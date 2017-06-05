关于运营、文案的30条逆耳忠言（最丧的是最后一条）

2.

去TMD与生俱来的才华，那些信手拈来的从容，都是厚积薄发的沉淀。

3.

看不起标题党可以，但是一定要重视好标题。

4.

做运营会让你苦上一阵子，等你适应以后，再让你苦上一辈子。

5.

只要你每天坚持加班，认真刻苦，态度端正，忍受孤独，最终的胜利肯定是属于那些创意更好的人。

6.

所有技术都是服务于创意的， 无论人工智能带给多少人恐慌，我们都不用太担心会失业。

7.

当你为自己只是一个运营小白而伤心的时候，可以多加入一些圈子，当你认识的人越来越多，最后你会发现，你真的就是小白。

8.

不去崇拜任何一个运营或产品高人，保持尊敬就好。崇拜很容易造成流于表面的模仿，而失去了自家品牌的调性和属于自己的风格。

9.

你刚入行做运营，觉得难是正常的。要知道，往后会更难。

10.

做运营就是不要怕打杂，最怕的是你真的相信这句话了。

11.

干货真好，总是很容易就让人相信不用付出就可以得到一身绝技。

12.

说好的做运营要一路同行，但最后你却偷偷转了行。

13.

文案不是文学，不需要辞藻华丽，但需要一语中的。

14.

讲出好故事的前提是听过很多好故事，至少我在用户评论、留言中找到了很多。

15.

深有同感的一句话：广告担负不起销售的职能，但广告是销售吹牛逼的资本。

16.

设计看到了也想象不出来画面的文案，不大可能用户看到了会有共鸣。

17.

和设计沟通很重要，让设计理解很重要，获得设计的支持很重要，牛逼的设计很重要。

18.

当你觉得自己的设计又low又丑，毫无新意时，别绝望，因为至少你的判断还是对的。

19.

设计和文案说到底只是衣服。好的产品，自然能够因为衣服光鲜亮丽气质非凡。而对于差的产品，这件衣服能做的最多只是遮丑。

20.

坚持和不听建议是两码事，做好区分。

21.

赤裸裸抄袭别人的想法肯定是错误的，自以为是的认为自己的想法完全原创肯定也是错误的。

22.

一个伟大的想法肯定来自于一个主观的视角，但是必须又需要客观的思维来判断审查它是否靠谱可行。

23.

你这篇稿子，只需要改两个部分，一个是全文的前半部分，一个是全文的后半部分。

24.

真正在创意上努力过的人，就会明白天赋的重要。

25.

假如甲方虐了你，不要悲伤，不要哭泣，因为他明天还会继续虐你。

26.

最懵逼的你：追热点的文章终于写好了，可是热点已经过了。

27.

最典型的自嗨：这段可以说文采斐然，然而有什么用？删了吧。

28.

最惊人的真相：精心编辑不如随便抄来的一篇阅读量高。

29.

最真实的绝望：有时候不努力向老板争取一下，你都不知道什么叫绝望。

30.

大数做运营的，都是初入职场时的阴差阳错，变成了后来的将错就错。仔细想想当初根本没打算干这行。