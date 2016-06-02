复盘在活动运营中，究竟有多大的作用？

作为一个运营人员，每周都在做各种运营活动，其中有些活动并不能尽如人意，等到下一次再做类似活动的时候也没能出现很好的改观，再一次次的重复中失去对运营的兴趣和热情，最终责怪产品和责怪自己，非常苦恼难以破局。这时候最佳的解局工具就是——复盘。

为什么需要复盘？

复盘，就是对过去做的事情重新演绎一次，从而获取对这件事更深的理解。

复盘这个概念最早来源于棋界，是围棋中的一种学习方法，指的是在写完一盘棋之后，要重新摆一遍，看看哪里下得好，哪里下得不好，对下得好和不好的，都要进行分析和推演。

柳传志第一个将复盘引入到做事之中，成为联想三大方法论之一，在联想每一个重大决策的背后，都有复盘的身影。

SO，复盘和总结还是很不相同的。

复盘对运营的价值

每一次运营实践都是非常全面的尝试，会有系统数据、交易结果出来，也有用户反馈、市场竞争情况，是一个非常值得挖掘的材料，通过复盘能够看到自身的不足、用户的喜好、对手的情况等非常有价值的材料。

如果不复盘，就失去了一次这样的大好机会。一旦对手每次都复盘，你几乎没有胜利的机会。

就像一场选美大赛上，你不用镜子化妆和一个有镜子的美女PK，你的胜算大大降低。

没时间复盘？

既然复盘这么有价值，为什么大家平时不复盘呢？因为

没有意识到复盘的价值，觉得活动结束就结束了。 运营人员觉得太忙了。之所以忙是因为自己时间效率不高，懒于做计划、善用工具等，也包括懒于去复盘。如果你还觉得很忙，可以参考一下这篇文章《你不是忙，而是懒》。

“要因为战术的勤奋来掩盖战略上的懒惰”。——雷军

雷军作为国内最早的一批互联网创业者，从大学里就开始创业，毕业后加入金山软件做到CEO，但他心里最大的遗憾是，一直没有做出一家世界性的大公司，而比他年轻的李彦宏、马化腾早就做出比他成功得多的大企业，雷军极其地聪明和勤奋，出道也比他们还早，却没有他们的结果，所以在总结他过去这些经历的时候，他得出了这个重要的心得。当他再次创业的时候，选择了智能手机这个正确的战略方向。借助移动互联网大潮，5年时间做出了市值六百亿美金的小米。

成功也需要复盘！

2013年马云在赢在中国蓝天碧水间活动现场，为正在复盘的企业家选手们提出了一些意见：

“赢的人要反思，我们侥幸在哪里，输的人要反思，我们输在哪里，是哪些事情我们做好了，我们就会赢，把时间专注在这，可能会好些，否则永远把时间停留在这个没做好那个没做好，那就没士气了。因为输的反思的目的是下一场要赢。赢的人也要反思，我们侥幸在哪里。” ——马云

有时候成功是偶然的，如果不进行复盘成功不一定能再现。

复盘的过程就是让成功的因素不断重现并放大，让失败的因素找出来并剔除。

即使活动运营成功，也有复盘的价值。

如何做复盘？

1、回顾活动目标

既然要复盘，就要有一个参照物，首先拿出当初做活动时定下的运营目标，计划新增多少用户，次日留存率是多少，有多少新增付费用户，Arup值是多少。客观地把当初的活动目标再拿出来看一遍，这时候也可，包也可以试着让团队成员来回顾，看是否每个人都会活动目标都足够清晰。

插一句，要是当时定的是“尽可能多拉一点用户”这样目标的话，那就……唉，难怪活动做不好。

2、 呈现活动结果

把与活动目标相关的数据结果呈现在复盘会议中，让每个团队成员都明确知道。。

对获取的数据结果也要进行一个简单处理，比如说获取到用户增长为5000人，那么用户增长的时间段分布式怎样的，增长最多的那个时间点有那些事件发生；反过来，也可以把宣传资源投放的时刻对应的增长变化提前呈现出来，看是否有哪部分是没有执行到位的。

3、深入分析差异

团队讨论深入地分析产生结果的原因，根据现有目标和结果的差异，提出部分假设，比如：

是否高估了某个渠道的转化？

或者是投放的时间点没有选择到最佳？

还是宣传文案出了问题，没能打动用户？

是不是Landing Page的某些功能不够顺畅？

有了这些假设之后，就需要去验证， 常用验证方法有三种

通过数据验证

改变变量，再试一次（可以小量试）

电话回访用户，了解用户转化过程中用户的经历和困惑，找出转化率的瓶颈

4、导出经验总结

在经验总结上不要流于表象，尽可能的发现问题的本质，让问题不会再发生。

比如说通过分析假设Landing Page的稳定性不够，且经过用户回访验证了这个猜测，用户也反馈经常会有打不开的状况，那你的得出来的经验总结是什么呢？

初级复盘：下次做活动的时候，我自己先提前试试，不能点开就要让开发和运维同事加强

中级复盘：Landing Page作为活动转化最重要的一环，需要重点监督，每次都要特别交代测试人员完成足够有效的测试和反馈

高级复盘：明确制定开发、测试、运维人员的工作职责要求，将Landing Page的稳定性作为重要考核指标之一，另外产品运营人员没有及早发现问题，也在这方面缺少关注的意识，需要重点加强。

在过程中也要敢于追问为什么，验证是否得到经验结论可靠有效。

在总结完经验后，也要将可以改变的行动列下来，并明确可以实现的时间和执行对象，这是复盘最重要的成果输出。

复盘有效的要点

在活动结束后，最短时间开复盘会议，这样很多活动执行细节和用户反馈都历历在目，做复盘的可靠性比较高。 彼此坦诚剖析，既不推卸责任，也不妄自菲薄，而是尽可能地呈现一个完整真实的活动过程。每个参与者都有平等的发言权，都能真实地表达想法。 要有专人控制时间和记录要点，开会最忌讳的就是不着边际地开得又臭又长，控制每个部分的时间很重要，另外记录要点也是一种会议成果的输出，有利于把下一步行动和经验总结记录下来。

当你开始复盘之后，就会逐步体会到活动复盘，对于提升活动运营效果的巨大好处的。马上拿你最近完成的一次运营活动召集团队，开始一次复盘吧！

作者：飞鱼船长，个人微信公众号：运营控（微信ID：yunyingkong）。







本文固定链接: http://www.iyunying.org/yunying/64038.html

转载请注明: 爱运营 2016年06月02日 于 网站运营 发表