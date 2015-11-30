从零开始做运营进阶篇读书笔记

看完这本书，你应该对如何让内容良性流转，如何开展活动，什么是运营系统观、如何对待和管理用户，拿到数据如何分析，有更进一步的了解，你也可以初步按照规则模仿内容，设计活动，建立用户数据模型了。

但是，想要完全贴合自己的产品进行运营，自己还是要多思考，多活用。运营涉及的东西很多，很碎，正如这本书有些章节的标题一样，有些东西只能杂谈，系统的概括是不容易的。某欢思考后，进行了一部分内容的归类整合，希望有助于大家的阅读。

先看目录

相比入门篇，进阶篇是对内容更近一步的学习，虽然越深越杂，但张亮大神讲的还是蛮清晰的。

一、内容运营进阶

两个关键点，一是定位，二是流转

二、活动运营进阶

两个关键点，一是流程，二是系统观

三、用户运营进阶

三个关键点，一是不同用户阶段不同运营，二是了解用户，三是培养用户

用户首先是人，了解人性就是在了解用户的一部分。

五、数据运营

六、移动端运营

总结

从思维导图就可以看出进阶篇讲的更深入了。

今天就到这里啦，喜欢就点赞，有用就分享，想继续就关注微信号：运营读书笔记。最后祝大家有个美味的周末~~

作者：官网欢欢dream

原文：http://www.jianshu.com/p/556fec0df4e7







本文固定链接: http://www.iyunying.org/yunying/36520.html

转载请注明: 爱运营 2015年11月30日 于 网站运营 发表