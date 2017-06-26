运营进阶：换种姿势，面对老板的各种“神”需求

运营小伙伴背负着各种KPI，每天忙的手忙脚乱，还要时不时面对老板突然提出来的各种“神”需求，是不是常常会感到纠结郁闷无可奈何生无可恋！

以自己为例，我的老板每次从XX营训练班回来，一准会带回来一堆居高临下俯视全互联网行业的新想法：什么要给产品重新定位啦、什么只有自媒体才是未来要做自媒体大号啦、什么女性产业是风口必须在风口上开拓新业务啦、什么有个同学是做化妆品微商的跟他合作导流能赚到大笔银子啦……你们能相像听到这些新需求时我的心理阴影面积啦！所以今天想分享一点心得，让运营换种姿势面对老板的各种神需求。

我看大神们对运营岗位的描述有：

为了帮助产品与用户之间更好地建立关系，而采取的一切手段。

传递产品的价值，打造生态和创造玩法。

一切帮助产品推广、使用、认知的手段，让产品活得更好、活得更久。

以最低的预算、最优的路径、最高效的执行、最有效的手段吸引大批忠实用户，建立产品在市场上的竞争壁垒，并最终取得产品成功的过程。

我对运营运营的看法比较偏向第一种表达，但稍有不同，运营是为了帮助产品、团队与用户之间更好地建立关系，而采取的一切手段。鉴于此，运营首先要运营的就是老板和团队，如果搞不定公司内部团队，其它内容运营、用户运营、活动运营等都会中气不足，到处掣肘，时时漏气。说真的，我看到@类类写他在某社区产品做运营时被各种压抑掣肘苦逼的经历时真的哭了，可能是太有同感了吧。

现在分享一点运营如何换种姿势面对老板的各种神需求。

一、摆正心态、摆正位置、同理心、不偏见

1、面对老板，首先的关系就是上下级关系，既然选择了入职，就要对老板尊重，不管怎么说，是他在给我们支付薪水，也是他提供了给我们发挥的平台。我是把老板看成领导、队友，毕竟双方要共同对运营团队和用户负责。

2、对运营来说，我们终究是要提供让人（用户、团队和老板）产生愉悦体验的事，为用户提供内容和服务，让用户满意忠诚，让用户向我们支付费用，甚至让团队因为我们而开心，要同时照顾好这么多人的心理，运营拥有敏感的同理心是非常重要的。虽然我的老板经常会脑洞大开，不过我知道他也是真心想创造出一个市值可以比肩阿里的公司（表示鄙视），只是我更关心的是我们到底在向用户提供什么价值。有了同理心，至少我们不会轻易地对老板产生偏见。

二、宽广的胸怀和以负责的态度沟通新需求

1、运营不仅要有强大的学习能力，还要有创新能力、创意能力、分析能力（每一个拉出来都是变形金刚哥哥好么），就得有宽广的胸怀，我们每天都在听用户的各种反馈，老板有反馈提需求这是好事。老板要真的是不闻不问，一天到晚躲猫猫，你觉得这正常么？

2、老板的任何需求都不会无缘无故的提出来，我们可以认真地请他讲一下需求的来源，没准真的是更高的视角，也可能是对我们某些工作的不满，也可能是想学习下某个爆款产品的做法，当然也可能纯粹是意淫。

等老板兴奋的讲完他的新需求，如果觉得确实可行，那皆大欢喜的去干吧；如果觉得拿不准，可以细致地问一下需求来源和支持需求的证据，可以表示去了解核实一下。总之，要以认真负责的态度来面对老板的各种需求，要让他感觉到你对他的重视和尊重。

三、带老板去验证新需求

1、如果是合理的需求，符合刚需，符合用户痛点，符合平台特征与盈利模式，不违背产品定位和规划、开发成本不太高、适合当前用户规模等等，直接给安排进开发计划就好了，至于先实现什么功能后实现什么功能之类的，和产品沟通好了，按工作流程走就好了。这里仅说那些拿不准的需求，可能有些需求，你手上有很多数据、报告、大神分析、案例等证据足以证明那是个伪需求，整理好讲给老板听就好了。他缺少的只是决策依据，如果有了充足的决策依据，自然也就不了了之。

2、确实有些需求是我们都没法判断的，我常遇到的基本上是属于这一类，比如老板想接入一些内容、想接入一些新业务，想搞个新项目等等。我通常的做法是帮他介绍一些相关行业的人，请他亲自去谈几次，当然了BD能力也得是运营的一项重要能力，为了做好运营，也是拼了。他自己获得一手资料后，会有个判断，要试就试吧，建议不要想太多，至于你是不是能找到更好的替代性方案、是不是可以把某些新需求植入到某个模块，那是你更专业的，老板得听你的。当然，对于真没把握的，要讲好对风险的把控模式，尽量把不好的预期损失降到最低，这没什么不会同意的，他还怕我们想不全呢。

四、让老板有参与感

既然需求是老板提的，没准他会有更深入的思考与体验，尽量让他参与到这个需求进展中来，如果真的因为这些新需求让运营效果有了改观，让他得到认可也是需要的，我们自己都需要别人的认可，老板也不例外。作为有同理心的运营小伙伴，表示一下理解和尊重吧。

最后，试试以更高的格局，换种姿势面对老板对运营的各种“神”需求，可能会是种不一样的心情呢。

本文由 @李震原创发布于人人都是产品经理。







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转载请注明: 爱运营 2017年06月26日 于 网站运营 发表