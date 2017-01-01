作为运营，如果你想加入创业公司，应该做好哪些准备？

作为一只运营喵，我们都知道，运营的发展道路是运营小白-运营专员-运营经理/主管-运营总监，那么在你选择运营这条路的时候，你需要思考每个阶段应该找什么样的坑，是待在朝九晚五的国企？是加入大型的互联网企业？还是去苦逼但有可能创造人生财富的创业公司？如果你想加入创业公司，你应该做好哪些准备？

谈谈传统企业

传说中的早九晚五的国企，明显感知周围的人互联网意识很弱，缺乏对新事物的创新力，学习能力和接受度，各项工作流程梳理得有条不紊，但也正因为各项工作都需要严谨的按照流程开展，导致工作效率低，与互联网的快速变化的规律相违背，如果你是一个有志青年，并且致力于互联网发展，那你还是不要取传统企业了，好事要找到志同道合的人，一起工作，一起碰撞思想的火花，你会成长惊人。

谈谈大型互联网企业

如果你在大型互联网企业待过，深深的感知到周边的人对互联网的嗅觉特别的明锐，总是能第一时间感知到互联网新事件，还总是能创造出各种很棒的点子，引发刷屏事件，接手的大都是动则成百上千万的大型项目，数据都是百万级以上，广告费用更是舍得砸，可以说在这样的公司工作，是一个非常好的提升个人能力的机会，比如你是做数据运营的，就需要有如此庞大的数据体系下，你才能够理解数据各项指标的意义，才能分析出问题出在了哪里，才能验证每项调整是否产生了效果。再比如，你是做广告投放的，只有通过在实际的投放中，通过数据分析，账户调整优化，再到数据验证，最后才能总结出自己的经验。所以在你不懂还没有太多运营经验的时候，平台提供的资源是有限考虑的点，其次是当自己某项技能已经很娴熟的时候，需要考虑能力的纵向发展，如数据分析，用户运营，社群运营，内容运营等方面的能力。

谈谈创业公司

谈到创业，我们都知道，996，意味着更多的加班，更大的风险，更少的资源，更少的个人时间，我们佩服他们的勇气，佩服他们的毅力，佩服他们的执着。

很多人选择去创业公司，有的是为了一展鸿鹄之志，期待自己运营的产品能够改变世界，有的这是期望参与的项目能够大红大紫，自己也能名利双收，甚至是成为敲钟人，有的是在大公司没机会承担大任，在小公司可以有更多施展的机会，当然也有的是能力有限进不了大公司，只能去小的创业公司。不论如何，在当你选择去创业公司做运营的时候，你必须要清楚的几点是：

（1）没有充足的广告费用

甚至是没有广告费用，你需要思考你能否在0成本的情况下做好运营，这是极具挑战性，也极具考验运营能力的事情，你需要挖掘更多的资源，你需要积累更多的渠道，你需要思考策划出更多能够引发传播的事件，需要运营人员拥有活动创新能力。

（2）平台用户少

运营的首要任务就是做好拉新，前期要找到忠实的种子用户群体，通过做好种子用户服务，逐步完善产品，同时通过口碑传播扩大品牌知名度。需要运营人员用有用户运营的能力。

（3）数据体系不完善

所谓无数据不运营，做运营需要通过大量的数据分析来验证运营工作的效果，但是创业公司并没有完善的数据体系，甚至很多数据都是错误的，这个时候应用市场，网页访问情况运营数据分析更多的是依靠第三方数据平台，如友盟，GA，百度分析等，但是基础的用户注册信息，交易数据还是需要自己搭建，此时运营人员需要有独立搭建数据结构的能力，如何埋点，清楚的知道你想要什么指标，你的数据如何展示，如何交互，如何设置权限等等，需要运营人员具备数据架构的整体思维。

（4）品牌知名度不高

合作推广难度大，这是创业前期面临的问题，需要整合自身产品优势，找到产品亮点，在合作上达成共赢，如能够帮对方解决痛点，如对方缺乏直播服务，刚好自身品牌可以提供此项服务，那就容易达成共识。其次就是寻找更多的活动，申请成为合作方，通过大品牌带动自身品牌曝光。需要考察运营人员的商务合作能力。

（5）创业公司人员流动大

工作压力，加班强度，人员薪资，奖金，成长空间等等都是导致创业公司人员更替频繁的原因，在买考虑清楚为什么要加入创业公司之前，人员的更替会影响到自身的情绪，如果你清楚自己的规划，才不容易被环境所影响。

（6）业务变动快

创业公司为了生存，在资金链紧张的时候通常会尝试很多赚钱的业务，当然不赚钱的业务也会被砍掉，此时需要你有很强的适应性，能很快的在各类项目中切换，也需要具备多线程处理事情的能力，需要你具备一定的规划能力。

（7）是否拥有自我规划能力？

并不是所有的创业公司都能招到各项业务都很牛的人，如果没有人带，你能否自己规划自己的工作内容，管理好自己的项目产出？

（8）岗位的施展空间

你的领导是否能够给予你足够的空间去发挥你的特长，如果你能吃掉一个苹果，他是否愿意给更大的苹果给你吃，让你大胆的尝试创新，提升个人价值。

（9）综合能力

在创业公司，作为一名运营，你需要具备全面的运营能力，要熟悉各项运营工作，因为人员的变动可能你就需要身兼数职，除此之外你还需要有产品策划的能力，画原型，懂交互，懂策划。

（10）资金链问题

最后，我们还需要考虑创业公司资金链问题。当你决定要进入一家创业公司，必须要考虑该公司目前的融资情况，同时需要关注投资机构的情况，了解该公司的盈利模式，过去一段时间的各项业务发展状况，员工为何离职等等。

如果你打算加入一家创业公司，你需要清楚自己现在想要什么，自己的能力如何，公司的情况如何。面对以上问题，你是否做好准备去面对？是否有能力与公司共同成长？运营之路道阻且长，创业之路更是如此，如果你准备好了，那就勇往直前，虽然艰辛，但是你也同样收货不一样的人生体验。

作者：Vicky（微信号公众号：YY财富日记），5年互联网运营经验，曾在腾讯，随手记，够格等公司任职，一名资深运营喵，小小的身体，大大的能量。