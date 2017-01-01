运营事件的黄金时间解析

黄金时间也叫老虎时间，抓住了黄金时间，就抓住了运营的脉络。

我们都知道，产品都有生命周期，比如种子期、成长期、爆发期、衰落期，这是大的方面来讲。小的方面来讲，每个生命周期内，运营所做的事情是繁多而杂乱的。如做拉新的抽奖活动、做提升付费的返利活动、产品上线时的广告上线等等，都是围绕着产品开展，任何一个小小的运营事件，也都可以划分出筹划、上线、进行和反馈这几个阶段。

以上几个阶段，相对来讲，最紧张刺激的阶段莫过于上线这个环节了，就像鲤鱼跳龙门的那一瞬间，能否跳过变成龙，在此一举。足可见该环节的重要性，我把这段时间称之为“黄金时间”，也叫“老虎时间”。

本文将从以下几个模块，对黄金时间进行剖析，如下：

一、黄金时间定义

二、黄金时间的案例

三、黄金时间的特点及其他

四、广义的黄金时间

具体分析

一、黄金时间的定义

黄金时间指的是产品运营过程中，各个运营事件中，最重要、最宝贵的一段时间，具有不可追回的特性。例如产品上线的那一刻。

二、黄金时间的案例

2.1 手游上线前七天

手游产品研发周期在半年以上，内测调优大概3个月时间，保守估计一个项目从立项到上线，要一年时间。产品上线后，渠道给产品导量的时间不到7天，如果数据特别好，就另说了。渠道导量的这几天，被称为黄金时间。这段时间几乎可以决定一款产品的生死，不可谓不重要。

很多数据一般的产品，由于商务和运营能力一般，加上数据表现不亮眼，在渠道首发给到资源，导入一批用户后，之后在无任何资源，只能靠每天的自然流量，新增和付费惨淡，团队难以为继，最后倒掉了。

2.2 活动发布第一天

活动的开展一般在3天到7天左右，时效性强的就1天，比如秒杀，限时抢购。策划一个普通活动要两周时间，大型的活动更久，时间主要耗费在方案的修改、物料的制作和渠道的沟通上，在活动上线前至少需要两周甚至一个月的时间去筹备，而活动上线后的效果80%以上都来自于第一天。这一天，就是黄金时间。

我们曾经做过一个送公仔的活动，预计3天的活动时间时间，头一天就送出了大半奖品，第二三天参与人数骤减，最后降低活动门槛，才把剩余奖品全部送出。

2.3 公众号文章发布后一小时

很多公众号习惯于晚上9点~10点左右推文，推出后1小时内的阅读量，会占到未来3天阅读量的1/3以上（爆文另讲）。其他时间段推送的文章也是如此，在推文发出去的这一小时，被称为黄金时间。我在“老虎讲运营”公众号推送的文章，就十分关注这一小时的数据变化。

三、黄金时间的特点及其他

3.1 黄金时间的特点

单位时间价值或者效果大。运营的考核指标一般是收益、新增用户等，在黄金时间内，收益的增长是爆发式的，用户的增长也是指数级的。新游上线第1天，会预备10个以上服务器，用来分流过多的用户涌入。在游戏运营的稳定期，每天能开1个服务器就十分乐观了。

我们之前游戏上线7天内导入的用户，足足撑起来未来3个月的流水，后期导入的不论是用户数量还是质量都相差甚远。所以，黄金时间内要达到的目标就是价值最大化，一旦错过，不可再来。

持续时间短。之所以称为黄金时间，是因为它具有黄金一样的特质，稀缺。上面提到的开发一年的手游，黄金时间仅仅7天；策划了一个月的活动，黄金时间仅仅1天；等等。所谓台上一分钟台下十年功，也具有同样的含义。在这个关键时刻，作为运营要打起十二分精神，未来吃肉还是喝汤，就取决于这短短的几天，几小时了。

黄金时间转瞬即逝，在这个时间内运营的压力巨大，稍有不慎就会造成不可挽回的损失。比如上线第一天，服务器宕掉了；活动上线第一天，转化流程出现异常；文章发出去发现标题错了；切记做好备用方案，一旦出现异常，及时替换。

3.2 黄金时间带来的价值

提高有效产出，完成kpi。大多公司的运营是有背kpi的，单纯靠自然的数据，很难完成。做活动、想爆款成为运营日常工作的一部分，做的这些活动，策划的运营事件能否有效果或者达到预期，就看黄金时间数据的走势了。数据呈上扬的趋势，恭喜你，离目标越来越近了。数据不见起色，赶紧找原因优化或者放弃吧。

我之前做了一个微博的转发活动，上线前几个小时，转发数寥寥无几，基本上可以断定，又白忙了一场。还好我有一些大V的资源，私聊帮忙转发后，活动效果才有些起色。

实现个人价值。我们做任何事情除了工作需要外，还有一点是为了实现个人的价值而作。抓好黄金时间，带来有效产出，可以极大提升个人的价值。在跳槽或者加薪方面，就会有话语权。

我之前做的一些方案，带来了不少用户和充值，也没有提成的。做的好与不好，在工资上没有太大区别，但是对个人的信心有极大的提升作用，在面对难题时，可以拍着胸脯说：yes，I can！

3.3 如何把握好黄金时间

沙盘演练。黄金时间持续时间短，就需要运营在开始前，进行项目的演练。在头脑中或者纸上，列出时间轴，往里面填充工作内容。将黄金时间内所做的事情，事无巨细的全都演练一遍，在上线前，把每个环节实际测试一遍，尽可能的减少出问题的概率，同时看有无优化的空间。

比如活动，在活动上线前，头脑中开始演练了，上线的渠道是某某某；活动的物料在当日安排在哪些位置上；用户看到物料后，感兴趣参加；参加的过程，拿起手机，扫描二维码，进入活动页面，按照页面指引参与活动；参与完后，录入用户信息，坐等开奖或者现场开奖，进行奖品发放；每个环节都不能有差错，否则就会进展不下去。我遇到最多的问题是活动页面加载不出来、奖品发放混乱。

实时关注进展情况。黄金时间内，就需要运营有一颗责任心，把工作当成创业来对待。实时关注活动进展情况，有些对运营的体力要求也很高，比如持续几天的活动。关注活动进展，一是及时发现活动中的问题，二是根据实际情况，判断与预期的差距，有无临时变更的需求。

曾经苹果市场审核比较久的时候，我们运营为了盯苹果榜单，从白天到晚上，从晚上到白天，24小时不间断的盯着榜单，那真是身心疲惫，不过平稳的渡过黄金时间后，就可以好好的放松休息下了。

3.4 黄金时间出了问题如何解决

直接上备用方案。前提是要有备用方案。我们在电影里经常会看到这样的情节，A计划，B计划，实在不行还有C计划。工作中也是如此，当遇到了突发问题时，来不及调整，直接上备用计划更合适。因为备用计划已经做过演练，上了备用计划，可以很快的衔接回来，降低损失，比干瞪眼强很多。

先处理，后追责。在黄金时间内出了岔子，有些公司部门间开始互相推诿，推卸责任，不仅解决不了问题，还会进一步加大损失。有效的做法是，搁置争议，先解决问题。待风平浪静后，在开始追责。

之前我帮一个同事上传客户端，上传后没有跟进，在上线当天，还没有通过，导致用户无法下载。这个时候，没人关注谁带来的问题，全部人马有的安抚用户的拟定说辞，有的打电话给渠道商务进行沟通，一个小时内完美解决了问题，把损失降至最少。

3.5 黄金时间的其他注意事项

数据最关键。黄金时间内数据往往会有异常增长的走势，如果这个时候，数据平平，没有明显的波动，一定是某个环节出了问题，大部分情况下可能找不到原因，但是不要怀疑，一定是有问题。

我们曾经对10万全网用户，进行了短信群发，11点群发的短信后，活跃数据几乎没有变化。检查流程，收发、下载、登录均没有问题，一下子陷入懵比中，甚至怀疑数据有问题。最后发现大部分安卓用户短信被拦截了，这是苹果用户检测不出来的。

团队配合是保证效果的最好方式。双拳难敌四手，一个人能力再强，也不可能做到事必躬亲，这就需要团队，每个人盯一块，一旦发现问题，集所有力量于一点，分分钟解决问题不在话下。倘若一个人，累的半死不说，结果还未必好。

四、广义的黄金时间

上面指的是运营事件中，重要的时间节点称为黄金时间。实际上，扩展开来，广义的黄金时间还包括：获得晋升的那半年；初入职场的那一个月；接触新知识的那七天（七天可以掌握新知识的大概）；高考的那几个小时等等。有的甚至对整个人生都会有极大的影响。

在每个人的人生中，有很多的时间段可以称作为黄金时间。而我们把这段时间，统称之为“老虎时间”，当下的你，知道了老虎时间的重要性，那么问题来了，你做好了抓住“老虎时间”的准备了吗？

作者：老虎

公众号：老虎讲运营

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