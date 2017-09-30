面试运营岗位那些坑你踩过了吗

记得电视剧《北上广不相信眼泪》，赵小亮在面试市场总监被问到的一个问题，“现在你的口袋里有两个资源，一个是沙漠，一个是大海，而此时刚好有一个超级客户进来和你说，我想要水果，请问你的对策是什么”

如果你是面试销售类的岗位，可能会遇到这样类似的问题。那你有想过如何回到这个面试问题呢？

教主裸辞1个月来到深圳，寻找自己的梦想。现在对自己遇到的一些面试题目进行总结，文章仅是个人观点，不合适的地方请各位批评指教，希望小伙伴们对以下面试题目能够自己思考相关的面试思路（文末推荐了大咖们面试答题思路），具体公司具体岗位的面经可以问问度娘、知乎等。

1、运营和市场的区别？

运营是为了要连接好产品和用户，你可能会使用的一切手段让用户更好的使用产品；而市场在于产品的推广。

推荐大家看看黄有璨老师书籍《运营之光》1.3节“在互联网公司内，’运营’和’市场’的区别与关联”详细讲解两者之间的区别，你会对两者之间的关系有更加清晰的认识。

2、谈谈之前的工作最成功的一个经历或者项目？

一般面试开始的时候都会先让你做一下自我介绍，然后面试官会和你沟通之前具体的工作内容，不同层级的面试官可能关注点不一样。一般会详细的了解你负责的那个板块、如何分工协作、目标的制定与考核、如何达成目标、采取的具体措施。

“讲一下你之前最成功的一个经历或者项目”，这个问题很多的面试官都会问，一般可以对自己负责的项目有逻辑的进行讲解，采取了哪些措施达成了目标，总结项目获得的结果。

3、你对运营是怎么理解的？

一般我会结合“运营是在优质产品的基础上，以现实拉新、促活、转化、品牌为目的并且在保证用户体验为底线的一系列运营手段集合”这句话介绍自己对运营的认识。

教主：运营是在优质产品的基础上，让更多的用户使用产品，需要了解我们的用户是谁，他们从哪些渠道来，来了如何去激活、留存、甚至进行转付费等。

4、为什么选择做产品运营/用户运营？

面试官想了解你对产品运营/用户运营的认识程度，和岗位是否匹配，同时为了了解你对这个岗位的意愿。

5、营销策划活动具体的形式？考核的指标，如何制定？获得的成果？

针对具体的线上/线下活动，有逻辑的讲述活动背景、形式、目的、考核的指标、活动成果、评估效果。面试官这个过程中一定会问细节，目标是如何制定的、采取哪些措施获得了怎样的成果、如何协调资源达成目标等等，通过这些问题面试官会对你活动策划、把握全局、统筹协调、是否善于思考全面进行考察。

6、数据分析是用来做什么的？数据指标如何评判好坏？

·数据分析

首先我们看看数据分析的过程：明确分析目的与框架、数据收集、数据处理、数据分析、数据展现和撰写报告等6个阶段。现在是大数据时代，大数据分析、大数据开发、大数据挖掘等一系列的数据岗位不断崛起，足以可见数据分析在我们工作中的重要性。

数据分析在企业日程经营分析中有三大作用：现状分析、原因分析、预测分析。其次，还可以提高工作效率、使分析的数据更加准确、使分析工作进行得更有条理、通过监控指标修改运营方案。

·如何评判数据指标的好坏

针对这个问题请教了一位做大数据挖掘的朋友，他给出了几点建议：

o需要思考问这个问题的原因

o这个问题背景是什么

o指标针对的使用对象（老板、分析师）

o采取什么方法落地这个问题

o落地之后的效果反馈、不断迭代

指标好坏并没有多大区分，不同场景可能判别标准不同。比如我们推荐衣服，人的性别就很重要。但若是推荐水果，就不一定。

设计好指标后，需要回到相应场景中去实验，迭代反馈，因为随着时间变化，可能某些指标已无法度量当前反应情况。就好比随着每个人收入增加，衣食住行的投入可能无法正式反应消费水平。因为收入低时，大多数金钱应该都是投入衣食住行。收入高后，衣食住行投入基本不会变化很大，可能股票、基金等会加大投资。这里也需要看收入高人群是什么类型（是拆迁户，还是知识水平本科以上的工作人员）。

·常见的几种数据分析方法论：PEST分析法、5W2H分析法、4P营销理论

7、基于你面试的岗位面试官会给一些场景让你思考给出解决方案

这种情景式的面试题，需要结合具体的场景和公司项目的背景，了解背景和目标，落落大方、自然和谐地进入情景，进入角色，尽量全面的思考给出自己的一个方案。

二、性格、爱好与个人优势

1、你的性格是怎么样的？

教主：我是一个外向、善于与人沟通、做事细心，主动性较强，遇事冷静、考虑周全的人。

2、你的爱好是什么？

教主：看书、跑步、写写文章、做饭、旅游

面试官会针对你的性格、爱好和该岗位进行匹配，判断你是否适合这个岗位。

3、你的核心竞争力或者最擅长的是什么？

这个题目其实有点难，才开始做运营的小伙伴，核心竞争力相对都还比较弱。可以考虑自己擅长的技能要与对方要求相匹配，要用实力证明你擅长的，可以用案例进行说明。

4、你的优点缺点是什么？

有看过面经的童鞋就知道这个题目一不小心就掉坑里去了，比如你回答“我的优点是比较孝顺”这种和工作无关的，“我的缺点是有时候脾气不太好”，这样的回答那就让自己掉进了坑底了。可以说工作细心、勤奋努力、善于与人沟通、有时候不太会拒绝同事、对自己要求比较高等。

三、辞职的原因

1、为什么离职，裸辞来到深圳？

面试官对一个毕业一年就裸辞来到深圳的我感到非常好奇。辞职的时候身边的朋友觉得裸辞会付出很大的代价，裸辞是不是有点任性了。裸辞并不是任性，是对自己职业规划坚定的信念，没有去过外地的我想去一线城市学习更多的知识，在不同的环境下获得成长。

2、对重庆进行评价（工作环境、生活环境）？

重庆三面临水，一面靠山，依山建成，楼房层叠耸起，道路盘旋儿山，城市风貌十分独特，同时也早就了山城独特的夜景。重庆人民热情、麻辣的火锅、灯火辉煌的夜景、一座美丽的宜居城市、解放碑的美女不得了！

四、未来规划

1、希望这份工作给你带来什么？

教主：现在的时代不断的进步和发展，希望自己可以通过更多的实践，沉淀更多运营的知识，快速的成长。能够和运营的小伙伴一起分享、共同成长！

2、你的职业规划是什么？

一般面试官想知道你是否了解这个岗位、你想要得到什么，了解你对自己是否有一个比较清晰的职业规划，能力是否和该岗位匹配。

五、家庭背景

你是独生子女吗？父母是做什么的？

这两个问题印象比较深刻，我认为面试官想知道我的家庭背景、我是否可以吃苦，是否可以独立的解决问题，是不是人们印象中90后独生女的“乖乖女”。教主确实是独生女，但我却是一个很独立、能够吃苦的童鞋哦，不然怎么裸辞来深圳了，哈哈哈

六、薪资要求

你对薪资的期望是多少？

对薪资期望的这个问题，刚开始找工作的小伙伴都可以委婉的表达吧，毕竟适合自己成长更重要。面试思路请参考文末推荐文章。

七、开放性提问

1、定义三个角色：诗人、散文、记者，做自我介绍？

这个问题我认为是考察我思维是否发散、是否可以综合性全面的看待问题、是否拥有学习的态度。这种开放性的问题其实并没有标准的答案，面试官想了解是否可以创造性地深入思考，凭自己的思考和认知当场回答。

2、深圳共享汽车有多少？

这个问题当时教主从正面给了思路，后来面试官告诉我，实际上是想知道是否能够透过现象看本质，老板的意图是什么，老板想通过这件事情知道是否可以和这些共享单车进行合作，带来一定的合作利益。

教主梳理的这些面试题目，当然自己也有掉坑的一些问题，还需要不断的学习更多的知识充实自己，这篇文章是自己的总结也是一次分享。