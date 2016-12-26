学会这个运营技巧，同时跟10个人聊天也不算事儿

以前有很多运营岗位比如管QQ群之类的岗位在行业里往往会被视为是打杂的，但是现在，他认为一旦一个人一旦很擅长于用户互动，能够做到在这一个群里让自己存在感很强，让大家很喜欢你的话，那么这样的人才在行业内会越来越吃香。

对于黄老师的这个观点，我是深表赞同的。现在互联网用户的主导权与地位已经越来越强，所有的运营导向，已经是渐渐从以“流量”为中心到以“用户”为中心在转变。举个例子来说，目前获取微信粉丝已经越来越难，微信平台上大约已经有1000W个公众账号，用户有着极大的自主权，他喜欢哪个公众号就订阅，不喜欢的账号可以马上取关，哪怕仅仅因为这个账号的文章配色他不喜欢。

对于用户运营，落到最基础的层面，最主要的就是与用户做好沟通交流，常见的场景就是线上聊天。无论这个场景是发生在早期的BBS、贴吧，后来的电脑端QQ群，现在的手机端QQ群、微信群。一个合格的用户运营，往往工作中需要一个人与多个用户同时在线交流。抛开交流技巧与个人魅力，光是交流时打字速度与反应能力，对于用户运营来说，也是一个重大的考验。

那要是我们遇到一些大范围的问题爆发或者特别火爆的活动上线时，同一时间，几十个用户、几十个微信群同时需要我们去响应回复的时候，我们如何才能做得又快又好呢？

在这里，我推荐大家一个我常用的运营技巧：储备常用话术，并巧用快捷回复。可能有的小伙伴会觉得，这算什么技巧啊，我们平时也是一直这么做啊。不过大家别失望太早，可以继续看下去，你会学到一个更炫的技能。

储备常用话术

对于我们用户经常会问到的问题，我们可以按照平台的不同功能，将问题进行一个分类，以问题与答案的形式进行归来整理。比如以我运营的产品UC订阅号为例，UC订阅号官网，作为一个媒体服务平台，功能复杂，规则繁多。因此我们经常会受收到用户各种各样的疑问。为此我们建立的一个常用话术手册，按照不同的功能，分为用户入驻平台、用户基础创作、用户数据、用户收益等问题。然后在这些类别下面，将常用的问题进行解答。

为了及时更新这份常用话术手册，我们还把他设置成为一个内部在线版本，支持多人协作，随时可以新增新的问题，更新过时的问题与答案。当我们遇到用户的疑问时，我们可以将合适的答案直接给到用户。这种在线写作的软件非常多，比如Google表格、有道云笔记、印象笔记、石墨文档等。

巧用快捷回复

在这里，我需要隆重推出一下巧用快捷回复这个小技巧，因为这个技巧，可能让运营同学的工作效率提升十倍都不止。

常见的回复用户疑问的步骤都是，打开常用话术手册的文件，然后按照不同分类索引，找到合适的答案，接着去复制粘贴给用户，一般这样操作的话，整个过程最起码也会花费1~2分钟。虽然这种方法已经很简单，但是还是优化的空间，那就是巧用输入法的“自定义短语”功能，实现秒级别的快捷回复。

下面给大家简单介绍一下这个功能如何使用。以最新版的搜狗输入法为例：（郑重声明，楼主并未收到搜狗的任何广告费，纯粹个人使用习惯而已）

第一步，打开工具箱。

点击输入法皮肤最右侧的工具箱按钮。

第二步，打开熟悉设置。

找到一个名为“属性设置”的工具，并且单击点开这个工具。

第三步，进入自定义短语。

进入输入法的属性设置页面，点击最左侧的“高级”，我们能看到页面最右侧有一个“自定义短语”的功能。

第四步，设置自定义短语。

点击“自定义短语”，点击 “添加自定义”，即可设置快捷回复的短语。依次设置这个快捷回复的英文缩写、在候选中的位置、以及快捷回复的文案。即可完成一条“自定义短语”的回复。

我以自己的简介为例，输入英文缩写为“daxiong”，输入法中即可弹出之前设置的个人简介，然后直接选中就可以回复了。

如果遇到需要添加多个“自定义短语”的情况，可以点击页面左下角的“直接编辑页面配置文件”，按照固定格式，可以一次性添加多条自定义的短语。

虽然这个操作需要提前设置，大概需要花上3分钟左右的时间。但是一旦设置完毕，后续使用起来就非常方便。将常用的一些话术，更新到“自定义短语”里面，当用户问到相关问题，直接输入英文缩写的暗号，即可秒回。

有了这样的快捷回复技巧，对付十多个窗口聊天，一样是轻轻松松的事儿。熟练用起来之后，相信你会非常喜欢这个功能的，记得到时候不要忘了感谢我哦！

以上就是我给大家介绍的做用户运营，尤其是答疑交流时的运营技巧了，大家学会了吗？关于与用户聊天沟通时，大家还有什么独门的工具与技巧，也欢迎与我多多交流！

原作者：大雄