运营提需求的几种姿势，你是哪一种？

你是哪一种呢？

作为运营，在日常工作中不可避免的都会遇到提需求这项工作，不同的公司，提需求的流程是一样的，即由运营提交需求给产品（策划），但是实际对接过程中，却会因性格差异、老板喜好不同，而出现完全不一样的情景，下面老虎把四种最典型的提需求场景进行下描述，看看你们是属于哪一种？

第一种：昂首挺胸式

场景如下：

运营：等下我有个需求要过下，10分钟后会议室集合。

产品：好。

十分钟后。

运营：现在收益下滑很严重，我要实现以下几个功能，可以提升收益，第一个功能……最后一个功能……听明白了没？

产品：那个还有点不是太…

运营：不是太什么？这都不懂吗？现在收益是最关键的，上面几个功能必须搞进去。好了，什么时候上线？

产品：那个，我们尽快尽快…

运营：别尽快了，月底前要看到功能，不然到时候KPI完不成，我们就不管了。

产品：好好。

运营和产品愉快的结束了会议。

姿势解析：

昂首挺胸式指的是强势的运营，在提需求过程中，很少顾及其他部门的感受，以个人的目标为中心。优点是运营的需求都能按计划完成，缺点是由于上线后效果的不确定性，提出的需求事后大部分被判为伪需求，指无效果的需求。会影响到运营的权威，久而久之，别人会对运营提出的需求产生怀疑，认为是浪费时间，所以这点要留意。

上面的场景更多的是出现于运营主导的公司，互联网下半场很多公司都把变现放在第一位置，而运营的一举一动都对收益产生很大影响，从这个角度来看，运营是十分有话语权的，尤其是在领导授权的情况下，技术、产品等部门全力配合运营的时候，运营的气焰就会无比的嚣张，在这样的公司做运营自然是舒服的，但是KPI的压力也是很大的。你是这一种吗？

第二种：和平相处式

场景如下：

运营：等下我有个需求要过下，10分钟后会议室集合。

产品：好，我这有点事，等我15分钟。

运营：好的，等你。

15分钟后。

运营：现在公司对收益考核比较严，KPI特别高，我们运营想了些提升收益的需求，咱们一起商量下。

产品：好，收益是很关键的，有什么需求先说，看我们这边的排期。

运营：好，第一个功能……最后一个功能……你们觉得怎么样呢？

产品：整体来讲还是可以的，就是有个功能，会不会太伤用户了，那个弹窗，一天弹一次，用户体验会很差的。

运营：那你们的建议是？

产品：每周一次吧。

运营：好。还有其他要修改的吗？

产品：还有个功能开发周期比较久，可能会影响到大版本的进度，建议砍去。

运营：好，那下个版本在加进去。

产品：好。

运营和产品愉快的结束了会议。

姿势解析：

互联网公司上班的同学性格都还是很温和的，所以大部分公司的场景偏向于这一种，运营和产品和睦相处，共同商定需求。在这样的公司上班，同事间的关系比较融洽，对于个人提升帮助也很大，大家能够各抒己见，互相讨论，运营的过程中，也会学习到产品方面的知识。而且这样的公司收益和用户往往是比较稳定的，不会太功利。

我所在的公司也都是这种形式为主，运营拟出了需求，在会议前会找产品进行商量，产品会提出自己的问题和想法。有些情况是运营提出的需求，感觉本身很简单的一个小功能，一两天就可以搞定，实际上逻辑很复杂，实现起来要半个月，这个就需要运营和产品互相协调，把需求按照重要级、时间等进行排序。就比如我要在自己的“老虎讲运营”公众号里面加入支付模块，发现开发难度很大，结果暂时搁置了。你是这一种吗？

第三种：委曲求全式

场景如下：

产品：等下有个需求要过下，10分钟后会议室集合。

运营：好。

10分钟后。

产品：这是我们下个版本的开发计划，第一条……最后一条……大家有什么建议吗？

运营：我上次提的需求里面好像没有哦？

产品：你那个功能开发时间太久，挪到后面去了。

运营：哦。

产品：还有问题没？

运营：你这几个功能里面，好像对收益有帮助的都没有？

产品：完善功能为主，现在功能还不全，等全了在开发提升收益的功能。

运营：哦。

产品：还有什么问题没？

运营：哦。

产品：哦哦哦，哦你个头，好了，就这样开发了，散会。

运营和产品愉快的结束了会议。

姿势解析：

准确的说，我倒没遇到过这样的公司，但是不排除不存在。遇到产品强势的，是不会顾及运营需求的，这样的公司运营做的就会很憋屈，老板要考核收益，功能开发跟不上，这个锅还要自己背。当找老板诉说委屈时，老板来一句：你的需求要提呀？运营心里除了一句MMP，其他都没有了。

还有一种情况是，这样的公司初创公司为主，初创型的公司有时候甚至没有运营岗，当我们运营进到这样的公司时，甚至产品经理就是公司的大BOSS，这就需要运营有好的相处技巧了，即能得到自己想要的，同时又不会把关系搞的很紧张。你是这一种吗？

第四种：终极被动式

场景如下：

产品：一会要开需求会议， 你们运营那边有啥需求，等下在会上提一下。

运营一脸懵圈：需求？什么需求？噢，好好，我知道了。

一会儿之后。

产品：我们的需求整理完了，运营那边需求说一下，我们能加进去的就加进去。

运营：咳咳，你们的需求已经很完善了，我稍微的整理了下，有几个地方优化下就可以了，像……就这几个地方。

产品：好的，根据你这个我再去修改下，等下改完，发出来在给大家看下。还有什么问题吗？

产品：没有。

老板：最近的收益下滑比较明显，运营那边多想些提升收益的需求来，产品配合完成。

运营：好，记下了。

产品：好的，一定配合。

会议结束后。

运营找到产品问：你对我们提升收益有什么好的建议没？

产品：我？？？

姿势解析：

这样的场景其实很好猜了，一般发生在不靠谱的运营身上，这样的运营工作没有上进心，混日子为主，工作的事情都是在督促下完成，先不说需求的效果如何，就连需求能不能提出来还是个问题。我在工作中也真的有遇到过这样的人，干了没几个月就被炒鱿鱼了，大家应该都不是这种吧。

综上：

以上四种运营提需求的姿势，在实际生活中呈现两头少，中间多的分布样式，太强势和太弱势的运营都是很少见的，和睦相处的比较多，我们运营在进入到某家公司时，还是要根据自己的性格和部门权重，来选择适合自己的提需求姿势，能不能升职加薪，就看你用那种姿势了。那么最后，问题来了，你是属于哪一种呢？

作者：老虎，一个有想法的年轻人

公众号：老虎讲运营

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