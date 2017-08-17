在工作中越来越觉得 UI 设计师和 IXD 应该结合起来，作为用户体验设计师来为自己和企业创造更大的价值。本文将就聚焦用户体验设计来做一些微小的讨论。

用户体验设计是什么？

用户体验设计，英文全称为 User Experience Design，简写为UED/UXD，港台地区译作“使用者经验设计”。个人认为若是译作“使用者体验设计”更为精准，有时候我们并不是为了“用户”去进行用户体验设计。由于“用户体验”这个词太大，更细致的释义就不多说了，从字面意思上来说，用户体验设计就是为使用者提供良好的体验。

用户体验设计在事实上是多个设计岗位的综合体，通过对不同设计体系的探索，结合感性和理性，与用户和业务之间建立更加深刻和广泛的联系，挖掘更多的价值。

从事用户体验设计的人就是用户体验设计师啦（也简称为UED或UXD），其特点是具备多样化的专业能力、综合素质比较强、能同时身兼数个职位的能力。既可以承担部分UI设计也可以承担部分交互设计、甚至产品设计的工作，但不是简单的二者相加，而是能力更加全面的全链路设计者。

交互设计师以理性作为思维的内核，视觉设计师多以感性作为内核，UXD将两种思维交叉、获得更多的加成

在UXD团队中，交互设计师可能更加偏理性，视觉设计师更加偏感性。如果要转型为UXD，应当有意识的补缺自己的不足。虽然说强调了UXD全面能力，对于整个UXD团队来说，可能很难有一个人可以全面Hold住所有的业务，设计师之间的彼此配合也是少不了的。对于个人来说，认识到自己的优势、兴趣所在，根据自身情况来选择侧重的道路才是最好的。

为什么要做用户体验设计

对于设计师本身

在过去的几年里，互联网行业的设计方法论和设计工具得到了极大的丰富和提升，曾经一个设计师需要花费大量的时间去做的细节，现在可能已经自动化或半自动化了。比如阿里就已经尝试使用AI来进行Banner的制作。可以预见的是，将会有越来越多的设计工作的具体细节会变的更加自动化，从而使得低阶的重复劳动变得毫无价值，而这正是如今很多设计师赖以生存的工作。在这里未来已经向我们展开了残酷的一面，也为我们打开了新的机会之门—— 就像《简约至上：交互式设计四策略》这本书里提到的，呈现在用户面前越是简单的，背后所要做的工作越是繁复。

简单的使用体验背后是大量的工作

可以说，在工具将设计的制作变得简单的时候，关于设计的思考、关于用户体验的设计将会变的越来越复杂。这些复杂的方面，将会是今天的设计者们所要面临的挑战，当然也为我们提供了更多的工作机会（笑。

对于企业的价值

用户体验上的代差，决定了两家巨头截然不同的命运

虽然说最近越来越多的公司开始重视UXD，但是它的历史并不短暂。

我们回顾许多获得成功的企业的发展历程就会发现，它们有意无意的是所处领域之UXD做得最好的。

对于企业来说，互联网巨头的厮杀日趋激烈，我们的产品想要脱颖而出越来越难。无数的社交软件、无数的商城、视频、各类的工具，都已经陷入泥潭，大家的功能、组织、运作几乎相同。

海量同质APP

在设计方面，若还是顽固不化，使用和大部分庸俗的对手一样的策略，到最后将花费更多的力气在运营、炒作、获取用户、管理用户之上，并且最后失败的可能性将是毋庸置疑的，当然如果自信有足够的钱烧死别人，当我没说（可是巨头公司们也不会在没有做好产品的时候贸然烧钱）。在当下的时间，如果不重视、不将设计的焦点聚焦在用户体验设计上，可以说做出成功的产品是不可能的。当然，用户体验设计并不是简单的“用户体验”这几个字，在以后会仔细的展开。

对于用户来说

基于庸俗的设计和庸俗的商业战略，许多用户（特别是中国用户）饱受困扰，一方面他们需要使用一款产品来解决自己的问题，另一方面又不得不忍受糟糕的体验。假使在这些糟糕的应用中竟然出现了那么几款用起来还可以的应用，他们肯定会立即抛弃之前所使用的，无论以前使用了多久。诺基亚和iPhone的历史是这方面最好的例证。最后，他们会甘当自来水，奔走相告：别再用之前的垃圾app了，这个好用多了！

综上所述，用户体验设计会给用户提供更有吸引力的产品、提升产品竞争力、为企业创造更多的利益，为设计师带来比以往更多的价值和话语权。

如何理解用户体验设计和商业行为的关系

很多设计师都有一种情怀在里面，总是认为“商业”和设计不是很兼容的。然而我们要深刻的理解，用户体验设计存在最根本的原因在于和其他现代企业内的存在一样——为企业攫取更多的利益。然后才是为用户提供更好的产品，实现自己的价值。

商业价值是用户体验设计的基石

但是，也千万不要因此而将用户体验设计的目标弄混。从商业逻辑上来说，首先得为用户提供更好的产品，才能从用户身上获得更多的利益。因此，无论是作为工作的回报还是作为个人的抱负，创造伟大的用户体验设计和商业价值之间是息息相关、相辅相成的。需要注意的是，为用户提供最好的体验并不是一个设计师最重要的职责，平衡体验和商业诉求才是好的设计师该做的事情。

用户体验设计将会开拓新的机会

用户体验设计的实体载体

近年来很火的互联网+本质上也是用先进的设计理念将落后的产业或者体验较差的产品重新进行设计。托了互联网产业的福，很多互联网公司有意愿和能力对这些产业进行重新的规划，从而造就了新型的服务和增长点。一个例子，小米的米家系列产品，都是瞄准了已有的旧家电们，从微小的用户体验设计出发，挑战各个行业内的领军者，并且取得了不俗的成绩。在新的产业升级浪潮中，实在是有大量的业务需要UXD的同志们进行改造，这些都是新的机会。

设计驱动

AnywayFM

记得Anyway FM曾经做过一期访谈叫做《设计真的驱得动吗？》，当时很多人发表了悲观的评论。

过去大部分设计师埋头摆弄色彩和线框，谈论设计驱动是比较奢侈的。通过上面的论述，现在我认为，设计越来越驱的动。

驱动什么？

用户体验设计可以全方位的进行驱动，对业务目标进行驱动、对项目进度进行驱动、对团队成长进行驱动。

从更高的层面进行设计驱动——设计思维的提高

为每天数十亿人使用的产品做设计／做数十亿人乐于每日使用的产品

《用户体验要素》将户体验设计分为战略层、范围层、结构层、框架层、表现层等5个层面。所以用户体验设计并不仅仅只着眼于“用户”本身，也不仅着眼于“产品”本身，而是可以从多维度、多层次进行的。

或许大部分的设计师们所处环境、所要面对的商业战略、领导都有各种让人吐槽的地方，正是糟糕的地方太多，从中我们更可以发现许多可以更进一步的地方。设计师们要主动的面对这些问题，从过去的像素、线框稿中脱离出来。先从一个高度去俯视，发现问题、提出问题、解决问题、改进方案，再层层递进的发现问题、提出问题、解决问题、改进方案。虽然很难，但是要尝试着从中层、高层的角度去思考问题，最后落地执行，这会将设计的力量发挥的更多。要记住在今天，并不缺乏会绘制精致图标的“设计师”，而是缺乏为商业赋能的设计师。

从更高的层面进行设计驱动——提高企业、管理者的认知

用户体验设计往小了说很小，往大了说很大。往往取决于企业的认知、重视程度和设计师本身的能力大小、话语权。在一些公司，从商业策略的制定开始，用户体验设计已经可以参与，甚至本身就是商业策略的推动者。有能力的设计师们从开始就规划出来他们所要达到的目标，每一步都在引诱着用户往他们期望的道路上前进。

宜家的用户体验设计渗透到企业的各个方面

对于企业管理者来说，应当清醒的认知到，市场环境正在剧烈的变化，或许以前的那一套依然管用，但是危机正在路上，必须重视用户体验设计所带来的价值。

很多时候，管理者有自己的策略和目标，但是具体实施的时候怎样的方案是最优的，并不一定有很细节的掌控。这些地方就应当交给更加专业的人去做。对于设计师来说，让领导者认识到自己的重要性也是必须研究的课题。

从更高的层面进行设计驱动——提高团队成长和作战能力

世界上顶级的互联网公司们有很多是设计来驱动的，它们非常重视UXD的建设，譬如Facebook、Medium（某种意义上的顶级）、Google、Airbnb、Alibab（划掉）等。在大部分中小公司全面做到设计驱动比较难，可以退一步做到设计能动。UXD可以先一步在团队内做好设计驱动，改善沟通、设计流程，发挥能动性，为各项需求进行增值，放大各方的价值。

Airbnb design blog

Airbnb的设计团队不仅仅驱动了自己的业务，甚至通过团队内的设计驱动，最近大有用设计来拓展企业服务的态势。（大雾，假以时日基于React.sketch、lottie发展的企业服务未必不可以是Airbnb的新增长点）

保持学习，保持变化

就像前文说到的有大量的落后的业务形态等待用户体验设计师们的改进，这些业务形态在历史中未必不是拥有很好的用户体验的。但除了少部分设计可以拥有抵抗时间的能力，大部分的设计是有时效性的、是当下的。好比诺基亚在前智能机时代，用户体验做的无疑是最优秀的。所以过去的设计需要被改进，现在的设计也需要与时俱进，未来的设计会变的不同，UXDer需要不断的学习，企业的产品需要不断的更新。

不仅仅是时间上的变化，UXD所要面对的对象也可能会变化。过去面向C端的设计非常多，现在面向B的需求也越来越多。如果要对不同的行业的链路进行重新设计，设计师们还要面对各种陌生的领域。比如做互联网医疗，可能不仅仅面对的是自己家的产品，对于怎样对接医院、医生、药店，和它们之间的业务流程都要进行一番梳理，找出更好的模式。

面对不同的领域，UXD们的挑战非常大，保持学习依然是最重要的能力。

结尾

一篇大而空的文章终于写完了，虽然是一些正确的废话，但也是对自己思考的一个总结。

作者：低调的卤蛋

来源：http://www.jianshu.com/p/4620c8aee846





