运营怎样做到“别错把平台当成你的本事”

大企业的人，似乎很容易感觉自己自带光环。出去谈合作，别人一听你是某某公司的，必然和颜悦色地好好伺候。因为平台好，工作上结识的人脉优质，时间长了，会不自觉地滋生几分多余的自信来。说白了，就是把平台带来的红利，错当作自己的能力。—入江之鲸《别错把平台当成你的本事》

如何做到十万+阅读量—— 最简单粗暴的方法就是把文章发在百万级别的大号上呗。在百万级别的大号上，你全文就写句“呵呵”也能轻松10万+。

当时看完文章的第一感觉蛮有道理，的确现在不少童鞋喜欢把在大平台做出的数据当成自己能力的体现。当然也包括我在内，出于人（装）性（逼）会不由自主的透露一些产品数据，比如我的在行个人介绍里面就掰扯了贴吧看贴的日活数据。

然而，在大平台做运营的真相是高层领导很少会去关心公众号的订阅量和订阅量。这样说吧，如果你在大平台只是做公众号运营的那其实就是可代替性非常高的危险岗位。如果在公众号有销售入口还好，这样可以用业务数据来引起他们的注意，不然最好去思考下这样的问题“为何要把产品的用户导到公众号？为何不把公众号用户导到产品？公众号的关注量对提升核心业务数据的帮助？”

大平台也是从创业公司起步，能发展到现在的业务体量和品牌自然还是有不少人在为核心业务劳作着，所以《别错把平台当成你的本事》这篇文章略有把大平台的员工一棒打死之嫌，因为就像媒体行业除了有借平台之力采访CEO、副总裁、明星、富豪发朋友圈炫人脉的，还有脚踏实地做排版、印刷、发行等幕后搬砖的。

所以码了这么长串的字，看完《别错把平台当成你的本事》这篇文章的第二感觉是：别只看到大平台有人在晒朋友圈和炫耀粉丝量和阅读量数据，却不知有人内心对核心业务的渴望和写晋升报告的惆怅。

结合这句话，下面和大家聊聊在大产品和小产品（可理解为大平台与小平台）做运营的能力的差异，做到掌握真实能力，不错把平台当作本事。因为过去的两年里刚好创业公司和大型互联网公司都呆过，可能会有点参考性，当然我也只剩运营这个方向稍微有资格聊了。

关于大产品和小产品的界定在业内还没个标准，我就大概按照自己理解说下去了，用户量在100万以内的叫新产品，功能和用户都还比较单一。100万以上的在功能和用户结构上算是成熟产品了，在核心功能的基础上已经往延伸功能开发，有一定量的用户跟品牌基础。

大平台的运营能力要求

先说在大产品做运营，如果不想只是在大平台聚光灯下跑龙套的，可以重点从 “单点做宽”和“垂直深入”这两方面能力去努力。

1 单点做宽

它主要包含资源整合和发散思维能力，其中资源整合能力最容易理解，无论是大平台还是小平台，各行各业都需要的。

就拿渠道整合来说，小平台拿渠道基本是站外的零星小流量合作或者按效果计费的付费渠道，大平台则可以有体系内的其他产品渠道，以及站外的资源兑换和商务采购的大流量渠道，能拿到多少主要考验你的沟通和抱大腿技巧，建议平时多帮助体系内的其他产品运营童鞋推点量，关键时刻能够帮助自己不少。

发散思维是“单点做宽”的核心能力，也是最难做到的。还是拿渠道来说，很多运营童鞋喜欢埋头去谈下很多各种类型的渠道，表面上看是在不断的创造新的工作价值，渠道A+渠道B+渠道C+渠道D….，实则只是在一个维度上在不停的从这个坑跳到另一个坑，所以在领导眼睛只是在做一个事。

要做到发散性思维，首先得找到“单点做宽”中的这个「点」，持续围绕这个点去发散性的思考运营可以做的几个方向的事。比如我在贴吧时的同事鸡姐做的贴吧神翻译项目，就是围绕贴吧词汇翻译这个点来发散性的去思考，把项目做出了立体和层次感，把一个看似简单的创意活生生的运营成2个月的大项目。

发散性思维对的经验善浅的运营来说蛮有难度，加上浮在产品表面可以玩的点已经被玩过了，大平台的运营想要做出创新需要深入产品，寻找有意思的值得包装的点。

这个过程就像想创意一样，有时候花了很长的时间也并不一定能挖掘。能怎么办呢？多看，多学，多做，这里建议可以看看 《做运营缺乏创意和灵感？“上”它们就够了！》（在公众号产品菜鸟汇回复关键词“灵感”），看看行业内最新的创意，说不定再回去结合产品能够找到非常不错的点。

2 垂直深入

它适用于偏产品的运营，也就是我一直推荐的运营能力发展方向，不管是新媒体还是内容的运营，即使领导没要求，其实都应该尝试通过数据去证明你的工作对核心业务的价值，进而将它们固定成产品里的功能，因为只有这样的项目对产品价值会更大，被叫停的可能性才会更小，这样才能成为对某一方向“垂直深入”研究的运营，不至于没了平台光环没人脉啥事也做不了。

“单点做宽”思维是一种做项目的能力，“垂直深入”是一种做产品的专研能力。一位做新媒体的童鞋，如果拥有的是“单点做宽”的思维，会是一场接着一场的牛逼拉粉活动，说实话这种事情蛮难持续，而且想点子也是个痛苦的过程；如果拥有的是“垂直深入”思维则是研究自己发布的图文是否为产品用户所喜欢，是否有利于提升产品的用户活跃度，然后去研究目前内容型产品都是怎么运营的，自己的产品应该呈现什么内容，在哪呈现，怎么呈现，以及后续内容的互动形式、数据统计等。

在大公司做运营的能力要求总结成一句话：想办法自己所负责的项目变成一项需要持续的投入的工作，因为这样你的产出的价值和质量也会高出很多。

小平台的运营能力要求

小平台里做运营，因为资源和用户量有限，加上希望能够马上对促进用户量有结果，所以在小公司做运营需要有“小事出活”和“快速试验”的能力。

1 小事出活

对从大平台跳到小平台做运营的人来说，心态上需要做好调整，做好在创业公司做小事的准备，勿忧心忡忡和患得患失。脱离平台后资源、人脉变少，有阻力是肯定的，但要相信自己在大公司做产品和项目的积累下来的运营能力项目还是能推动得了的，虽然效果数据可能会后面少几个0。

当时要注意小平台的“小事出活”的能力，不需要大平台做项目那样用很多的其他工作来点缀。把复杂的事情变简单，只要能够获取用户量就行，从出发到达成目的的路径越短越好，越直越好，毕竟你的开发资源和人力资源都有限。

这里举一个例子，前段时间创业的朋友打算做场母亲节活动，让帮忙我把关活动质量如何。当时看到方案我就惊呆了，感觉丝毫不像创业公司做的活动。联合的企业性质不统一，有线上的有线下的，流程也很复杂“用户需要到在线下去扫描集齐6个徽章可以获得奖品”。这样的活动规则直接有三个明显的问题：第一，把非上海地区的用户给拒之门外了；第二，用户参与门槛太高很少有人愿意坐几公里的地铁就为了扫码；第三，离涨粉这个核心目标很远。

按照“小事出活”的做事要求，当时给出建议是就简单把它看成一个公众号互动活动，集齐6个徽章的任务变相成为包装方式，将任务的奖励当作关注公众号的激励就好。

2 快速实验

关于“快速的实验”，不是说快速的通过某个贴子去试这个渠道，发现没效果就把整个渠道放弃掉。毕竟有量的渠道不多，快速实验要做到在同一时间段在同一渠道里试各种不同类型的贴子，有活动型、干货型、故事型、娱乐八卦型……找到在这个渠道中效果最优的一种贴子，比如贴吧比较受欢迎的贴子是故事型，你要是能够持续的在一个把直播讲故事估计效果是不会太差。然而，这种耐心发软文贴和类似到淘宝买顶贴机的盘门左道是在大公司做运营不一定需要具备的能力。

在大产品和小产品的做运营的能力要求达到差在哪里，忍者见忍智者见智，只拿我在贴吧和小红书的工作体验做对比会显得有点片面，本周在运营研究社进行了关于“如何做到不把平台当成你的本事”这方面的话题讨论，共享两条比较优质的观点吧。

研究社@263-北京运营-Dakota

入职现在的公司一个月，初创公司，产品还比较稚嫩，需要打磨的地方比较多。之前是在一家相对大得多也成熟的多的公司（虽然是做开发），谈谈我的想法吧。

1.自我驱动力。初创公司小，人也少，需要做的事情很多，可以做的事情更多。所以每个人的职责比较杂，虽然也有细分，但是还是需要兼顾到一些相关的事情。管理也不尽规范。所以有一定自驱力的人应该是更适合在初创公司的。

2.学习能力。我是转行进来的，初创公司没那么多资源带新人，培养新人。很多事情只能自己摸索前进。就像我现在加入了这里一样，是为了寻求同行、有经验的前辈来学习。初创公司还讲求一个 快”，就不只是要求学得会，还要学得快，领悟的快，快速的理解工作的需求。

3.良好的工作习惯。工作习惯这个是不太好界定的，现在的这家初创公司有很多没有工作经验直接加入的伙伴，所以还带着些像学生一样的习惯，工作起来比较任性。所以这一部分的话我觉得是大公司能给我们比较正面的影响的。

研究社@7-深圳运营-柳巧

创业公司需要的运营负责人需要具备哪些能力和特质

1、对行业和公司的认同感：如果能选择，挑自己喜欢的行业和公司，你会发挥出更大的能力。

2、上升一个层次来思考问题，不要只想到基础执行，主动去思考问题背后的策略思维，不需要老板的强力推动也能想到和做到。

3、快速的变通和实践能力：互联网每天都在变化，快速试错是必备能力。

4、持续的学习、实践和总结反思能力：不去接触新事物，不跟老板和上级请教、不体验竞品、不去看相关的书籍，不用学到的东西来指导工作实践，不会在实践过程中持续优化，优化之后不知道反思、总结和分享，就不是一个好运营。运营是一个不断优化的过程，培养死抠细节的优良传统，你可能一次做不对，但是多试几次你的能力会得到提升。

5、理解任务的目的和执行过程中的要点：是要达到拉新、促活还是品牌宣传的目的，理解目的之后细分步骤，每个步骤把握住要点，开始执行。

6、从一个模块的熟悉过渡到多个模块，各个模块互相促进，提升运营效果。

7、常用资料和数据分类整理：用户信息、需求信息、进度情况等能数据化的信息用表格整理，便于考核自己工作的完成度，拿给上级看也一目了然；常用网站使用浏览器账户收藏；资料建立专门的文件夹等。

8、基本的沟通能力，遇到问题时找援助：创业公司大家都很忙，如果你不说自己遇到什么困难，谁也不知道该怎么帮你。

9、生活中有意识地为运营工作积累素材：生活中多角度地去思考问题，想到好的点、遇到好的故事记下来。

＃专栏作家＃







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转载请注明: 爱运营 2016年05月20日 于 网站运营 发表