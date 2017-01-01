【小白学运营第十四期】从渠道角度看产品

文/VV5

2014年，各大渠道改版，后台更新；发布新的政策…..一系列的行动让手游在开年之初就已经有了愈演愈烈的趋势。上期我们提到如何将用户需求转换为产品需求；那么我们本期将从渠道角度而言，如何将渠道需求转换为产品需求；在此之前，我们需要知道的是，渠道是怎么看的产品，又是从哪些方面看的产品；这也是我们本期的话题。

写本文之前，特别感谢17173贝斯，当乐麦兜，豌豆荚立通，91影子，琵琶网拖鞋，TT游戏小花，爱思助手琦琦，遇见霞姐，UC司棋，移动MM潘阳等各位朋友的帮助，让本文得以成稿；综合渠道反馈，从渠道角度看产品，如何将产品打磨得更好？

首先，站在渠道角度看产品，会从四个大方向切入：

一、产品质量

二、产品背景

三、厂商对游戏的调控力度

四、厂商与渠道的配合度

深入来谈，我们可以发现不少值得拿捏之处：

一、产品质量

接到一款产品，渠道会看产品质量，正所谓内容为王，这是一个必然趋势；一般渠道会将产品交给内部测评小组；测评小组会根据游戏IP、玩法、画面、新手引导、交互、计费点、操作性给予游戏一个综合评定等级。

产品评测之后，渠道会输出一些修改建议或者是反馈需求，若渠道提出修改意见，证明渠道至少对产品是有期望度的，厂商可以将渠道需求转换为产品需求，进一步强化产品在该渠道的竞争力和表现力；毕竟有些渠道评测等级会影响后续的资源位供应，那么综合竞品而言，赢在起跑线上也很重要。

二、产品背景

产品是哪家公司的？公司怎么样？此类信息对于我们而言，并不是重点，但此类可是渠道考虑的因素之一。

1.渠道看产品，除了产品质量之外还会看产品背景，也就是这个产品是哪家公司的，大公司有大公司的品牌效应，也有品牌实力；此款产品不行，或许下款产品很优秀，那么就公司品牌而言，说不定搞好关系可以拿到下个优质游戏的首发，这也是渠道看产品背景的心态。

2.渠道看产品，除了厂商实力之外，还会考虑合作关系；这个合作关系，可以是之前有很深的合作关系；除此之外还有正面关系（例如高层认识，扶持得到的友情），也可以是公关关系（例如送礼请吃饭，但是很多渠道内部禁止收礼，否则开除）

3.产品影响力，例如《植物大战僵尸》和《植物大战僵尸2》的关系；受第一版游戏影响，第二版游戏的影响力无疑是巨大的，此类游戏拥有庞大的用户基数，渠道很为重视；另一方面，如果此游戏已经在其他平台上线，产品在其他渠道的表现（数据）力度也会作为渠道对产品的评估参考。

植物大战僵尸2宣传图

4.是否移植，做游戏的都知道，手游有端游移植，页游移植；例如XX游戏的手机版，或者说XX游戏换皮；此类因素渠道也会较为看重，因为这部分移植游戏在之前的端游/页游已经有一部分口碑，会有原来的骨灰级玩家换端继续追。

5.产品在市场上的宣传力度；渠道接到产品，一般会看厂商在市场上的宣传力度，以及曝光度；玩家期望度，在这里，主要是通过媒体宣传，不少渠道会参考百度指数或者行业内/外的用户认知度。

三、厂商对游戏的调控力度

不管你有多大的品牌，不管你有多优秀的游戏；如果你自己都不管自己的游戏，那么没人会在乎你的产品；对于渠道而言，东边不亮西边亮，他们不会指望从你这一款产品中赚钱；所以厂商对游戏的调控力度，也会影响渠道对产品的关注度。

1.调控力度，产品出现问题，或者说渠道提出新的优化建议；厂商是否会根据渠道需求作出调控，对产品进行优化，事不过三；若连续三次，厂商对渠道反馈置之不理，那么渠道也不会在产品上耗费太多无用精力。

2.更新力度，运营不是走流程，产品也不是一潭死水；节日、活动、开服、维护、版本更新图片更新、新闻更新这些是很有必要的；对于渠道而言，游戏更新力度越大，越容易提升用户活跃度，但也不能盲目更新，影响用户体验；这其中的度需要我们自己拿捏，毕竟渠道看重的根本是用户质量，如何提升用户质量，需要因人而异。

某网站手游渠道排行榜

四、厂商与渠道的配合力度

将产品交给渠道，是甩给渠道，还是只放在渠道？不少厂商上产品，前期要了一点资源位，然后自己闭门造车，弄着弄着就死了；还有的厂商上产品，上了就不管了，跟托孤一样，完全交给渠道；那么，这两点对渠道而言，只能让产品自生自灭了。

1.前期运营，大部分厂商都会为自家产品争取资源位；而渠道也会尽力配合，有些资源按产品等级给，有些资源自己预约，有些资源在开发者后台申请；还有些资源，看关系，刷脸；一般前期的渠道资源都会给足，对于这种合作开始的配合，双方都会比较积极对待；当然，在此阶段，有些厂商会根据自身的运营节奏，合理的测试自然流量，而渠道对于自然流量，也是极为看重。

2.运营一段时间，渠道给予产品资源位，便会综合考虑，例如彼此真正的关系、产品质量、产品在市场上的宣传/表现力度、产品互动粘性等；在此阶段，数据支撑也开始变得重要起来，因为手游碎片化时间，用户流失高，所以需要产品吸引用户然后留住用户最后促使用户付费，综合而言，渠道看产品数据依次便是：下载-注册-登陆-留存-付费率-付费数。

从数据方面不难看出，渠道数据都按流程发展，从点击转化率到下载转换率，留存数据到商业数据，即付费率，arpu值；当然，如果商业数据可观，留存不佳，渠道也会重点协助厂商优化产品。

3.后期的资源位，一般需要数据支撑；据有些渠道反馈，产品质量不行，强上资源会出现拉低整个渠道数据的情况；在此阶段，刷脸什么的，渠道也不会待见；与此同时，渠道也会对比产品与产品的导量效果，不同的素材在相同的位置，吸量能力如何；一款产品导量5000，那么他决不会放一个导量500的游戏在上面；若不与其他游戏对比，每个资源位，渠道都会有一个平均水平线，产品一次没过，可能是巧合；产量两次没过，可能有客观原因；产品三次没过，那一定是产品的问题，渠道之后对产品的扶持力度也会大大降低。

（渠道原话：资源位就那几个，不是每个游戏都能安排得到的，具体也得看产品表现，上了几次资源位，新增没多大变化，消费也起不来的，基本下次很难预约资源位）

4.以上是渠道对产品的资源扶持看法，除此之外，渠道也会声明；活动很重要；有些厂商做活动，都是自己脱离渠道去做，送充值卡，送充电宝这些；就渠道看法，活动最好结合做，例如渠道货币（U点、金币）渠道奖励（公仔）；彼此配合，一方面可以从各渠道运营处得知用户喜欢什么活动，另一方面，渠道也会想办法提供一些资源（例如奖励丰富全站置顶）；毕竟双方结合做活动，如果没有玩家参与，双方都会很尴尬；所以配合来做，彼此都会很上心。

要知道活动也是游戏更新重要的一块，据渠道反馈，用户可能在不同渠道了解这款游戏在某天做活动，这也是可以刺激玩家回归游戏的，这一块就和用户回流直接挂钩；在活动奖励上，渠道并不中意什么送车送房送手机，据他们所言，实用更重要；与其活动炒作夸夸其谈，倒不如坐真做实的把礼物发出去，玩家真的拿到礼物，就提高了用户的忠诚度，以及通过口碑吸引更多的潜在用户群。

5.礼包，对于礼包而言，也是一项导量资源，另一块也是提升用户活跃的途径（例如经常有渠道做限免活动）；据渠道表示，有专属礼包最好，如果没有专属礼包，那么内容也不能太小气，用户来一个渠道，领到的礼包看起来高大上，但是用起来却不尽人意，在此，用户期望值与实际价值所形成的反差会让用户对渠道失望；所以对于太寒酸的礼包，不是渠道不给资源，而是不想自己打自己的脸；正如渠道所说，渠道也想把游戏做好，但是他们没有义务帮你把游戏做好，礼包不给力，却一直缠着礼包推荐，回头把商务得罪了，那以后更不用做了。

6.运营时效性，节日、版本更新、开新服这些，最好能提前告知渠道；例如节日的资料替换，版本更新的公告，开新服的开测表、开服表新闻提前告知，不要等到做了才说，先斩后奏，这时候渠道给不了资源，就是理所当然的情况了；所以游戏的动态要及时沟通，通过不断做好游戏的更新提升渠道关注，渠道那边越多人关注你的产品，那就是好事。

（渠道观点：物料配合，物料配合，可以申请资源位；渠道对画质要求越高，证明对产品越关注，谁都愿意摆个很好看的图片，这样整个网站的档次就上去了；再者，在同样的广告安排下，广告图好看的，用户心情会好，也更乐意去点击）

7.客服管理，有些渠道会有专区论坛，那么官方客服入驻至关重要，当然，有些客服处理庞大的用户群可能力不从心，所以渠道也会雇一些玩家作为版主辅助官方GM；在这里，需要与渠道版主做好沟通，毕竟玩家更懂玩家；做好论坛话题、活动、专题整理；要知道，就渠道而言，交互尤为重要。

8.新闻，对于新闻而言，很重要，但是实际效果有很虚；不少渠道反映，拿到厂商稿件，自己看都不想看，更别说重点推送了，新闻质量永远是徘徊不前，毫无阅读欲望；放在专区只起到了板块填充的价值，据渠道反映，稿子千篇一律，往往遇到资源位的文章，渠道扫个标题就不想看了，新闻质量不行，看了没意思；谁又会去想到下载，毕竟这一块主要针对新用户和潜在用户，文章毫无吸引力；刷来刷去，用户看了觉得没新鲜感，渠道也不乐意推。

某游戏新闻列表

说到这里，不少CP会庆幸，还好自己没放太多新闻；尴尬的是，渠道对新闻需求度又很高，像维护、更新这些肯定都是需要提前以新闻的形式放出来让大家知道的；往往不少厂商忽视这点，只在游戏内部加一个公告窗口，就以为万事大吉，不少用户往往进了不能玩，不进去不知道啥时候能玩；造成大量流失。

所以渠道看产品，看新闻；质量很重要，新闻的趣味性和营养性将会大大提升用户的阅读乐趣，在形成阅读粘性的同时，提升下载量及用户忠诚度；这一块对文案要求较高，需要自己把握。

9.渠道要求，如果渠道提出产品之外的要求，例如游戏内添加内置接口这些，请尽量配合，虽然现在这种内置已经加入到了合作流程内，但是有些额外要求，可以综合产品情况去尽量配合，毕竟渠道提了，证明有人关注你这个产品；积极的配合一方面会让他们觉得彼此理解，另一方面他们也很乐意去推游戏。

10.数据沟通，运营数据时起时跌，或大起大落；这时候数据交流就变得重要起来，据渠道反映，后期的单个付费金额很重要，可以分析游戏属于哪种付费多，大额还是小额多，如果出现消费波动的时候就容易判断了（例如：如果大额多的话，波动会很大，可能昨天有1万，今天只有5000，如果比较集中的，每天消费数据变化不大的）这和产品，运营有关，也和用户有关。

11.运营预热，在运营阶段，很多渠道都会重视试运营阶段，据他们说，经过预热的产品和直接上线的产品，在他们平台前者肯定比后者要好。

从渠道角度看产品，从产品质量、产品背景、产品调控力度，产品配合力度来看，我们可以很直观的整理出一句话，即这产品怎么样？有没有后台？厂商对着产品看重吗？我们可以怎么配合？当然，你的产品听你的，是骡子是马，拉出来溜溜；渠道看产品，但不会管产品，主动权仍在你手上，如何正确对待，看产品、看运营、看自己！

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