运营者应该如何写好述职报告

美人在骨不在皮，其实一个有分量的PPT，“骨”也非常重要。这个“骨”就是你PPT的骨架了。所以，咱们先搭架子，再填内容，一步一步来～

结构

标题页

标题页写明你这次报告的题目，言简意赅即可。常用的标题类型有：解释基本观点型，概括主要内容型、交代分析课题型、提出问题型。述职报告用“概括主要内容型”即可，不用太花哨。如果有特别的亮点或是想要表达的东西，可以作为副标题。

目录

目录相当于你这份报告的大纲。如果你的报告包含大量内容（当然，这个是不建议的），你的目录还可以帮助你的领导迅速定位到自己关注的内容。

正文

正文就是你述职报告的主体了，这部分怎么分割，后面会讲，可以多留几页备用。

结论与建议

总结完“我的前半年”，其实并不算完，其实每一次汇报，都要加上结论以及solution A/B/C，供领导选择。

附录

最后，附录中应有你正文中涉及、但未予以阐述的相关资料。比如说，你的数据来源，你的分析方法等等。这会让领导感受到你的专业。

结构说完了，那么，正文到底写什么？

正文

正文－结构篇

跟整个述职报告需要结构一样，你的正文也需要一个漂亮、有力的结构，让领导觉得你们的运营逻辑分明、目标清晰、有理有据。

你的正文该如何结构，跟你们采用什么样的运营方法应该是吻合的。比如说，如果你们采用的是4P营销理论，那么你的正文大体上就可以按照Product（产品）、Price（价格）、Place（渠道）、Promotion（促销）四部分来说，保准不会错漏领导关心的方面。

如果你们平时在用AARRR理论来工作，那么述职报告也应该说清楚，自己在acquisition－获客方面，做了什么工作，达到了什么效果；在activation－促活方面，做了什么工作，达到了什么效果；在Retention-留存、Revenue－收入、Refer－推荐方面都分别做了什么工作，达到了什么效果。

如果你们平时就按工作模块来分工，那么也可以就按照工作模块来写。比如，内容运营模块，社区运营模块，活动运营模块等。

正文－表现形式篇

确定结构之后，我们来讨论一下述职报告的表现形式。

既然是述职，就要让领导清楚你做了什么，达成了什么成果。

而且请先说结果再说过程。毕竟，功劳就是比苦劳重要。

因此报告中可以以图表、数据为主，文字辅助说明、点题点睛。

千万不要长篇大论，在报告中，有时候一图胜千言。

正文－内容篇

首先，先上你的总KPI。KPI是Key Performance Indicator，也就是领导考察你工作完成如何的最重要指标。如果你是负责招聘的，就应该把上半年完成了多少招聘任务写在前面；如果你是做公众号的，就应该把上半年多少人关注了你的公众号、多少人从公众号访问了你的网站写在前面；如果你是整个运营部门的leader，还可以直接上你们这半年一共花了多少钱，获得了多少效果。

希望你的成绩是漂亮的，能够让你理直气壮的把KPI放在最前面。

接下来，按照之前讨论过的正文结构，挨个展示。比如如果你按照工作模块来述职的话，那么就内容运营作为一个部分，用户运营作为一个部分，活动运营作为一个部分。在讲述每个部分的时候，都是先上kpi，写清楚工作成果，再上细节。

这样的结构其实来自于金字塔原理，可以非常轻松地让领导在最短时间get到你的意思。金字塔原理也不难，用好了对工作以及平常的表达都非常有帮助。

附录－运营常用的具体指标

最后，po一下我之前的运营报告，希望能给你一定的参考。

运营情况总览

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这是一个不分工作模块、只展示整体运营效果的看板。主要说明以下几件事：

1、推广费用——我花了多少钱

2、购买额——我挣了多少钱

3、新增用户量——我给销售带来了多少线索

4、付费用户量——我直接转化了多少人

5、新增用户结构——这是个漏斗，从上至下分别是：新增访客－新增注册－新增购买－新增复购。漏斗的长度（注意，不是面积，是长度）代表着相应的比例，我可以一目了然地发觉我下一步工作的重点：从访客到注册的转化，需要更好的优化！

6、各渠道的投资回报率——告诉老板，下一个阶段哪个渠道值得继续投，哪个渠道可以放弃；

7、付费用户分布

点击链接可以查看完整版：运营看板总览－sample

内容模块

下面开始按照模块分别介绍了。首先是内容。我们一样的内容会发在多个不同渠道，那作为一个贴心的运营leader，我不会让老板自己做加法，我会把各渠道的数据整合到一起，先告诉老板一个结果，再展示细节。我是这么做的：

1、文章总阅读量——我一共让产品曝光了多少次

2、文章分享次数——这也是一个内容是否优质的衡量标准

3、文章收藏次数——同上，而且一般进入收藏的，都是干货 从长远角度上来讲 这部分内容越多越好

4、新增用户量——被我的内容转化为我的用户数是多少

5、各渠道ROI

活动运营

用户运营

再接下来的活动运营跟用户运营，也是同样的逻辑，具体指标可以点击大图查看。

最后总结一下，一份有力量的述职报告是什么样的：

1、逻辑清晰，结构有力

2、有具体数据支撑，而非空口白牙地说“好”或“不好“

3、先说收获了什么效果，再说做了哪些事。（领导可以就某个结果，具体询问你都做了什么；但如果反过来，一直问你做了这么多，取得了哪些成果，就容易失去耐心了）

4、上半年的报告，应该已经为下半年的工作指出了方向。

祝你汇报顺利！

作者：ayura

链接：https://www.zhihu.com/question/47476696/answer/211289677





