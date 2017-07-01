关于撩妹这件事，不妨用下运营的套路

有个运营汉纸发朋友圈说每天加班到很晚，完全没有时间脱单，而且觉得追女生特麻烦，他妈时不时打电话有催他相亲了，简直要爆炸了。

在微博也常看到有人发帖，说自己对喜欢的女生有多好多好，可就是没能追到对方。

用林宥嘉的一句台词可以来描述撩妹失败：我对你付出的青春这么多年，却换来一句谢谢你的成全。

有次在听路演时，有个演讲者说他有一年招了一个蛮特别的男生，这个男生在面试时讲了他如何用运营思维追了校花的故事，很是有趣。

我一直都认运营有套路，撩妹也是。好的运营应该是一个好的撩妹好手，懂得如何通过运营思维来追女生。

一、产品的 用户体验

在撩妹的过程中，你就是一个产品，妹子就是一个用户，拉新是你认识的妹子数量，留存是你们相处的过程，转化是你们成为恋人关系。

我们都知道，即使运营拉来再多的用户，但产品如果没有好的用户体验，是很难留住用户的。现在用户的耐心程度越来越低，一旦你让用户不爽了，她就跑到竞争对手那里了。

所以，在产品的用户体验很差时，要快速迭代，不断的优化。

我一直坚信，你首先要有良心的用户体验，至少让妹子觉得你还不错。当你不够好的时候，所有的撩妹技巧都是白搭。有句鸡汤是这样讲的，都能足够优秀时，才能遇见对的人。

知乎上有人问，为什么有的人没有恋爱需求？底下有个获得高赞的答案，说不是对恋爱没有需求，相反，对恋爱有着更高质量的要求。

二、精准的拉新渠道

好产品是运营出来的，越来越深信不疑。

在产品同质化严重的互联网赛道，要从中脱颖而出就要依靠运营发力。再好的产品，不推广也没人知道。

我发现周边单身的同事大都有一个特点，那就是宅。工作日加班，周末在家打游戏，压根没有所谓的生活。平常基本没有什么渠道认识新的女生，只指望哪天掉下个林妹妹。

如果想快速脱单，那就得让自己有机会多接触到你的目标用户，即你想要找的女生。先明确你的目标用户在什么地方，再想方法去精准的拉新。

比如，有一个热爱玩王者的同事，他就想找一个同样喜欢王者的女生。于是，他经常水各种王者开黑群，以及参加各种线下王者比赛认识了很多妹子。

比如，有一个做运营的汉纸，他想找一个温柔的产品妹子，觉得共同话题会比较多。于是，他周末一般会参加各种互联网线下沙龙，最后抱得美人归。

少年，走出去吧，外面的妹子很精彩。

三、流程化思维

好的运营做事有节奏感，也就是流程化思维。

他们知道如何把一件事拆分成各个环节，然后有条理的执行。以活动举办的流程，分别是活动宣传，用户报名，活动开始，活动执行，活动结束，活动反馈这几个步骤，按流程有序的进行。

追女生也要有流程化思维，从刚认识到普通朋友，然后是好朋友，接着暧昧期，再到相恋。每个时期都要学会克制，不要在不合适的时间做对的事。

近期热播的网剧《春风十里不如你》有一幕挺搞笑的场景：

辛夷一直暗恋着他们班的妖刀，当前是普通朋友阶段。有一天他鼓起勇气来告白，一开始就直接直奔主题，然后很快阵亡。

辛夷：妖刀，我喜欢你，从我还没见到你的时候，不，从我第一次见到你的时候，我就已经喜欢上你了，而且我觉得这事必须告诉你。 妖刀：谢谢 辛夷：然后呢 妖刀：没有然后了

在彼此只是普通好友阶段时，突入起来的告白被拒绝的概率非常的高，尽量别轻易尝试。就像我刚玩一款新游戏，你还没让我感受到爽就设置了强付费点，不然没法通关，那我就弃游了。

四、超出用户的预期

我们总说，好的产品要达到用户的基本预期，并努力超出用户的预期。

举个栗子，我用微信支付时，会收到一份鼓励金，虽然不多，但这是超乎我的预期的。

再比如，我生日当天网易云音乐会为我推送生日祝福的歌曲，简直被撩到了。

同样，在追求女生的过程中，惊喜感就是超出她的预期，要让她知道你比她想象中喜欢她。因为女生是感性思考，很容易被男生突如其来的小惊喜而暖到。

在她大姨妈的时候，不要说“多喝热水”，而是说我到了，我给你买了红糖姜水。在你们见面时，送她最喜欢吃的零食。

你要知道她喜欢什么，明白她想要什么，然后去制造各种小惊喜，能提升她对你的好感度。

当然，你也要管理她对你的预期，别让女生预期太高，然后失望。

有些女生是一开始觉得对方挺好的，预期很高，后来没在一起，是发现他没想象中好。有些女生是一开始觉得对方不好，不报什么期望，后来却在一起了，是因为相处后觉得对方还不错。

五、培养用户的习惯

每个产品都在试图通过运营手段来培养用户的习惯，游戏的每日签到送礼包、罗辑思维每早的准时推送、产品的每日push，让用户养成习惯后能占用更多的使用时间。

有个有趣的巴甫洛夫把妹法：每天给心仪的同事、同学的抽屉里都放上早餐，并且保持缄默不语，无论她如何询问，都不用说话。如此坚持一至两个月，当妹子已经习惯时突然停止送餐，她一定会产生疑惑和失落，这时你在主动出击，很有可能拿下妹子。

换句话说，就是让妹子的生活场景有因你而产生的习惯。陪她打王者，固定时间陪她聊天，陪她一起做彼此喜欢的事情…

特别要说明的一点是，用户习惯是建立在对方不反感的前提下。上次下载今日头条后开启了“允许消息通知”的功能后，发现今日头条每天多次来打扰你，简直是很烦，后来卸载了。

培养用户的习惯应该是恰到好处，不要刻意。

如果女生对你反感，那你还要强行培养习惯，最后往往是把自己给套路进入了。

结语

一直认为，人跟人之间要长期保持舒服的相处状态，靠的是共性和吸引。在所有撩妹技巧面前，共性和吸引才是你要优先塑造的条件。不管脱单与否，都要“像她明天就会来那样期待，像她永远也不会来那样生活”。

PS：以上纯属瞎扯，请勿套用，后果自负(⊙o⊙)哦。

作者：Levin，前网易运营，公众号：运营大作战。





