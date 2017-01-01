如何创造良好的用户体验？

随着行业的逐渐发展与完善，软件产品已经不是单单靠拼功能拼硬件就能获取用户的“芳心”了。大部分用户对使用产品时所获得的“体验感受”越来越挑剔，我们已经不仅仅是在为用户解决问题，更要为用户创造良好的体验感受。因此完成用户的目标为用户创造良好的体验是大家肩负的责任。

想必大家在体验我们自己的产品时，都会意识到存在的一些不满意的地方，因此根据这种情况和大家一起聊一聊，分享一些个人的想法与观点。

一、挖掘产品中存在的体验问题？

要想解决问题，必须先发现问题；多方面渠道收集用户反馈（例：设计一种获取更多用户反馈的渠道，有偿反馈或调研）快速收集问题； 拜访并近距离接触用户，研究用户使用习惯及使用场景可以帮助我们在工作中找更多需要完善的点，然后进行逐个突破。 身为员工的我们也要在体验或使用产品的过程中发现问题，然后对这些问题随手进行整理，最后汇总问题并提出一些个人的建议或者解决办法。不仅仅在为我们的产品提高用户体验找到突破口，还可以提升（chuang zao）个人的价值；

二、那么在工作中从哪些方面来提升用户体验？

作为用户体验部门的交互设计师，我们的工作的本质必然与用户体验密不可分，那么在提升用户体验中我们必须要发挥出自己的专业知识为提升产品体验付诸行动。

参与收集问题和熟知业务需求及需求分析

在提升体验这条路上，通过敏锐的观察力及创建多渠道的收集反馈等方式，多方面的挖掘和分析问题（例如：与产品经理一起参与前期调研以及需求整理规划；通过“用户反馈渠道”及时了解用户反馈等等）；其后对业务进行分析并梳理组织结构，平衡产品的业务目标与用户体验；

龙哥（Allen Zhang）曾经说过 “我们达到的 KPI 是我们产品的副产品”。所谓副产品也就是说，我们真的把这个东西做好以后，我们的 KPI 自然就达到了”这句话说大家都明白，现如今产品的价值影响力都是建立在用户对产品的感官之后自然产生的额外收获。因此在设计工作中深度挖掘出用户本质上的设计需求在结合业务，让用户完成目标的同时为用户创造良好体验是多么的重要。

明确用户和产品的交互是什么，以及用户完成任务的方式

我们要了解用户与产品之间存在相对隐晦的交互，以及用户是如何理解“通过你的产品达成他们的目标”的。人做某一件事情之前都会在心中构造出要达成这个目标的每一步所需要完成什么。这就存在着产品设计所呈现的，是否贴近与用户内心所建立的模型。贴近、匹配、越容易被用户使用且容易被用户理解和接受的产品设计，才可以赢得用户的青睐；

围绕着所获得的结果开展交互层面的工作

以结果为导向、提升用户体验为目标展开工作，明确结果并“以用户为中心的设计”的设计理念贯穿整个过程。与产品开展功能环节不一样，提升用户体验需要更注重完善细节追求卓越。了解用户，通过确定目标结果引导用户的使用来帮助产品实现目标的同时，优化设计更贴近用户心智模型的便捷化流程，细化用户使用场景，减少用户的思考及干扰因素，做到精益求精不放过某一个我们能为用户所考虑到的细节问题。

让用户去控制站在主导地位

尽可能的让用户站在主导的地位去进行操作和使用，增强用户在使用过程中的感知、预知、可控能力，满足人的控制欲，合理、便捷、舒适的使用流程及更贴近用户心理的设计，你还会流失“他”吗？

三、情感设计，触动人心

互联网时代手机与电脑连接着你我的生活、工作和学习；人与“机器”之间的“沟通”也更加丰富和智能，并且传递出的情感能触动你的心灵。本质上人机交互之间是“不存在情感流露的”，用户进行操作，系统负责执行和处理接收到的指令信息从而完成用户的操作达成用户的目标。那么我们为什么要进行情感设计呢？

情感化设计与用户体验的关系

我们是情感化很丰富的“动物”，感情可以给我们的生活带来丰富的“色彩”；那么我们在人与机器之间“沟通”的过程中设计师通过人机交互的过程中加入情感设计，赋予机器情感传递，带给使用者美好的感受，一定会大大增强产品与用户之间的粘合度，给予用户“美”的感受。

如何通过设计来触动情感呢？

在哪里可以传递情感呢？人与人之间沟通中的语气、措辞、表情、动作等都是传递情感的方式；而在人机交互过程中必然存在着“沟通” 及人机之间的接触，从而传递信息（例如通过视觉传递、感官传递、听觉传递、文字反馈、智能化等方面进行人机的信息传递）因此计中可以通过这几个点入手进行情感化的设计。

通过图形、颜色、表情等可视化的设计进行情感传递；显示设备是机器最为重要的部分，它从视觉上给予用户情感的传递更为直观而且尤为重要； 感官传递情感；触觉是我们最直接的感受方式，目前较多的是使用通过振动方式增加用户触觉方面的信息传递，通过振动的频率和强度传递信息； 听觉传递情感；可以通过声音的旋律所带来的情绪进行设计，就像我们听音乐一样，旋律给我们带来的情感传递还是较为强烈和有效的。例如：这首歌是不是给你带来悲伤的感受也是大家亲友体会的，因此听觉也可以在情感设计中有很大的发挥空间； 系统反馈提示文案；文字是人机交互之间必不可少的信息传递方式。然而友好亲切让人舒畅的文案总是让用户感觉暖心，从而传递情感；

结语：

在产品设计过程中，用户是基础，思维、解决方案决定了为用户搭建一座什么样桥梁。提升用户体验更为重要的是团队之间互相信任、紧密配合、及时沟通，解决产品实施过程中遇到的一系列问题。创造良好的体验，高价值的产品，是我们需要长期去思考和挑战的。我相信通过团队的协作和努力一定可以将我们的产品做到更好！

通过阅读本文希望能给予朋友们启发，如有想法意见欢迎朋友们分享和学习，谢谢！

作者：张广翔，云之家用户体验部交互设计师。不服输的小东北，不断挑战自己想要成为自己心中的“大人物”。