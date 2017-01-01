如何快速提升个人的运营水平？

不想提升运营技能的运营不是好运营。

一些刚入运营坑的小伙伴经常会问：怎么可以快速提升个人的运营水平呢？每次看到这个问题，我都想说，请不要带“快速”两个字，然后丢一个长辈经常教导我的话给你们，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。任何事情都没有捷径！

运营水平的提升是一个慢慢积累的过程，除了需要付出足够多的时间，掌握运营的各个模块基础知识外，还要投入更多的精力去实践，来提升自己的认知。虽说捷径是没有的，但是可以通过一些方法，少走一些弯路，用一两年工作时间获得别人三四年的工作经验。

那么怎样可以较快的提升个人运营水平呢？本人将从以下两个方面来为大家解析。

一、获取运营知识

二、实践提升能力

具体分析如下：

一、获取运营知识

1.1 运营知识的获取渠道

行业网站。行业网站是获取行业信息的首选。比如运营会有专门的运营知识网站，里面会把运营的文章按照模块进行区分，便于大家快速的找到需要的信息。做产品经理的，也会有产品经理的网站，聚集的也都是产品汪们。还有技术类的网站等等。刚入行的同学，可以多逛逛这些网站，前期不必区分是那个模块的知识，照单全收即可。

有些行业网站上还会有QQ群，建议大家都加进去，多和臭味相投的人打交道，也有利于个人的成长。

公众号。移动端的便利性，让我们增加了碎片时间获取知识的可能。上班时间用的都是电脑，适合于在网站上获取知识，下班后的时间，刚好有了移动端的用武之地。公众号是移动端获取知识的比较便利的一个途径。刚入行时，我就关注了十几个主打运营知识的公众号，每篇必读，坚持了一年左右时间，就不怎么看了，因为该了解的基本上都了解的差不多了，翻来覆去讲的都是那些内容。再深入的文章数量就很少了，与其花时间找文章，不如自己去实践中提升水平。

百度搜索。上面两个偏向于无目的的获取运营知识，百度搜索则是有针对性的去获取知识。像我们刚刚接触数据分析时，最好的方式就是百度搜索：数据分析，包括一些数据分析的关联词也都一并搜索。对于这种完全未知的领域，我们是不可能完全猜出里面的内容的。只有通过多看，多想，多搜索，才会找到一些意想之外的知识。

我们之前打算做电商业务时，通过百度搜索才知道退货也是一个很棘手的问题，之前制定方案时，完全没考虑过这方面的内容，若不是及早的了解到，损失可能会很大。

同行交流。同行交流获取的信息价值往往更大，但是获取的难度也比较大。非亲非故的我们突然去拜访一个同行，还问问题？别人通常不会搭理我们。最好的解决办法就是借领导的名义去拜访，公司的老板、部门的老大在圈里都有些人脉，本着为公司更好的做事的态度，让老板撮合同行交流的会面，会事半功倍。这种会面，对方往往会得到老板的授权，问一些稍微深入的问题，也会有收获的。为了使获得的信息更全面，可以先列个提问列表，逐条询问。

1.2 运营知识的记录

收藏。在网站上发现了好的文章，怎么办？赶紧收藏起来。很多文章都有二次阅读的价值，我的做法是使用固定的某个浏览器，登录账号，收藏的所有链接都上传到服务器，即使换了电脑，登录账号一样可以同步过来。有的时候因为时间不够来不及细看，也可以先收藏起来，等有时间了一起浏览。移动端的公众号文章也有收藏功能，只是久了，收藏的文章多了，找起来很麻烦。

记事本。这个记事本不是电脑上的记事本，而是纸质的本子。还是长辈说的话，好记性不如烂笔头。一个好的案例，一个好的运营思路，仅仅收藏起来，未必印象深刻。花个几分钟，记录到本子上，边记录边思考，等记完后，印象会更加深刻。还有更重要的一点是，本子上记录的都是关键的内容，切记做好备注，否则久了可能会理解不了了，不明白当初记得是啥了。

脑子里。记到脑子里是最好的一种方式了，但是考虑到我们记忆水平有限，不能像最强大脑里的人，过目不忘。所以我们记到脑子里的知识要是通用的理论、核心的规则等等，可以通用的最好。比如运营的活动，我们需要记住一个活动包含的几个内容：时间、规则、奖励，就可以了。具体做的时候，往里面填充内容即可。

大脑对当下最有帮助的信息印象最深，在做数据分析时，看到关于数据分析的信息会比看到活动分析的信息更容易用心去记，讨巧的做法时，做什么工作就找什么方面的知识，提高记忆的效率。

1.3 运营知识的输出

运营知识停留在电脑里、纸上收效一般，想进一步加深印象，却没有实践机会的情况下，输出分析的思路文章或脑图是一种不错的方法。这个过程需要耗费一些时间，且不会带来明显的有效产出，很多人因为这点而懒的去做，颇有点临门一脚就可以进球，却放弃的感觉。

梳理出树状图。树状图是一个常用的表现形式，可以把事情按照主次，梳理出逻辑关系。我们接触的新项目，新方法都可以用树状图来画出来。比如我们在学习数据分析时，知道了数据分析需要的几个模块，数据定义、数据获取、数据分析、输出报告，每个模块下面又有很多子模块，在我们对数据分析有了初步的认知后，凭个人的理解画出一份树状图，也可以给到其他同学提建议或者学习。

我刚接手一个手游项目时，体验一段时间后，把游戏内的玩法、功能、活动等整理了一张树状图，游戏的整体脉络瀑布式的形式的表现了出来，需要优化改进的点一目了然。

梳理出分析报告。还有一种方式是按序分析的方式，可以采用分析报告的形式输出。就类似本篇文章的结构，一、二、三条…还是拿数据分析来举例子，分析报告的优势是讲的更加详细，能将数据分析中需要注意的点详细的列出来，以后自己实操时，与之前理解不符的继续修改，最终输出一份参考文档来给其他人用。在“老虎讲运营”里我放了一份之前做过的“产品上线指南”专门给新同学使用的。

二、实践提升能力

2.1 do it

一句话，啥也不说了，上来就是干。虽然鲁莽，不过大脑，但是对新人的经验提升很有帮助，尽管结果可能都不太好。

提升运营能力的最最有效的方式就是实践了。我经常给新人说，你做十个活动案例分析，不如自己上一个活动来的印象深刻。自己做的活动，会更加的关注结果，想尽办法优化，就会有更多想法出来，这是做案例分析时没有的。

数据分析。我认识的做数据分析的人，经验很多都是自己摸索出来的，先是对每个指标定义的熟悉后，就带有目标的去做数据分析。有时会遇到这种问题，你拿到的数据不足以支撑你的分析，这时就需要额外的数据来做支撑，要么提新的埋点需求，要么导出需要的数据。

数据分析是一个建立逻辑性的过程，从最开始的留存数据分析到深层次的流失原因分析，是一步步来的，前面的基本功扎实了，才有可能练更高级的功夫。

活动。多做活动才能做出好的活动，是实践出真知最好的例证。多做活动提升的是对活动的认知，比如微博的吸粉活动，多做几次就会摸清楚里面的门道，前期踩坑是不可避免的。其次是对用户心理的把握，没个几年时间，几十几百次的活动，是领悟不到多深的。

2.2 不怕失败，多尝试

我们运营做的方案里面十之八九是没有效果的，这点大家一定要有个心理准备。不能因为一两次没有效果就怀疑人生，要把这当作正常的事情来对待。比如拉新活动，我们做了送实物的活动、转发活动，还到处群发，拉新的效果几乎没有，从结果来看，的确是没有有效产出。但是从个人来看，之前做的事情也是一个成长，提升认知的过程。只要持续不断的尝试，总会有一两次有效果的。一旦找到了，运营的价值就不一样了，因为你会一个有效产出的方式，而其他人不会。

以上只是提升运营水平的一些简单方法，仅仅是一小部分，还有个人的理解力、意志力、外部环境等等，都会影响到运营水平的提升。运营水平的提升就像一个人的成长一样，是一个砥砺前行的过程，只要别停歇，勤于练习，多多尝试。成为运营大牛，就是早晚的事情了。

作者：老虎，一个有想法的年轻人

公众号：老虎讲运营

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