运营三问：是什么？核心何在？未来会怎样？

文章分享了作者对于运营的界限、能力以及未来发展的一些理解，希望能够对你有些启发。

近几年，随着互联网的迅猛发展，各个领域的人才需求都呈现井喷状态。在互联网这个行业里面，一般有研发岗、产品岗、运营岗，从各个岗位的入门门槛来看，比较不需要门槛的岗位是产品岗和运营岗。千万别说产品岗必须懂开发有技术背景，这只是一个加分项，但不是必要条件，笔者的前领导就是前腾讯高级产品经理，文科背景出身的，但丝毫不影响她超强的产品策划能力。

围绕着产品和运营，有以下三类问题来来去去被不断讨论，从来没停歇过，都堪称三大哲学性问题了。第一，如何定义产品和运营，二者分界线在哪里。第二，两个岗位的核心能力素质是什么。第三，两个岗位的未来发展前景如何。

笔者在互联网相关领域也工作了四五年时间，现在也尝试从自己的观察和角度，回答上面那三个问题。

如何区分定义产品和运营

在这里我想套用一个叫“身体是1其它是0”的经典理论，这个理论说的是，有一个好的身体，再去叠加无数的0，才是人生的正道活法。其实套用在互联网产品上也一样，一个好的产品就像一个好的基础身体构造，再通过各种运营手段和办法去叠加无数的0，最终才会给到用户的体验是用得爽。

如上图所示，我们假设给一个公司的产品策划及产品运营评分，那么最终得分，是产品和运营两个模块各自的得分相乘出来的，而不是相加出来的。如果要细分下去，产品策划还可以细分成功能体验、交互体验、视觉体验三个板块，产品运营可以分为用户运营、活动运营、内容运营三个板块。如果上述的每个板块都做得差强人意而不是出类拔萃，那就会相差很多个0，进而被拉开巨大的差距。因此，也不要埋怨为什么自家产品的用户量级比别人的差成千上万倍。

产品和运营的核心能力素质是什么

说实话，我觉得两者的核心能力素质是一样的，因为两者的思考方式是一致的，思考用户心理与用户需求，思考需求场景与场景内容，思考用户体验与交互逻辑等等等等。如果两者的思考方式都是一致的，那两者的能力要求又能相差到哪里去，两者的差异只是在最后具体执行的方向上和内容上而已，产品更关注的是需求与逻辑，运营更关注的是流程与细节。

还记得，两三年前知乎还没有被“三无用户”占领的时候，我经常可以在上面看到以下类似的问题：作为一名产品/运营经理，你觉得什么样的能力最重要？那时候知乎不少大神纷纷答题，答案不外乎有以下几个方面：理解用户、同理心、沟通协调能力、迭代试错思维、竞品分析能力等等。其实，这些答案都说得没错，再怎么反复去解释说明，基本都在这个射程范围内。

但说实话，以上能力素质要求有一个致命的缺陷，就是都比较务虚。以我自己为例子，刚毕业时候的我比较懵懂，看到这些知乎答案后，往自己身上一套，认为这不就是在说我自己嘛。其实，以上能力素质要求并不是唯独产品经理或运营经理需要的，或者说不是唯独互联网行业人员需要的。可以说，在这个千变万化的时代下，你想成为强者的话，每个行业每个职业每个人都需要具备的能力素质。

两个岗位的未来发展前景如何？

我当初的职业方向也是想做一名产品经理，无耐面试的时候，由于运营部恰好缺人而被老板忽悠了，答应我可以先从运营做起，再转行到产品岗位。哪知道这运营岗位一做下来就没换过了，一直从事相关工作近四五年时间了。不过，现在回过头来看，我觉得还是做运营的前途未必比做产品的差。

不可否认，前几年的产品岗位非常火爆，因为在那个移动互联网爆发年代，往往一个产品的用户体验非常重要。那个时候各种新兴的用户体验方式也是层出不穷，比如，Android桌面下拉框的设计一出，苹果iOS系统立马抄袭过来；苹果iOS4中先推出了智能语音助手Siri，安卓很快就在安卓4.1中用Google Now跟上步伐；苹果先在iOS7中先加入了指纹识别，而安卓则在安卓5.1中跟进。

所以，在两年前，一个懂得抄袭的产品经理十分吃香。这个要求甚至会在很多招聘要求里体现，倒不会直接点明，会比较委婉地表达为：非常热爱体验和研究该领域的其它互联网产品。（这里对抄袭并没有贬义，如果市面上有好的解决方案，没必要去刻意创新）

时至今日，现在的互联网产品已经很难靠产品的体验去制胜了。打个比方，你去买一张电影票，无论你是在大众点评买，还是在美团买，还是在淘票票买，购买的体验都几乎大同小异。那么决定以上三款产品输赢的因素是什么，比拼的是哪家公司在地推能力、产品运营能力、品牌宣传能力上更强，真正的壁垒是运营建立的，是需要运营去深入行业的。

当产品同质化严重的情况下，一个产品对运营的依赖在递增，一个出色的运营人才走到哪儿都抢手。一个懂行业的运营，一个知道怎么写好文案的运营，一个知道怎么策划一场精彩活动的运营，一个能将投入产出比发挥到极致的运营，一个知道如何服务好用户的运营，将会在职场上有着光明的前途。本质上，运营就是不断帮助公司节省产品的成本，提升产品的效率，并对交易额/用户量/活跃度等KPI指标直接负责。正因为需要对结果负责，很多运营也是项目经理的角色，从需求发起、需求评审，到设计开发、测试上线，监管着整个流程。

最后，留一个开放性的问题给大家思考下，为什么各大互联网公司一般只设有CEO/CTO/CFO/COO，而没有专门下设CPO。

本文由 @绰号甄嬛的男人





