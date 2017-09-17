如何从一个运营人员的角度，来写竞品分析？

当然，在分享之前先开个一个外挂思路。如果你的人脉足够逛、你的圈子足够大，你做竞品分析可以直接去询问公司内部人员哦。嘘，以下为我的分享：
我所在的行业是互联网小贷，现在以钱站为例，分享一下我做竞品分析的方法。
最先开始看到钱站的广告，是在网剧《河神》的中插广告中，感觉钱站这一波押大赢了，这部爱奇艺网易以8.6分的好评受到众多网友喜爱。钱站也狠狠曝光了一把。
由此，我准备看看这个钱站做了哪些运营策略。
一般这种小贷行业都是以移动端推广为主，结合线下广告铺设，pc端的动作比较少。钱站是不是也是这样呢？
钱站官网
整体来看，钱站官网上的版块较少，公布的信息不多。仅有注册通道，没有借款通道。
钱站APP
- 首页无法看到借款金额与借款利息等信息，只能进入认证流程。
（对于一个小贷平台来说，这些都是很重要的信息，可是暂时拿不到。我也不想用本人的手机号去走流程。怎么办呢？只能通过其他的方式去调查、验证了。）
- 版块比较丰富，底部有四栏，分别为：首页、账单、社区和我的。
- 其中社区版块其实不是一个真实的社区，本质上是新闻稿的端口，做成伪装社区的形式。
- 文章类型比较多，包括PR稿、借钱攻略、平台通知、业内资讯等等。
邀请活动
注意：钱站的邀请好友活动没有任何奖励，仅仅只有邀请的界面而已！也就是说，这是一个假活动。
了解这些基本信息之后，接下来看重点了。百度搜下贴吧，找到了钱站吧
钱站吧（官方贴吧）
关注:：58145
帖子：79219
【钱站】官方贴吧分析：
1. 关注人数较多，活跃度比较高；
2. 贴吧的话题比较多，涵盖的范围也比较广泛；
3. 钱站对于不利于本平台的言论几乎没有任何打压，任其发展；
4. 钱站对于出现在本贴吧的竞品平台高度宽容，几乎不做任何删帖处理等；
5. 贴吧言论很能代表小贷人群，其中黑话偏多。
顺着贴吧，可以找找外部贴吧有没有广告贴。然后找到了戒赌吧，此贴吧堪称百度神吧。有兴趣的可以自行百度下，这里不再深入。
戒赌吧
截图部分文字：
- 欠钱站75000飘过。。。
- 老哥，你以为我会同情你，呵呵，我差点笑出了声，输钱不要紧。直接找狗庄说再也不赌了，叫他把钱还给你。毕竟人心都是肉长的。
- 我的审核额度是45000，看你要还这么多，我都不敢借了
这里的帖子显示，钱站的借款金额较高，利息加上管理费等等，也不低。
接着，我还找到了一个母婴社区的帖子，也提到了钱站。
辣妈帮
上贴基本内容为：
宝妈丈夫因赌欠债100多万，被丈夫诱骗去钱站借钱，借了8W，利息太高，借钱补漏，不堪重负，来此求助。
从这段话中，我们可以得出以下信息：
- 钱站的额度≥8万
- 钱站利息不低
- 钱站的借款条件为：身份证+淘宝账号
（这一点在河神的广告中也有提到）
由以上对贴吧的分析，可以看出钱站对黑他们的帖子的管控不严格，即使在官方贴吧，也充斥了大量的负面言论以及黑话。可以根据这个反推行业整体的用户画像——多头借贷者、赌博者、破产者等等。
接下来，我们可以从几个主流的问答平台，看看钱站做了哪些优化。首先，大型的问答平台主要有哪些呢？
百度知道、搜搜问答、天涯问答、人人知道、奇虎问答、问答网、QQ问答网、第七吧社区、儒家问答、答创知识网、好帮网、MSN问答、Google问答、明白、有问必答网、爱问知识人、搜狐问答、育儿问答、爱丽问答。还有大家都熟知的知乎。
其实知乎并不算是一个标准的问答平台，里面的用户都用大段的长文字作答，回答的质量非常高，用户与用户之前也可以评论、发私信互动，其实更像一个社区。
以下我挑选几个非常主流的问答平台来进行分析。
知乎
钱站几乎在知乎没有任何搜索量。如下图所示：
百度、360
搜狗、天涯
通过对以上比较主流的问答平台分析之后，发现钱站在PC端的布局并不算少。
- 百度知道：共710294条结果
- 360问答：共10页+结果
- 搜狗问问：约117025项结果
- 天涯爱问知识人：数量较少
这些问答平台一旦被收录，基本上可以永久存在于PC端了。一开始BAT设置问答平台的目的是为了帮助网友解决提问（区别于百度搜索），百度搜索是抓取全网所有的信息，而问答平台只针对于网友主动提问，但权重还是较高的。由于这些优势，被很多公司作为常规的运营手段之一。
我大学刚毕业时的第一家公司，就是每天人肉做问答。也就是自己去注册账号去各大问答平台提问，然后找朋友回答（同一IP地址算作弊，回答100%被删）。现在都有很多外包公司打包价做问答。
钱站新闻稿
钱站这种不差钱的主儿，应该还会发PR稿，也就是新闻稿，毕竟这也是品牌公信度可优化的一个很大的环节。一般来说，发稿主要是为了被百度收录。因为目前为止，百度还是中国人使用最多的浏览器，所以主要集中在百度新闻。这样用户在搜索到品牌关键词的时候，可以很直观地看到品牌的实力。
未免有些运营小伙伴不清楚查询的方法，我在这里先写个步骤。懂的可略过。
▎步骤1：打开百度知道
▎步骤2：输入关键词“钱站”，将百度下的栏目改为新闻
▎步骤3：点击“百度一下”，即可显示新闻稿的篇目。右边默认选择为“新闻全文”。
以下是我搜到的钱站的新闻稿。
百度新闻：350篇
360新闻：345篇
这些新闻稿一般是企业的宣传稿，都是模拟第三方立场，实则出自公司的运营团队或者公关团队之手。一般在公司的关键事件节点出现：比如说数据里程碑、比如说获奖。
值得注意的是，如果稿子本身质量不高、可读性太差或者内容重复率太高等，有可能造成“掉稿子”，就是百度收录不是100%的，可能会有变动。
截止到此，以上皆为钱站在PC端的运营行为。应该还不全面，如果有运营小伙伴有更好的方式，欢迎与我交流。
其中，在钱站的某一篇新闻稿中，我还发现了他们赞助了一期综艺节目，叫做《脑大洞开》。
口播风格活泼，适合年轻人。有点类似于《奇葩说》。
除此之外，钱站赞助的还有最近的网剧《河神》以及前段时间的很火的《欢乐颂2》等等。
最后，我们再来看看钱站在移动端的一些情况吧。在这里推荐一个工具叫做ASO100，通过ASO100，可以了解app在应用市场的排名下载等情况，网址如下： https://aso100.com/
移动端
奇怪的是，在iOS的应用市场中没有找到钱站的踪迹，很多匹配出来的图标不对。
借用同事的iPhone下载，发现也找不到钱站。后来我再找了一次，发现还是没有找到，也就是说钱站有可能没有在iOS端上架。
在Android端，钱站的情况如下：
总下载量：12665138
昨日下载量：54713
下载渠道分布情况
在这里只能看到在各大应用市场的一些基本推广情况。但对于钱站的投放渠道，一般来说，这都是公司机密，外部人员很难得知。
通过以上分析，我发现钱站在常规运营方式（免费、付费）上做得都不错：贴吧、论坛、问答平台、新闻稿以及应用市场刷榜排名。也没有偏重移动端推广而忽略PC端。
很多运营人在做一件事的时候，看不到这件事是不是真的有效果，免费推广的方式又比较慢，见效慢，还容易被删，这就导致不能坚持。其实运营的手段和方式是有限的，重要的是一步一步去落实。积累到一定程度，才有可能引起质变。
最后，下面这句话送给大家。
欢迎关注我的个人公众号【活动运营渣】，回复关键词 “竞品” 即可获取竞品分析PPT一份。