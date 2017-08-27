做运营：你的努力换来了想要的工资吗？

或许，我可以把如果换成是现在。从现在开始，我竟然默默的觉得，我会越来越好的。你呢？

“我的目标到年底存款3w，现在距离目标只差5w了”

同行交流，总免不了聊聊工资那点事。通常都会有人说，哪个运营年薪四五十万，哪个运营年薪刚百万…而已。然后问我：你年薪多少啊？

“容我月薪先算一下……”

其实，对于我这种直接的理科女来说，说出的数字就等于实际的数字。然后大部分人会惊讶，“怎么会那么少？”，那…..好吧……作为一个跟大多数人类似起点的人，也来聊聊工资那些事吧，毕竟那些吃土日子里的感受，我都懂，哈哈哈哈。







一、

市场上对于人才的定价都离不开供需的情况，对运营来说，各个阶梯内的收入基本上都是大同小异的，那些头部的“土豪”还是少数的。

在招聘网站上看到的平均值是最接近现实情况的，当然，你也会看到一些特别高的，但是别想太多，实际招聘的时候，最终的结果也是跟平均水平差不多，毕竟招人嘛，总需要包装一下，或者显示一下公司的“身价”，至于实际情况嘛……



所以，不必过于羡慕其他人口中说的，也用不着愧疚的看着兜里有的，“卸妆”了，我们都差不多。在这里想聊一个大家可能不在意，但非常重要的事。



当我们都特别在意马上到手多少的时候，有没有偶尔想想，自己未来1年，2年，5年，10年的收入会有多少呢？而你又通过什么方式来实现呢？

我猜想，大多数人会通过这几种方式来实现：

1、在一个公司做久一点，老板会给我加薪的；

2、不断的跳槽，不断的提出更高的工资要求；

3、多努力一下，多开点夜车，把绩效做上去；

4、等直属上级离职了，我就可以升上去涨薪啦；

5、申请调到更高工资的部门和岗位；

6、在工作时间做点兼职，赚多一点点……

其实，这些方法我都试过，但是结果……



这里面有我的问题，也有公司的问题。工作久了不一定会被加薪，跳槽的话，类似岗位也差不多，过度开夜车有什么危害，应该也不用我重复了，而盲目的做兼职，大多只是赚着卖白菜的钱。

当然，不排除有不一样情况的。只是，作为一个普通运营，我的情况，应该也是大多数人真实的情况。

当我开始步入职业生涯的中老年期，已经没有那么多的体力去透支来换取更多的收入了，那，为了偷懒也行，力不从心也罢，我开始思考的是：一个人的价值最大产出，持续的增值，到底该做点什么呢？

二、

如果分析我们的收入，主要由3个部分组成（有正收入有负收入）：

1、等值输出换来的收入

2、创造价值换来的收入

3、投资带来的收入



对于刚开始涉入运营的人来说，更多的是在做投资的付出，还有比较轻价值的等值输出来换取自己的收入。随着工作的经验值增长，等值输出换来的收入会增加，而一些能够突破经验瓶颈的运营会增加创造价值换来新的收入增长。

运营涉及的范围可以很广，未来的可能性也非常大。但是收入组成因素的比例，往往就决定了未来的可能性。

从前的我，总是关注等值输出的收入，然后不断透支自己的经验值，很少愿意投入时间精力之类的去做投资，或者大胆的承担创造价值的挑战。慢慢的也就碰上了收入瓶颈，只是想要突破的时候，会感觉到各种缺失，缺失挑战的勇气，缺失过往应该要投资的积累。

你没有见过更高的，就不会知道更高是怎样的存在，而所有的这些局限，其实就是个人收入组成比例的每一次选择，赤裸裸的展现着，预示着，决定着。

那，到底用什么样的比例，怎么去分配投入，才可以持续的创造更多的可能呢？



三、等值输出换来的收入

运营，对于经验值相对是比较看重的，对于初入行的人来说，经验值不高，等值输出的可能就是各种打杂，做一些重复枯燥的事来换取收入。当工作时间长，接触的项目丰富了，在特定运营领域有一定经验的人，就可以根据经验值的多少，等值获得更高的收入。

比如说，新媒体运营方面经验丰富，就可以获得更高的等值输出换来的收入，只是，很多人对于等值输出的理解是很表面的，单纯的等同于”做过了多少事”、“工作了多长时间”……

然而价值并不只是这个维度，等值是在于个人的综合价值，不能因为工作时间足够长或者某个项目做得特别好就可以放肆自大，也不用因为没有接触过成功项目而自卑。





清晰的判断等值的程度，这是一个理性的课题，是建立在对自己过往经历的客观分析，不要以为经历过就一定掌握，掌握的深浅也是和个人情况有关的。这个分析是为了定向了解自己的差异化价值，如果随着市场偏好情况而流动选择，这只会让自己碰上跟自己价值不匹配的工作。

现在自己价值的，个性化，适配的交换，这会影响到个人的未来。因为等值输出的收入将会占据一个人工作时间、精力的极大比例，如果选择了一个价值输出很低，跟自己个人价值方向不一样的，这个试错的成本又是多高呢？

清晰了解自己目前最大的价值，找到最适合的位置，如果自己都不了解自己，那么，收入这个事，不都交给运气和几率了吗？



四、创造价值换来的收入

这类型的收入常表现在达成绩效考核、对项目自负盈亏、个人创业这几种选择上。这部分的收入相对比较弹性，跟个人可以创造的价值多少来衡定。

其实呢，大多运营都会有一定KPI的考核，有一些公司的KPI是永远完成不了的，但大多公司的KPI都是可以实现的。只是，承担KPI这个过程并不是那么轻松，所以，当一个运营被安排到一个KPI考核收入占大比例的项目中的时候，就是一个极大的考验个人选择能力的时候了。

一方面，要有足够的能力做出相对好的选择判断，另一方面，也是最重要的，就是有没有这个信心，胆量去接受这种挑战。当“运营+销售”、“运营+项目”、“运营+营销”、“运营+推广”……这些创造价值的后缀增加之后，很多人会开始慌，会开始逃避。

但是，运营的等值输出的收入是固定的，甚至在发展更快的公司和项目中是持续贬值的，特别是当年龄、能力等多种极限瓶颈开始出现的时候。而这时候，创造价值的收入，才可以从竞争力上突围而出，让未来有更多的可能。

创造价值的收入，是突破个人收入瓶颈的一个大力量，只是大多数人在有所选择的时候发放弃，想选择的时候已经没有机会了。



创造价值的收益，虽然有风险有难度，但是只有创造价值的选择，收入增长幅度才可以和常规水平拉开距离，甚至对于等值输出收入也有很大的拉动作用，只是，承受风险压力，耗费更多时间精力，你真的可以吗？

五、投资带来的收入

投资并不仅仅是学习积累本岗位上的技能，还可以是学习一种新的技能，把收入投入去理财，用心去经营人脉，把自己“伺候”得更好……投资，并非只有一种方式。

很多运营每天都会消耗大量的时间在工作上，埋怨没有自由时间却又不想办法优化工作效率，忙忙碌碌了几年，收入增长幅度，经济条件都没有特别变化，甚至比原来在同一起跑线上的人要落后很多。

大多数人认为，只要拼尽全力去工作，一定会越来越好，收入会更高的。努力确实很重要，但是收入的幅度跃进，需要其他的“神助攻”。促进收入阶段跨越提升的因素，更常见的是在“投资”。

投资了人脉，在某个时间突然介绍了一个很好的项目。投资了自己，在某个时间恰好把握了一个新机会。投资理财，然后额外的收益不断在增长。而投资带来的收入并不仅仅是靠眼光，还要靠持续的投入，那你的收入构成中，有投资付出的比例吗？

你认为，把等值输出的收入做大，虽然艰难但是稳定，不想“浪费”额外的付出；你一心只想创造更大的收入可能，但是却很少用投资的眼光去看待判断一个新项目，万一失败了，那也只能洒脱的“忘记那几年吧”……

投资一点都不容易，或许是别人在聚餐的时候，你却在线上结识新的同行；或许别人正在买买买的时候，你却在选择哪种基金更好；或许别人在北京瘫王者农药的时候，你却在喉咙沙哑的做直播。

但是，某一天，你会发现，在你的收入中，投资带来的收入开始出现，甚至比例在持续的增加。



运营，我们不断在优化公司和团队的效率和投入产出，筛选有潜力的项目或产品持续运营，但是，对于自己的收入的运营，很多人却是迷迷糊糊的。

看着可怜的那么点收入，回想起过往对工作、生活的选择。如果当初能够对自己狠心一点，继续坚持投入去做创造收益的事情，或许我收入中灵活且幅度更大的收入部分会增加很多；如果自己可以把闲余的时间刻意投资，或许我可以更有底气的掌控自己的生活，而不至于被困在等值输出换来的固化收入上。

或许，我可以把如果换成是现在。从现在开始，我竟然默默的觉得，我会越来越好的。你呢？



作者：桔

来源：粉小圈（ID：fen-xiaoquan）