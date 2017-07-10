像个运营一样思考：运营思维在求职场景中的应用

你说如果都看不清形势，看不清自己，然后猛地一头扎进所谓的“热门行业”……那简直，是对自己的一次毁灭性选择啊。

写在前面

为何会想着写这个系列文？

因为每年实习、校招前前后后那几个星期，总会遇到各种慕名而来的学弟学妹——

“诶，学姐，现在互联网运营听说很厉害，我不知道能不能去”“互联网的运营都负责什么？”“我觉得我可以去做运营、记者、策划、企划、营销、品牌、市场……但我不知道有什么区别，我更适合于什么。”“你们公司的运营需要什么样的人？”“运营是做什么的？我去得了吗？”“你们是不是就是整天写文章？”

然而很抱歉，当时都是几个白眼就送出去了。内心默默想，其实那对待这些问题，你可以“像一个运营一样”去思考问题、寻找答案。而这些思考路径，就是所谓的“运营思维”。

这系列文可以给你带来什么？

这个系列文将包括求职过程中，几个非常关键的部分：定位自己、推广自己、取舍offer等等……

给善于举一反三，并且能结合前人方法论的应届生们一些启发。帮你在“求职”这个场景上，找到一些比较高效、靠谱的方式，找准切入点，去尝试开始给自己未来的职业生涯做规划。

希望把我踩过的坑，看到过的坑，加上3年的运营工作，结合“求职”这个场景，关于运营的一些思考，分享给更多“曾经的我”——从0到1的运营新人。

本文只讲part1：定位。怕后面太忙更新不及时，先把想帮大家一起更好回答的主要目录贴出来，大家也可以尝试自己先自问自答，看能不能找到答案。

开始第一部分的正题——怎么找到职业方向。

准备踏入职场的你，只是一张白纸，一切刚刚开始。但这并不妨碍你从起步的时候，就开始有意识的培养自己的分析能力，思考能力，对自己的规划能力。

了解你的意向职业是个什么样的市场

模模糊糊，你可能对N种职业感兴趣，可能是看到一些微信文章觉得酷炫，可能是耳闻师兄师姐或者三大姑八大婆说高大上，可能是看到一些作品感觉到幕后黑手的强悍。也可能，单纯因为某岗位听起来名字好听……

你首先需要自己去了解几个最最最基本的信息：

某职业（行业）是干嘛的？ 某职业需要什么入门能力？某职业的上升需要什么专业能力？ 某职业在什么行业、什么公司发展最好？

首先，请充分利用好互联网！！！！——桌面研究。

搜一搜……看看多方观点，这个岗位是干嘛的，要求干嘛的。去哪儿搜？如果你还是停留在“百度一下，你就知道”的地步，那就low了！！！不是在黑度娘，是说，除了百度，你还应该去一些专业的网站搜索，这样可以更加高效、准确找到你要的内容。道理类比——要买房，一般不会上淘宝搜；要订外卖，一般不会用优酷。

百度完，你可以再去这样的一些网站——应届生求职网（看对应届生岗位要求、面试经验等）、知乎（看业界、学界观点等）、智联招聘&大街网（看行业招聘火热程度、同类岗位哪个公司强悍等）、人人都是产品经理（如果你想接触下互联网相关职业）

然后，带着已有的信息和判断再去找人问！！ 多找几个人或者几个渠道互相验证下 ！！——访谈。

已经工作上班了的前辈们，真的不是很空（一般来说）。感情再好，都不要尝试一上来就问个脑残问题疏远下感情。你要带着一些基本的认知，再去沟通、请教一些在业内的前辈，了解下风光背后的“残酷”和“无奈”。

只有这样，你才能保证你们已经有一定的对话基础，对对方的输入会有比较合理的预期，和自己的独立判断。万一你问的那个前辈有些偏激或者扭曲的想法，才不至于影响你的职业选择和判断。

兼听则明，偏听则暗。集思广益。——古话如此，没啥好多说。

最后，找到机会，进入环境去了解！！！！——影子研究。

实践出真知。最好知道某职业的里里外外的方式，就是进入那个职业环境。你可以尽可能的寻求一些实习机会，在这个过程中，去暗中观察。观察这个环境里的前辈，都是怎样的？观察这个环境里的工作节奏，都是怎样的？观察自己再这样的环境中，是怎样的。

如果经过3个月，你无法自拔的爱上这份工作带来的挑战和成就感。那恭喜你了。

像定位一个产品一样定位自己

最了解你的，一定不是你的师兄师姐，一定不是老师，而是你自己。你清楚的知道自己有几斤几两。你也清楚的知道什么事情容易让自己奔溃，什么事情容易让自己全力以赴。

所以，找工作之前，把自己关进空调房，好好冷静一下，做好自我解剖，分析定位好自己。那么，可以尝试从最简单的维度分析——兴趣&能力。

尽量从A的范围内，去清晰描述自己的兴趣和能力，去找自己与工作的匹配，这个区域的所有描述，应该是你最光芒四射的一面。

其实如果不到退而求其次的地步，我不建议去定义自己的B区域。

从职业生涯可持续发展的角度看，能力很强但是没有兴趣的部分，比较难让你持续有动力在某个领域不断挑战自己，因为你对她的擅长，很可能处于一种压力式的环境，才去培养这个能力。

而如果以兴趣很强，能力一般的部分切入就业市场，其实自己会吃亏。虽然企业可能看中你的潜力和热情，但是很现实的一点，择优录取的基本原则下，同等条件下，能力强的永远是比较吃香。

圈定自己的长处和热情所在之后，可以针对能力部分再做进一步拆分——专业能力还是通用能力（软实力&硬实力）

给自己的能力贴标签，分别是哪些形容词能够定义你自己。然后这些词是否有足够的事实依据，让这个形容词或者标签跟你看起来非常匹配。

比如你想说，通用能力方面，自己沟通能力很强，那是否有在什么场合，通过自己的沟通能力，克服了哪些困难，取得什么良性的结果。

比如你想说，专业能力方面，自己文案水平还不错，那是否什么作品，受到过广泛的好评或者专业认可。

如果很遗憾，你想给自己贴的标签，并不能找到事实依据去支撑它。请将这个能力标签，作为你下阶段重点突破、培养的能力。因为你内心一定觉得这个能力足够美好，足够吸引你，或则隐隐约约觉得自己有这方面特长，只是这个阶段，还没有哪个事情有足够的说服力。

没关系，作为应届生，不必苛求自己八面玲珑，十分完美。比起“完美”，更重要的是，知道自己的长处和短处，并且明确自己下个阶段要重点突破、培养的能力是什么。

比照对外部环境，对自己在市场中的定位心里有数

对市场和自己都有一些客观冷静的了解，接下来，你可以认真的对着有名的swot模型做进一步的分析了。认真点分析，一步一步来，所有的方法论都不是为了显得牛逼存在，是为了更好指导更好的实践。

是怎样的你？——内部环境：你的优势是什么，包括你的通用能力、专业能力。你同时也看得到自己的不足，或者说是待提升点。

是怎样的环境？——外部环境：你所向往的就业市场给你提供了什么机会，如果要在这个行业或者职业上谋求突破和不断发展，可能存在什么威胁。

古话有说，三百六十行行行出状元。其实有时候并不是某个人不够好，是因为某个人被放在不适合的环境里，所以没有他的优势没有被充分发挥，也很难在错误的环境里有效捕捉住机会。你说如果都看不清形势，看不清自己，然后猛地一头扎进所谓的“热门行业”……那简直，是对自己的一次毁灭性选择啊。

作者：陈筱铓，阿里巴巴产品运营，从0到1，和神经网络式客户体验管理平台（9点电台）共成长。个人公众号：Tooome2017。







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转载请注明: 爱运营 2017年07月10日 于 网站运营 发表