

保持和核心用户之间的距离也是特别重要。当你和用户的距离过近的时候，用户会非常容易发现“不合”这件事情，特别近的时候，其实每个人对产品发展的期望，比如对产品的意见，可能大家有的时候不在一条线上，所以和用户保持适当的距离是很重要的。

产品改动需谨慎

产品的儿童期，我们的大方向改动还是比较谨慎的，这个时候最应该做的还是应该围绕我们的核心功能区进行优化，产品的改动会造成用户的错乱，好不容易沉淀下来的用户的产品调性很容易流失。

不停的做活动刺激活跃

在一个已经形态比较固定的产品上面的时候，唯一的方法就是不断地制造一个又一个的节日和话题来保持用户的活跃度，用户在产品上的新鲜感可能可以挖掘的空间比较少，这时候就需要运营活动来弥补。

细分的运营岗位

这个时候的单一的运营人员已经不能满足社区的需要。了解用户、喜欢用户是社区运营的基础，内容运营要把握社区和用户调性。用户运营，要注意核心用户的维护和反馈建议的梳理，在这个时候都可以不断地反哺给用户，不同用户的点子也同样可以通过反馈渠道来输出。活动运营是整个社区运营的高光。

青春期：探索新世界

形成方法论和套路，孵化更多的运营和商业模式，形成运营矩阵

到青春期，我们需要形成方法论和套路，在运营的内容、套路，都影响形成自己的方法论和套路，这样有节奏、有规律地开始用户运营，可以孵化更多的运营和商业模式形成运营的矩阵。

深挖确定的用户标签和用户热点，熟记于心

这个时候用户运营要做的事情是深挖用户的标签，所有的运营都应该熟知自己的用户的关键词，深入思考，与热点结合，好的选题和好的方案是成功的一半。

把自己培养成目标用户

一旦你自己是目标用户，就会很明显地感觉到这个选题和方案他们一定会有兴趣，会比较靠谱。

丰富产品形态

产品在这个时候应该是比较固定了，这个时候应该配合运营去孵化一些比较新的功能，丰富产品的形态。同时在内容输出端增加对用户分享的引导。

增加内容矩阵

之前我们的社区内容是UGC内容，下面既然要形成运营的矩阵，就可能会增加PGC的内容，直播，公众号。整个产品的内容形式从单一的UGC的内容会变得更加丰富起来，给用户提供更多的选择。

to所有运营人：所谓运营的天赋

首先要有基本学习、执行和沟通的能力，我们称之为通用能力。然后要有运营需要的一技之长，可能是文案、跟用户的沟通、或者是数据，我们称之为专长。除此之外，更看重“开放、共情、正三观”，这能决定我们是否走的更远，更长。与大家共勉。

作者：邱爽