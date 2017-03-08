设计一个完美的搜索框：不可忽视的9个要素

今天的文章我们来聊聊搜索框的设计，如何让用户尽量节省时间，搜到他们想要的内容。

搜索框是我们最常用到的UI控件之一，它几乎存在于所有的网站和APP当中。许多人认为搜索框不需要设计，因为它似乎就是由两个最简单的元素构成的。在以内容为导向的网站中，搜索框的重要性会相对更明显，用户需要快速又无痛地找到他们想要的内容。而对于设计相对负责的网站而言，这个需求尤其明显。搜索框的可用性设计，是整个设计的关键。

1、使用放大镜图标

时至今日，搜索的概念和放大镜图标之间的关系已经深入人心，根深蒂固了。在日常最常用、最易于识别的几个图标当中，放大镜所带代表的搜索图标就是其中之一。

即使在没有文本标签标识的情况下，用户也能轻松地识别图标的含义。

小贴士：使用最简略直观的放大镜图标，细节越少，越容易识别。

2、显眼的搜索输入框

如果搜索是你的网站或者APP的重要功能的话，你应当让搜索框足够显眼，这样的能设计让用户最快发现它的存在。

左边：搜索功能隐藏在图标之后

显示完整的文本输入框是很重要的，隐藏在按钮背后的输入框会让用户觉得不是那么明显，不容易被快速发现。需要点击之后用户才能看到。

3、提供搜索按钮

按钮的存在让用户能够明白搜索的触发方式——也就是说通过触发按钮来完成这一操作。

小贴士：

控制搜索按钮的尺寸大小，让用户使用光标可以轻松找到并点击，让触发区域大小合适。

让用户可以通过回车键提交搜索，许多用户仍然有通过点击键盘按键来触发搜索的习惯。

4、每页都保留搜索输入框

你应该为用户拥有在每个页面都能立刻进行搜索的权限，如果你的用户在特定的页面找不到他们想要的内容，可以立刻通过搜索获取内容，无论他在网站的哪个地方。

5、让搜索框尽量简单

在你设计搜索框的时候，请尽量让它看起来就是一个搜索框，并且简单易用。可用性研究表明，默认没有显示高级选项的搜索框看起来更加友好，所以，通常情况下给用户提供的搜索框最好不要提供进阶的搜索选项。

6、让搜索框处于用户预期的位置

当用户想要搜索内容的时候还需要花费精力来寻找搜索框，这就非常尴尬了。这意味着搜索框本身就不容易被察觉。

下面这个图表来自 A. Dawn Shaikh 和 Keisi Lenz 的一项研究，它展示出了142名被调查者对于网站的搜索框的预期的位置。这项研究表明，网站的左上角和右上角是用户所期待的搜索框的位置，用户在使用F型扫视法查看内容的时候，可以轻松找到搜索框。

这份研究还表明，右上角的区域是用户搜寻输入框的首选区域。

因此，将输入框置于顶部靠右或者顶部居中的位置，用户会主动在这个地方寻找搜索框。

小贴士：

在理想情况下，搜索框的设计应当和整个网站的设计风格保持一致，同时在视觉上要略显突出，便于用户发觉它的存在。

如果网站的内容足够多，搜索框在设计上显著程度应该越高，如果搜索功能对于你的网站至关重要，那么你应该采用较大的对比度，确保输入框和按钮从背景中脱颖而出。

7、合理的输入框尺寸

输入框太小是最常见的搜索框设计错素，虽然用户可以输入比输入框更长的内容，但是可见的部分往往无法完全可见，这种设计的可用性并不强。这样的输入框可能因为可视范围的限制，促使用户使用短的、不精确的查询方式，因为更长的内容并不适合阅读。如果输入框能够符合用户的常见输入内容的尺寸来进行匹配，那么它的可用性会更强。

根据经验，输入框能够承载的最佳字符数量为27个，百分之90的搜索内容都在这个长度以内。

小贴士：建议考虑使用能根据输入长度增长而能变长的输入框，这不仅节省了屏幕空间，而且能够给予用户足够的视觉提示，并快速进入搜索环节。

8、使用自动搜索建议机制

自动建议机制能够帮助用户在输入的过程中，动态地预测正确的查询方向。自动建议并不会加快搜索的过程，但是能够帮助用户构建正确的搜索关键词/内容。普通用户在第一次搜索结果不理想的情况下，很少会继续进行尝试，而自动建议运作顺利的情况下，将会帮助用户更好的搜索。

谷歌搜索在这方面有着丰富的经验，自2008年开始，谷歌开始记录用户的搜索记录，并且通过这种方式节省时间，优化结果，创造更为优秀的体验。

小贴士：

确保你的自动搜索建议是有用的。不当的搜索建议内容可能会混淆和分散用户的注意力。尽量帮助用户更正拼写，识别词根，预测文本，并改进你的工具。

当用户开始输入之后，尽快开始给予用户建议，例如在第三个字符之后，为用户开始提供即时的、有价值的建议，降低用户的输入难度和工作量。

尽量为用户提供少于10个搜索结果，避免信息过载。

允许使用键盘进行交互，当用户使用方向键向下滚动到最后的条目之后，继续滚动会跳转到顶部的项目。允许用户使用Esc按键推出列表。

突出显示输入的信息和建议的信息之间的差异。

9、让用户明白哪些可以搜索到

最好是在输入框中包含示例，这样可以向用户给予建议。如果用户可以输入多个关键词搜索，那么可以像下面的IMDB的网站一样给予建议。HTML5 可以轻松的实现在输入框内加入文本占位符。

小贴士：建议的内容不宜过多，这样对于用户会有认知负荷。

结语

搜索是UI设计中极为常见的一个组件，看似简单的输入框背后包含了大量的知识以及设计的要素。即使是微小的更改也会对整个用户体验带来巨大的改变，谨慎。

原文作者：Nick Babich

原文地址：uxplanet

译者：@陈子木

译文地址：http://www.uisdc.com/perfect-search-box-design







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