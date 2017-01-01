【小白学运营第十五期】论运营基础概念及注意事项

文/VV5

上期我们说到从渠道角度看产品，本期原准备综合CP和渠道一起写关于运营事件中的突发情况；但是由于多数朋友反馈，希望对运营基础概念进行解说，本期将以运营基础知识及注意事项为主；运营突发事件的话题将作为下期讲解文章；毕竟小白学运营的宗旨便是为在小白的成长线路上结伴而行，如果您有新的想法，或者对手游运营有新的疑惑和需求，可以在本文下方留言，或许下一篇文章的内容，就能帮到你！

谈起运营，行业内最常见的比喻便是：“带孩子。”

孩子怎么带，需要什么条件；我们从各大公司运营招聘要求中可以看到：

1.如果你想做运营，你首先需要对自身产品有很深入的熟悉与了解。

2.如果你想做运营，你需要读懂这个市场，知道市场上什么游戏多，什么游戏受欢迎等一系列市场情况。

3.如果你想做运营，你需要读懂用户，知道用户需要什么，喜欢什么，怎么去接触他们，怎么去引导他们。

4.如果你想做运营，你还要拥有深刻的分析能力，善于做出SWOT（一种分析手法，分别对应优势、劣势、机会、威胁）其次，你还要善于分析数据，根据数据发现问题、并予以解决。

5.如果你想学运营，你需要拥有一定的表达能力，无论是与渠道对接还是和CP洽谈，无论是文本表达还是语言表达，如何通过沟通表达正确的心中思想，至关重要。

6.兴趣是最好的老师，无论哪个行业，爱它，就是你勇往向前的源动力。

说到这里，需要回到之前【如何将用户需求转换为产品需求】的文章，尽管大家都说运营都流程性的问题，但是如果你真的将运营去走流程，你就输了；这里要注意的是上文所说“用户与产品的交互、用户与环境的交互以及产品与环境的交互”

以上是运营人员需要知道的基本知识，通俗来说，即你想做好运营，需要有以上几点基本认知；接下来要说的就是手游圈最常见的bi格；圈子里面，三两朋友，一群伙伴；经常聊着聊着，飙出几个字母，一段英文，是不是很洋气？自从VV5被FAQ（常见问题）难倒之后，便暗暗发誓，一定要早日养成bi格，毕竟你懂了不说，是内敛；不懂不说，是无知；不懂还说，那就叫犯二；接下来便是手游圈里经常提到的一些名词，可能概括的不太全，欢迎补充。

一、最常见的几种公司性质

1.CP：内容提供商，一般是指研发游戏的团队，当然，目前手游圈混搭盛行，研运一体的也有。

2.SP：服务提供商，这个有些人认知不多，但是一定都接触过，早先还在用山寨机那会儿，暗扣流量、话费；通过用户点击，然后借着移动服务端收取话费的事情屡见不鲜，后来大部分赚钱了，大部分转做CP或者其他业务。

3.发行：经常有人会把发行商和代理商说在一起，每次不得已总要以：“5块钱是人民币，难度人民币就是5块钱？”的思路去解释；发行，简单易懂，就是帮不具备运营实力的团队去运营他们的产品，将利益最大化；这一块多了一个分成比例，也多了很多块合作模式；目前主要大多数发行商还是以独代为主。

4.渠道：渠道这一块，分很多种；广告平台、门户网、APP应用商店等等一系列能提供终端资源的平台都可以称之为渠道。

二、最常见的几种游戏类型

RPG：角色扮演类型，例如《神雕侠侣》

ARPG：即时动作扮演，例如《忘仙》

SRPG：策略角色扮演，例如《啪啪三国》

SLG:策略游戏，例如《植物大战僵尸》

LBS:原文是基于位置服务的意思，例如《怪兽岛》

ATC:动作格斗游戏，例如《时空猎人》

SPG:体育运动游戏，例如《辉煌足球》

RAC:竞速赛车游戏，例如《天天飞车》

MUG:音乐类游戏，例如《全民炫舞》

RTS:即时战略游戏，例如《红色警戒》

PUZ:益智/棋牌游戏，例如《欢乐斗地主》

COC:融入城建、SLG、养成玩法，例如《部落战争》

FPS：第一人称射击游戏，例如《军团要塞》

卡牌：策略角色扮演类，与SRPG极为相似，例如《我叫MT》

以上是最常见的几种游戏类型，但是随着之后混搭文化的流行，跑酷+塔防+射击等一系列融合，游戏类型也便有了新的名词，例如前段时间的文章《我叫MT》值入LBS玩法一般。

加入了LBS后的《我叫mt》界面

三、最常见的专业术语

在这里，关于数据问题可以查阅【小白学运营第四期-核心运营数据详解】，

关于广告可以查阅【小白学运营第八期-论运营流程问题及各阶段注意事项】。

值得补充的是：

DSP广告：根据cookie（缓存）推送相似信息；此类广告更为精准用户群。

PM：产品/项目经理

PD：制作人

QC：品质监控

QA：产品质量测试

CB：封测/内测

OB：公测

Beta版本：测试版本

Demo：初级演示模型

UCD：以用户为中心的设计

PR：公关，市场营销；多指用于商业目的的推广性文章

HCI：人机交互

UE：用户体验

UC：需求评审

BRD:商业需求文档（多用于产品经理）

MRD:市场需求文档（多用于产品经理）

PRD:产品需求文档（多用于产品经理）

FSD：功能详细说明（多用于产品经理）

GS：游戏内的托

GM：游戏官方管理人员，现在手游大部分叫客服

IP：著作版权，通俗来说就是题材版权

GP（genneral parter）：一般合作人

FAQ：常见问题

TRQ：项目时间（time）、项目资源（resource）、项目质量（quality）

FAB：属性、作用、益处（如，活动奖励是充值卡，发起来很快，所以很方便）一种逻辑方法，运用较少

四、最基本的运营思路

1.产品定位/用户定位/市场定位

2.前期曝光,着重用户认知以便用户参考

3.善于对市场资源整合

4.注重预热阶段

5.注重运营辅助（GS、外推等）

6.注意数据表现

上面几点是每个运营初学者需要知道了解的，从整体而言，又需要我们确定运营短期目标，长期目标；以及运营主线/复线；玩家目标；产品优势等一系列综合因素，此类需要与产品结合，需要因人而异。

有了思路，接下来便是最为基本的市场认知，也就是通常所说的，影响用户选择、留存的因素：

首先，我们可以看用户选择游戏的基本流程

访问设备—决策入口—获知信息—了解信息—思维决策—最终行为

访问设备即是通过手机/电脑/一系列行为进行访问，主要受环境和流量影响

决策入口，为什么产生决策行为，根据其他文章数据表明（按系列号排列先后名次）：1.朋友在玩；2.自己想换；3.朋友推荐；4.游戏资讯；5.广告

获知信息，从哪里获取相关信息，（按系列号排列先后名次）：1.社交网站；2.朋友分享；3.商店、刷机论坛、资讯网站、游戏官网、其他…

了解信息，（按系列号排列先后名次）：1.搜索引擎；2.应用商店；3.资讯网站/论坛；4.刷机论坛

思维决策，这里意味着用户将要做出选择，而影响用户选择游戏的因素很多，例如题材/玩法，品牌，内容（icon，截图，新闻等）机型适配，包大小，评分评论，下载量，厂商信息，碎片化时间等。

除此之外，影响用户留存的因素也多，例如：新手引导，用户成就感，用户对后续成长期待，运营活动，用户代入感、版本交替等等。

五、运营基本注意事项

1.了解产品与竞品的适用性

2.竞品活动，市场趋势，推广调查

3.竞品用户的构成和来源

4.用户对宣传通道的偏好度

5.游戏内的用户群特征，行为偏好

6.了解用户群体，寻找新媒体的可挖掘性

7.用户反馈，核心用户口碑宣传

8.调查用户流失原因

9.了解前期推广策略的优劣性

10.专区、专题预热

11.广告投放，预装，联合推广

12.了解用户数据，新活跃用户，付费用户数，在线人数，流失人数

13.对宣传通道进行效果监控

14.了解渠道合作规范，推荐要求

15.熟悉产品推广点，可优化项

六、运营后续情况分析

1.数据分析

2.产品现状分析

3.用户行为分析

4.消费行为分析

5.付费意愿分析

6.付费行为分析

（在这里，同样要将消费与付费分开；消费为游戏内资源消耗，例如强化消耗宝石、金币，付费为游戏内外资源换取，例如充值获取极品宝石，活动限时折扣等等）

综合而言，我们可以看出：

运营核心：维持产品正常运作，经营产品创造营收

运营宗旨：以产品为载体，以用户动机为目标进行服务；理解用户需求，实现用户需求

运营目标：稳定产品、用户、渠道三者间的循环发展关系

以上便是基本的运营基础与注意事项，要知道运营主体思路多变，很难有一套规范化的运营标准，只有通过不断调试细节，发掘其他流量入口，培养自己的运营节奏感；才能真正打造一款极具竞争力的产品。

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