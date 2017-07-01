这7个关键点，是每个产品用户体验设计的重中之重

即使你远离设计领域，对于用户体验这一词也不会陌生。

用户和产品之间进行交互过程中，产生的一般态度和情感反馈就是我们常说的、用户体验。在用户体验设计中，有几个关键性的因素的是设计师所关注的，比如可用（usability）、工具性（utility）、合意性（desirability）、吸引度（attractiveness）等。

如今，用户体验设计和视觉设计几乎达到了同等重要的程度。虽然仍有一些企业和团队在怀疑用户体验设计是否有必要，但是总体上，大家对于它的认可度还是非常高的。

用户体验设计为何重要？

许多公司为了让产品产品的体验和效率更高，而花费更多的时间和金钱。现代商业竞争背景下，事实已经证明，产品和服务的成功很大程度上是取决于用户对于产品的喜爱程度。UX设计旨在通过让产品更易于使用而提高用户的满意度。

有些人可能还认为用户体验设计的核心是视觉设计，其实它的范畴远不止于此。UX设计是一个复杂的过程，涵盖了用户研究，线框图、原型、视觉稿、动画、开发、测试等许多不同的环节和阶段，其中许多环节甚至是并发和交叉的。真正有效的用户体验需要时间来开发，也需要足够的知识来作为支撑，这种复杂的开发体系使得它或多或少地需要超出预期的额外投资。然而，UX设计对于初创和非初创公司而言，同样有益，它确确实实从不同的方面帮助企业创造成功的产品，无论是参与度、可用性还是转化率。

如果你拥有一个复杂的电商网站系统，那么用户体验一定是影响它实际效用的重要因素。内容组织是否系统，导航是否清晰，都会影响到产品的销售，用户的黏度。太复杂、不便捷的产品会让用户流失，这是肯定的。

有数据表明，近年来95%的移动端APP 在上线一个月内就宣告失败而退出。这很大程度上是因为激烈竞争之下，没有足够优秀的用户体验来留住用户所造成的结果。结合现有的研究和我们自己的经验，我们在今天的文章中总结出了优秀产品的7个关键的用户体验设计要素。

1、有效的可用性设计

现如今，“简单”一词和无聊的设计并无关系，而是成功、产品设计的关键性要素。在Don Norman 的《设计心理学》系列教材中指出，良好的设计通常都会具有易于发现和易于理解两个特性。用户期望他们所使用的产品是简单明了的，能够让他们不花费太多精力就可以搞定，也可以从中获得自信。而这些都是用户体验设计的工作范畴以内。

用户体验设计师的目标是为数字产品创造一致的体验，让用户能够安心使用。有效的用户体验设计能够通过网站和APP为用户循序渐进、有效地展示内容。而UX设计人员则可以通过数据分析和案例研究，消除不必要的设计、搞定问题、去除隐患，提升产品的可用性。UX设计师还能通过不同环节的引导服务来帮助用户更加快速的熟悉产品，让用户感到贴心而不会紧张。

2、驱动用户深度参与

参与度是衡量用户有效行为的度量，而它也是产品价值的重要体现之一。每个企业都希望有高素质的用户参与到产品建设当中来，而他们也知道，最终还是要通过创造优秀的用户体验来解决这一问题。

UX设计有一个热门的解决方案是游戏化设计。将游戏化的元素应用到非游戏类的使用场景中来。游戏化设计让网站和APP拥有更多有趣的元素，吸引用户，提升参与度。游戏化设计的具体方法和策略有很多，设置任务、发放奖励都是很常见的手法了。挑起用户的好奇心和激情，他们会坚持不懈地执行任务，在你的网站和APP中花费更多的时间。

3、产品的独特性

很难说市场上到底有多少APP存在，但是绝大多数的应用和网站在起步的时候，就已经失败了。当你要开始投放一个APP到市场的时候，可能已经有好几十个同类的产品已经存在了。所以，企业和开发团队一直在寻求让用户选择他们产品的原因和方法。UX设计师能够通过分析目标受众的需求和实际市场状况，来判断和预测用户对于自己产品的反应。如果你想给别人带来愉悦的体验，满足用户的需求，并且力图让自己的产品拥有足够的特性从竞争中脱颖而出，那么你的产品就具有了同其他产品区分开来的独特性。

4、省钱

UX设计的成本并不低，但是相比于修复可用性的问题，它的花费依然很低。基于用户研究，UX设计师能够准确地挑选出功能组合，并且规划用户的交互过程，排除可能存在的问题。通过对目标受众的研究和测试，分析和改进整个产品的流程与细节，而这些过程对于产品开发和运营的补充，相比于在产品上线过再根据反馈进行调整，要省钱省心得多。

5、用户忠诚度

用户的口味越来越刁钻了。令人不快的体验会让他们很快不耐烦，然后迅速和你的APP说拜拜，然后再也不会回来了。用户的忠诚度要维持起来并不容易，你需要创造足够优秀的产品，要让人喜爱、沉迷，还得足够快速地帮用户排查问题。

这种局面下，用户体验设计的价值无疑是不可估量的。如果你的产品能够始终保持令人舒服愉悦的体验，用户习惯了就很难转向别家了。另外，别忘了，快乐的用户更喜欢向朋友推荐你的产品。

6、高转化率

采取设计者预期行为的用户所占总人数的百分比就是我们常说的转化率。最典型的转化率就是购买产品的用户数所占打开电商网站的用户总人数的百分比。用户体验设计师通常会掌握一系列的分析技术，来帮助产品提高转化率。通过深入分析用户行为和用户离开产品的原因，找到痛点，解决问题，从而提高转化率。

7、积极的品牌体验

品牌识别不仅仅取决于视觉形象设计，还和体验息息相关。许多用户在第一次使用产品的时候，会记住品牌给他们的感觉。这种第一次的体验对于用户和品牌本身都至关重要，如果处理不好，可能会失去不少潜在用户。良好的UX设计可以保证品牌拥有积极而良好的用户体验。提供用户喜欢的产品，可以提升品牌的认知度，因为用户不会忘记他们喜欢的东西。

结语

优秀的用户体验设计对于企业无疑是有利的。很多时候，它的价值并非是一眼可以看出来的，但是事实上，优秀的用户体验是成功产品中不可剥离的组成部分。令人信服的UX设计能够节省资金和精力，这比起投资解决低质量的产品要来得有效得多。更重要的是，现代产品一旦初次互动不利，后面想要扭转过来就很难了。

原文作者：Tubik Studio

原文地址：uxplanet

译者：@陈子木

译文地址：优设网





