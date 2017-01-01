【小白学运营第二十三期】基于产品解读ARPU

文/VV5

ARPU：(Average Revenue Per Users)每活跃用户付费，这是行业内经常被提及的词语，但值得注意的是：它与ARPPU完全是两个概念，前者基于活跃用户，后者基于付费用户，目前大部分公司将DAU定义为登陆即活跃；关于这个“活跃”标准，需要不同公司根据不同定义进行拿捏。

ARPU=周期付费金额总额/周期活跃用户数

ARPPU=周期付费金额总额/周期付费用户数

ARPU在产品中作为核心数据，一般用于产品定位初期不同规模的评估，具体来说也就是从整体衡量游戏收益贡献如何、游戏活跃用户的人均奉献怎么样，游戏人均收益水平如何；如果需要细分，又可以从单渠道解析不同渠道获取的用户质量如何。

那么我们再往下看一组棋牌数据：

（上图为某棋牌游戏一周的运营数据）

从这几组数据里面，我们可以看出：

活跃用户人均收益：ARPU=0.41

新增用户占比：（DNU/DAU）*100%=15.18%

老用户：DAU-DNU=42015

游戏周粘度：（DAU/WAU）*100%=14.28%

周付费率：（8790/346780）*100%=2.53%

综合上面几组数据我们可以看出，棋牌游戏的人均付费偏低，然后结合7天的付费人数以及付费金额可以看出ARPPU为16.25；从ARPU到ARPPU的人均付费差我们可以看出，付费占比越多，两者数据越接近；付费占比越小，两者数据越大

从新增用户占比我们可以看出该游戏老用户较多，综合（ARPU=周期付费金额总额/周期活跃用户数）公式，我们再对ARPU进行解析：

分子：周期付费金额

分母：周期活跃用户

写到这里，就要回到我们上期的话题，也就是DAU的构成：

DAU=新增+老用户+回流用户

我们继续拆分：

新增分为有效新增和一次会话用户

老用户分为活跃用户和付费用户

回流用户分为回流活跃用户及回流付费用户

然后我们再把ARPU公式变换：

ARPU=周期付费总额/（有效新增+一次会话用户+老活跃用户+老付费用户+回流活跃用户+回流付费用户）

每一个分子和分母的变动都会影响ARPU的变动，从该棋牌游戏的数据我们可以看出，老用户占比多，那么我们再对ARPU进行逐步拆分：

在拆分之前，VV5要明确的是：单一的ARPU不是检查游戏质量的标杆；高ARPU不能证明产品多好，低ARPU也不能证明产品多差；这需要我们根据付费率和留存率综合考虑。

首先我们先看ARPU变换的几种形式：

若ARPU上升，则有（原始举例：ARPU=100/10=10）：

1.付费金额上升或不变，活跃用户数减少（例：ARPU=100/5=20）

2.活跃用户下降或不变，付费金额上升（例：ARPU=300/10=30）

3.两者同时下降，但是付费金额下降幅度小于活跃用户下降幅度（例：ARPU=90/5=18）

4.两者同时上升，但是付费金额上升幅度大于活跃用户上升幅度（例：ARPU=300/15=20）

这种分析手法和ARPPU有些类似，但是在活跃用户的解析上，则更加深入：

1.活跃用户减少，这里就需要我们建立用户模型，也就是流失用户特征，若流失用户为新增用户，其中一次会话用户占比较多，则需要我们考虑该用户来源渠道如何，如果是买量合作，则可以验证是否有造假嫌疑；如果是老用户流失，是活跃流失还是付费流失，则需要我们根据产品变动，生命周期具体衡量；如果是回流用户流失，则需要我们验证是否游戏对回流用户无吸引力，或者吸引点消失（例如某段时间老玩家回归活动，会短暂提升DAU）

2.活跃用户下降或不变，付费金额上升；则需要我们检查产品各节点的转化率以及付费额度变化；是否有大量活跃转化为付费，是否有低端付费转化为高端付费；在这里就需要我们综合衡量用户质量，或者说活动驱动（例如某阶段充值送礼，消耗产品周期，加速资金涌入）

3.两者同时下降，但是付费金额下降幅度小于活跃用户下降幅度；在这里同样需要我们建立用户流失模型；流失活跃用户占比，流失付费用户占比；例如大规模活跃流失，小规模付费流失；需要我们根据流失特征做出衡量。

4.两者同时上升，但是付费金额上升幅度大于活跃用户上升幅度；这里和条件2较为相似；同样需要我们衡量产品转化；是否存在活动刺激，或者说IB驱动，将大量低端用户转化为高端用户，或者说在流失小部分低质量用户的同时又导入了大量高质量用户。

以上是ARPU上升的几种情况，从上面可以看出，不一定ARPU上升就意味着产品状态很好；关于ARPU下降的举例与【小白学运营第二十一期】数据篇：基于产品解读ARPPU文章解读相似，只是在DAU的发掘上略有不同；可以结合ARPU上升条件做出反推；在此不做过多解说。

另外值得一提的是，ARPU与付费率只是一款产品变现能力的实际体现，并不能绝对代表产品的盈利潜力

举个例子：

小明：我家《王二蛋漂流记》本月ARPU对比上个月提升了100；付费率增加了8个百分点；留存率也增加了；我们这游戏以后赚钱妥妥的，我从此走上了变成高富帅，迎娶白富美的人生道路。

小华：真厉害！你们怎么做的？

小明：这个月我们放血甩卖！充100，返500；现在用户都抢着冲呢！

小华：………

从上述例子不难看出，ARPU上升只能意味着产品变现能力提升，不能意味着产品盈利潜力提示；任何以消耗产品生命周期去提升ARPU的行为都只能说是加速产品变现能力的表现；在这里，VV5个人从ARPU的分子入手，也就是充值金额总和来看定义了以下公式：

金额充值与资源产出比，即：

RMB兑换资源消耗/（付费金额*汇率）

注：此公式存在数值偏差，仅供参考！（例如冲10元得30钻石，20元得70钻石；在数值表现上有偏差）从上面可以看出，当RMB兑换资源消耗/（付费金额*汇率）越接近1或者大于等于1时；则证明该游戏的资源消耗出口较好；若比值离数字1越远，则证明用户尽管充值了，但是充值资源运用较少；此行为可能受充值活动影响；但是若无资源宣泄途径，用户账号资金过多，后续付费意愿不大，则会造成较大的ARPU值波动。

在这里，需要我们对用户行为进行分析，提取行为特征，造就消费环境，精准推送营销，作用目标人群；这是一套思路，不可单方面为了提升ARPU值进行拍脑袋营销（关注手游那点事，关注小白学运营，转载注明出处）。

最后需要强调的就是ARPU的可持续性，有些公司为了数据好看；在某时间段，公司砸钱或大力开展变态级的充值活动；这种ARPU值是不健康的，并且不可持续；我们必须以一个长期的产品周期去观察，ARPU的常态变化如何，只有在长期ARPU值的变化过程中进行分析观察，才是比较有意义的。

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