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如何从一个运营人员的角度，来写竞品分析？

爱运营 5小时前 网站运营 阅读 5

并不是只有产品经理才需要做竞品分析哦，身为运营人，也需要时不时地分析一下竞品的运营策略，取长补短或者验证思路。

当然，在分享之前先开个一个外挂思路。如果你的人脉足够逛、你的圈子足够大，你做竞品分析可以直接去询问公司内部人员哦。嘘，以下为我的分享：

我所在的行业是互联网小贷，现在以钱站为例，分享一下我做竞品分析的方法。

最先开始看到钱站的广告，是在网剧《河神》的中插广告中，感觉钱站这一波押大赢了，这部爱奇艺网易以8.6分的好评受到众多网友喜爱。钱站也狠狠曝光了一把。

由此，我准备看看这个钱站做了哪些运营策略。

一般这种小贷行业都是以移动端推广为主，结合线下广告铺设，pc端的动作比较少。钱站是不是也是这样呢？

钱站官网

整体来看，钱站官网上的版块较少，公布的信息不多。仅有注册通道，没有借款通道。

钱站APP

  1. 首页无法看到借款金额借款利息等信息，只能进入认证流程。

（对于一个小贷平台来说，这些都是很重要的信息，可是暂时拿不到。我也不想用本人的手机号去走流程。怎么办呢？只能通过其他的方式去调查、验证了。）

  1. 版块比较丰富，底部有四栏，分别为：首页、账单、社区和我的。
  2. 其中社区版块其实不是一个真实的社区，本质上是新闻稿的端口，做成伪装社区的形式。
  3. 文章类型比较多，包括PR稿、借钱攻略、平台通知、业内资讯等等。

邀请活动

注意：钱站的邀请好友活动没有任何奖励，仅仅只有邀请的界面而已！也就是说，这是一个假活动。

了解这些基本信息之后，接下来看重点了。百度搜下贴吧，找到了钱站吧

钱站吧（官方贴吧）

关注:：58145

帖子：79219

【钱站】官方贴吧分析：

1. 关注人数较多，活跃度比较高；

2. 贴吧的话题比较多，涵盖的范围也比较广泛；

3. 钱站对于不利于本平台的言论几乎没有任何打压，任其发展；

4. 钱站对于出现在本贴吧的竞品平台高度宽容，几乎不做任何删帖处理等；

5. 贴吧言论很能代表小贷人群，其中黑话偏多。

顺着贴吧，可以找找外部贴吧有没有广告贴。然后找到了戒赌吧，此贴吧堪称百度神吧。有兴趣的可以自行百度下，这里不再深入。

戒赌吧

截图部分文字：

  • 欠钱站75000飘过。。。
  • 老哥，你以为我会同情你，呵呵，我差点笑出了声，输钱不要紧。直接找狗庄说再也不赌了，叫他把钱还给你。毕竟人心都是肉长的。
  • 我的审核额度是45000，看你要还这么多，我都不敢借了

这里的帖子显示，钱站的借款金额较高，利息加上管理费等等，也不低。

接着，我还找到了一个母婴社区的帖子，也提到了钱站。

辣妈帮

上贴基本内容为：

宝妈丈夫因赌欠债100多万，被丈夫诱骗去钱站借钱，借了8W，利息太高，借钱补漏，不堪重负，来此求助。

从这段话中，我们可以得出以下信息：

  1. 钱站的额度≥8万
  2. 钱站利息不低
  3. 钱站的借款条件为：身份证+淘宝账号

（这一点在河神的广告中也有提到）

由以上对贴吧的分析，可以看出钱站对黑他们的帖子的管控不严格，即使在官方贴吧，也充斥了大量的负面言论以及黑话。可以根据这个反推行业整体的用户画像——多头借贷者、赌博者、破产者等等。

接下来，我们可以从几个主流的问答平台，看看钱站做了哪些优化。首先，大型的问答平台主要有哪些呢？

百度知道、搜搜问答、天涯问答、人人知道、奇虎问答、问答网、QQ问答网、第七吧社区、儒家问答、答创知识网、好帮网、MSN问答、Google问答、明白、有问必答网、爱问知识人、搜狐问答、育儿问答、爱丽问答。还有大家都熟知的知乎。

其实知乎并不算是一个标准的问答平台，里面的用户都用大段的长文字作答，回答的质量非常高，用户与用户之前也可以评论、发私信互动，其实更像一个社区。

以下我挑选几个非常主流的问答平台来进行分析。

知乎

钱站几乎在知乎没有任何搜索量。如下图所示：

百度、360

搜狗、天涯

通过对以上比较主流的问答平台分析之后，发现钱站在PC端的布局并不算少。

  1. 百度知道：共710294条结果
  2. 360问答：共10页+结果
  3. 搜狗问问：约117025项结果
  4. 天涯爱问知识人：数量较少

这些问答平台一旦被收录，基本上可以永久存在于PC端了。一开始BAT设置问答平台的目的是为了帮助网友解决提问（区别于百度搜索），百度搜索是抓取全网所有的信息，而问答平台只针对于网友主动提问，但权重还是较高的。由于这些优势，被很多公司作为常规的运营手段之一。

我大学刚毕业时的第一家公司，就是每天人肉做问答。也就是自己去注册账号去各大问答平台提问，然后找朋友回答（同一IP地址算作弊，回答100%被删）。现在都有很多外包公司打包价做问答。

钱站新闻稿

钱站这种不差钱的主儿，应该还会发PR稿，也就是新闻稿，毕竟这也是品牌公信度可优化的一个很大的环节。一般来说，发稿主要是为了被百度收录。因为目前为止，百度还是中国人使用最多的浏览器，所以主要集中在百度新闻。这样用户在搜索到品牌关键词的时候，可以很直观地看到品牌的实力。

未免有些运营小伙伴不清楚查询的方法，我在这里先写个步骤。懂的可略过。

▎步骤1：打开百度知道

▎步骤2：输入关键词“钱站”，将百度下的栏目改为新闻

▎步骤3：点击“百度一下”，即可显示新闻稿的篇目。右边默认选择为“新闻全文”。

以下是我搜到的钱站的新闻稿。

百度新闻：350篇

360新闻：345篇

这些新闻稿一般是企业的宣传稿，都是模拟第三方立场，实则出自公司的运营团队或者公关团队之手。一般在公司的关键事件节点出现：比如说数据里程碑、比如说获奖。

值得注意的是，如果稿子本身质量不高、可读性太差或者内容重复率太高等，有可能造成“掉稿子”，就是百度收录不是100%的，可能会有变动。

截止到此，以上皆为钱站在PC端的运营行为。应该还不全面，如果有运营小伙伴有更好的方式，欢迎与我交流。

其中，在钱站的某一篇新闻稿中，我还发现了他们赞助了一期综艺节目，叫做《脑大洞开》。

口播风格活泼，适合年轻人。有点类似于《奇葩说》。

除此之外，钱站赞助的还有最近的网剧《河神》以及前段时间的很火的《欢乐颂2》等等。

最后，我们再来看看钱站在移动端的一些情况吧。在这里推荐一个工具叫做ASO100，通过ASO100，可以了解app在应用市场的排名下载等情况，网址如下： aso100.com/

移动端

奇怪的是，在iOS的应用市场中没有找到钱站的踪迹，很多匹配出来的图标不对。

借用同事的iPhone下载，发现也找不到钱站。后来我再找了一次，发现还是没有找到，也就是说钱站有可能没有在iOS端上架。

在Android端，钱站的情况如下：

总下载量：12665138

昨日下载量：54713

下载渠道分布情况

在这里只能看到在各大应用市场的一些基本推广情况。但对于钱站的投放渠道，一般来说，这都是公司机密，外部人员很难得知。

通过以上分析，我发现钱站在常规运营方式（免费、付费）上做得都不错：贴吧、论坛、问答平台、新闻稿以及应用市场刷榜排名。也没有偏重移动端推广而忽略PC端。

很多运营人在做一件事的时候，看不到这件事是不是真的有效果，免费推广的方式又比较慢，见效慢，还容易被删，这就导致不能坚持。其实运营的手段和方式是有限的，重要的是一步一步去落实。积累到一定程度，才有可能引起质变。

最后，下面这句话送给大家。

欢迎关注我的个人公众号【活动运营渣】，回复关键词 “竞品” 即可获取竞品分析PPT一份。

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