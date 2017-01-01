运营人面临的三大问题：我是谁？我要做什么？我该怎么做？

哲学家常思考的问题“我是谁？”“我从哪里来？”“要到哪里去？”，不只是哲学家，我想每个人都有自己对这三个问题的认知。不论当初因何要决心成为“运营人”，我们都不要忘了运营人的目标：“寻求价值”。

本文不走务虚路线，只走务实风格。如果你是新人，告诉你要作甚；如果你是老兵，帮你回顾你要作甚。

内容上，我会从以下三个方面来分享运营人面临的三大问题：

找准自己定位：我是谁？在哪里？ 怎样做好运营工作：我要做什么？ 如何搭建运营体系：我该怎么做？

作为运营人，现在的我在哪里？

运营是个“杂活”，杂到你这个屁股还没擦干净，就要开始擦另一个屁股了。尤其在创业公司，你要能文能武，练就十八般武艺。但在连十八般武艺前，先找找自己的定位，知道自己在哪里。从下面三个部分来定位：

我是什么工种：我在做哪部分运营工作？ 我的工种关系：我和其他岗位的关系和区别是什么？ 我的工种级别：我在运营行业处于什么级别？

我在做哪部分运营工作？

运营工作从模块上分可以是：内容/用户/活动/产品/新媒体/渠道/商品/其他，其中新媒体和商品宽松来看也可以划归到内容层面。

你觉得自己目前的工作属于以上哪一类，那你基本就属于这类工种了。有的新人可能同时身兼多工种，不过我建议不要这样，一个阶段只专心做一个工种，这样才能有效成长。运营人由纵向到横向的发展路径才是奔向专家的正确道路。至于你问怎么判断自己适合哪一个？我可以告诉你，哪个你都要适合，只是时间问题，因为迟早你都要横向发展的。不过现在可以从自己喜欢的角度切入，比如你喜欢写文章，那就从内容做起。如果你喜欢跟用户互动，那就从用户做起。

除了运营模块上，还要考虑行业上，一般根据业务类型定，比如工具类/社交类/内容类/电商类/平台类/游戏类。不同业务类型对运营各模块的岗位要求也是不同的。

所以麻烦以后你出去给同行介绍自己是“运营人”时，请称呼是：xx产品的xx运营，如“社交产品的用户运营”，这就是你的标签。

如果你是新人，选择一个喜欢的工种开干吧；如果你已经在某一个工种是专家了，那么选择另一个工种横向扩展吧；如果你已经经历了某个行业的所有工种，那么试试换个新的行业吧发挥吧。

我和其他岗位的关系和区别是什么？

经常有人说运营是产品和市场岗位的结合？我告诉你，真没这么简单，所谓术业有专攻，如果运营是产品+市场，企业就没必要再设置这两个岗位，可事实并非如此。运营的确要具备产品思维和市场行为，但他们本质上有着很大区别。

与市场比，市场务虚，创造无形价值；运营务实，提供体验价值。

与产品比，产品专注界定和提供长期用户价值；运营负责创造短期和协助创造长期用户价值。

不论运营、产品、市场，根本目的都是在创造价值的过程，知识价值的体现不同罢了。如果你是一个“运营人”，不论身处在哪个工种，都应该明确自己所负责的模块都是在为用户和产品创造价值。

我的工种级别

运营虽然模块多，种类复杂。但是总体来说就是根据小兵 – 将军 – 元帅的级别模式；

小兵：没有经验，需要将军带着一起冲锋杀敌，跟着将军后面各兵种协同作战。 将军：有战场杀敌经验，可以根据经验带领不同工种协同进攻。 元帅：制定战略规划，摆兵布阵。指挥各路将军如何根据策略作战。

在运营上，就是运营专员 – 运营经理 – 运营总监，这里在后面会专门有文章介绍职业晋升路线。如果现在的你是入门小白，好好从小兵做起，争取尽快熟悉每个工种工作，然后就有机会成绩为运营经理带兵打仗了。如果你已经是老兵了，那就多从业务和战略思维考虑问题，为公司和用户创造更大价值吧。

到这里，你基本上摸清楚自己在运营行业的定位了，知道你所处的位置了。接着就按照规划开启下一步旅途吧。

作为运营人，我该怎样做好运营工作呢？

如前面所说，运营工作繁琐复杂，但其也有很多规律和方法可循，成为一个合格的“运营人”，你需要学会一定的“套路”。

培养运营意识 具备运营思维 学会“组局”和“破局” 了解核心技能和方法

培养运营意识

运营的三要素是围绕“产品+用户+运营”并驾齐驱，产品是你的条件，用户是你的目标，运营是你的手段。要始终明确以 “用户参与价值”为核心，用最小的成本搭建真实应用场景，创造可预见和可评估的价值。

培养“运营人”的意识，能助你一臂之力。运营意识包括：

（1）投入产出比意识

你的目标是创造价值，不是耗费价值。所以在做每一项运营工作前都要评估产品结果，保证投入产出比可观时，再去做。

（2）流程化&精细化意识

无规矩不成方圆，资源有限，必须要将事情流程化，细分拆解，控制最低成本。围绕制定策略-分解目标-规划工作-执行-达成目标-数据检测-调整方向的思路有效执行。

（3）回报后置意识

要相信量变引起质变，当用户得到满足后， 他们的价值自然会体现出来。

（4）目标导向意识

让每一项工作都有意义，都具备价值。目标明确，做事的方向才会明确。

（5）效率意识

效率不是让你快速做完，而是需要你快速抓住时局变化，抓住用户变化，快速响应推动数据增长，创造更大价值。

具备运营思维

学会运营的思维，能够提升做事效率，达成目标更容易些。运维思维有很多，总的来说有4个关键的运营思维：

（1）流程化思维

流程化可以释放人的管理压力，能够很好跟进和把控每个环节，一旦出现问题能及时定位到问题并处理。

（2）精细化管理思维

对问题进行拆解，拆解子问题能够让我们更加清晰实现步骤和细节，具备更强的掌控力。

（3）杠杆化思维

围绕想到的达成结果，找到杠杆点。

（4）生态化思维

所有角色都可互为价值，和谐共存，共同驱动生长发展。

学会“组局”和“破局”

“运营人”在做事情时，都像是在攒一个“局”，设想大家都在你设计的一个“局”里，各玩各的。有组局就会有破局，破局就需要你找到核心支点，撬动这个局，让各方面的价值供给关系从最初假象一点点变成现实。

所以，组局和破局的关键点在于：

组局：要界定清楚局内各方的价值供给关系，做好穿针引线，引入稀缺价值，让其他价值一点点确立。 破局：找到至关重要的破局点，倾尽一切使之成立。

有时候每个工种都可以组局，又可以和其他工种一起组局，但有时候破局又需要多个工种一起结合才能用这个支点撬动局。

了解核心技能和方法

掌握核心技能，了解运营方法，能让我们事半功倍的达成目的。但其实，“运营人”需要掌握的技能太多了，每一个在不同工种上都可能是核心的。所以在这里我不穷举技能，只说两个通用核心技能：

有目标和指标 创造价值

有目标和指标是指每一项运营工作都要有做好目标规划和工作管理的习惯，并且要有可细化可评估的运营指标为导向，要保证70%以上工作可被控制。这样不论你在做什么类型的运营工作都能够清晰自己在做什么。

此外，创造价值是你做这件事的根本，如果所有的结果导向都不是创造价值，那就是无意义的，趁早停止吧。这里要记住，有些价值是隐形的，需要你能够发现其背后的无形，并将其转变成有形的价值。

运营方法上，就要根据每个工种具体工作，去寻找最佳实践了。比如列举在数据分析的方法上需要尊崇的方法意识：

数据要能客观反映当前产品状态和阶段；

数据要能客观告诉你当前问题在哪，帮你找到达成目标最佳路径；

要将数据精细化，保证精细数据能掌控感整个站内生态，找到线索和彩蛋；

要注意20%重点用户带来80%的价值。要花费50%精力在他们上面。

…

作为运营人，我该怎样搭建运营体系

搭建运营体系是“运营人”自以为傲的事情，感觉一切都在你的掌控中。其实不要高兴太早，在没有结果出来前，谁都不知道你的体系是否可靠。

在搭建运营体系时，一般围绕产品生命周期进行。其核心是要对用户进行运营。不同产品的生命周期中，对用户的侧重点也不同。

一般产品的生命周期可以分为：验证期、探索期、增长期、成熟期、衰落期

在了解搭建思路后，就可以根据产品业务和用户特点，开启运营体系搭建了。定义每个阶段目标和框架，制定实现目标方法和路径。

按照上面产品的生命周期，搭建产品运营体系，具有层次感进行运营。但是，做为“运营人”在搭建运营体系时，既要注重层次感，同时也要有“非线性感”思维。

不要带有短视线思维，只考虑单一结果导向很难做好运营。 一款产品不要在早期过于关注用户增长，出现爆红现象会加快死亡（生于拉新、死鱼留存）。 在做早期产品运营，一定要围绕口碑进行，打好口碑为后续增长和成熟期运营打下基础。

最后，在复盘下本文内容，不论你是运营小白，还是运营大牛，重新审视下自己目前的定位，知道自己在哪。然后带着你的运营意识和思维，用组局和破局的方法来做好运营工作。最后围绕产品生命周期，开启我们的运营体系搭建。如果你的产品还没有自己的运营体系，自己动手搭一个；如果你已经在运营体系中了，那就按照体系努力的组局和破局。

作者：水度力子，一年咨询顾问，两年产品经验。曾就职世界500强外企，两年创业经历。产品，运营，咨询分析。