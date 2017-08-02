用户体验简知：用户体验五问

当今，用户体验（User Experience, UX）在科技和设计行业是一个流行词。因为UX是一个不断增长的领域，它不断被定义，许多人不确定UX意味着什么，以及如何正确地使用这个术语。

在谈论数字界面（如网站或移动应用）时，经常会听到有人提及UX。虽然这并不是错误的，但深入了解用户体验对于完整理解用户体验是什么，以及为什么对它有更多的了解是有必要的。

在本文中，我们将介绍：

什么是用户体验？



什么是用户体验设计？

用户体验设计师的职责

如何识别伟大的用户体验设计？

为什么需要关注用户体验？

1.什么是用户体验 (UX)?

UX代表“用户体验(user experience)”。当我们说“用户体验”时，我们指的是人类如何与网络或物质世界互动。

你随处可遇到经过设计的用户体验。从表面上看，从你与软件产品交互的方式到开关的位置以及它的形状，都是构建用户体验的元素的例子。当你使用产品时，你与产品的全部交互作用就变成了你的体验。

我们身边的所有物品都有用户体验——从地铁的触屏亭到可以让我们制作一份美味咖啡的高端咖啡机。使用手机或可穿戴设备的能力可以改善用户体验，就像通过数字触摸屏和语音指令与汽车互动一样，让你驾驶汽车更简单。

因此，一个产品的成功在于用户是如何看待它的。在使用产品时，人们通常用以下方法来评估他们的体验:

是否给我带来价值?

容易使用的吗?

使用起来舒服吗?

个人是否成为忠实于产品的普通用户取决于对这些问题的回答。

深入研究用户体验的元素

尼尔森·诺曼集团（Nielsen Norman Group）的联合创始人唐·诺曼（Don Norman）在90年代发明了“用户体验”一词，称“用户体验包括终端用户与公司、服务及其产品互动的方方面面。”

用他自己的话来说：“我发明了这个术语是因为我认为人机界面和可用性太窄了。我想要在这个系统中涵盖个人体验的全部方面，包括工业设计，图形，界面，物理交互，和手册。”

总之，UX是影响用户与产品交互的所有东西。

用户体验是关于感觉的。它超越了人机交互(HCI)，并特别强调了人性化的一面。人们把一次体验归类为个人时刻。

用户体验依赖于产品使用的上下文。UX涉及到理解用户操作的更大的上下文，并发现产品在他们的生活中扮演的角色。

用户的经验会随时间而变化。用户对产品的体验是动态的。例如，当一个新产品上市，或者一个新用户尝试一个产品时，他们可能会感到困惑，并且有复杂的感觉，因为他们没有任何背景去期待什么。稍后，当他们对产品更熟悉，并依赖于产品的价值时，他们的经验会变得越来越积极，因为他们会变得情绪化。

在技术术语中，UX包括人机交互和产品所有权的实际的、经验的、情感的、有意义的和有价值的方面。Peter Morville的UX蜂巢是一个帮你找到在不同领域的有效用户体验之间的最佳点的工具。

Peter Morville的UX蜂巢

可用的：产品需要简单易用。它应以一种既熟悉又可理解的方式来设计。

有用的：产品必须满足需求。如果产品没有在用户的生活中填补感知空缺，那么他们就没有真正的理由去使用它。

可取的：产品的视觉美学需要有吸引力。设计元素可以唤起积极的情感和欣赏。

可发现的：如果用户发现产品的问题，他们应该能够快速找到解决方案。

无障碍：产品或服务应该被设计成即使有残疾的用户也可以拥有与其他人一样的体验。

可信的：公司及其产品需要值得信赖。

当产品设计将外部的六个元素考虑进去时，它就会给用户带来价值，最大化用户的价值是用户体验的最终目标。

2.什么是用户体验设计?

简言之，用户体验设计（UXD或UED）是一种设计有用、易用、令人愉悦的物理或数字产品的过程。但它远不止于此。这里需考虑5点:

1.用户设计不仅仅是可用性

一个常见的误解是用户体验设计是关于可用性的。很容易理解为什么-可用性意味着产品既可用又有用。

可用性是用户界面的一个质量属性，它涵盖了产品是否易于学习、高效使用、愉快等等。

的确，可用性在用户体验中是最重要的因素之一，但将用户体验限制到这一元素将会使你的产品受挫。

2.用户体验设计不是视觉设计或UI设计

用户体验设计经常被误以为是视觉或UI设计。这是因为对很多人来说，“设计”这个词与颜色和图形有关。但是用户体验设计是不同的。

用户界面（UI）被定义为人与系统间的通信媒介。随着个人电脑和移动设备的使用量的增加，这一术语通常被认为是指图形用户界面（GUI）——产品的外观、感觉、展示和交互性。

虽然UI显然是用户体验的重要组成部分，但用户体验设计师并没有像视觉或界面设计师那样创造东西。用户体验设计师设计视觉效果背后的功能——这一过程使产品更好的为被使用者使用。用户体验填补了事物如何出现及它如何工作或感知的差距。

您可以在这个图形中看到，UX包含产品设计和使用的各个方面，但是UI主要限于视觉和交互设计。

图片来源: Scorch

3. 用户体验设计是关于人的

UX是一种设计方法，它考虑到人与产品或服务的交互的所有方面。它根植于对用户行为、需求、目标、动机以及他们使用产品的环境的深入理解，最终目标是满足用户体验的那些方面的解决方案。用户体验设计是服务的艺术——为人们创造价值。

用户体验设计不能适应每一个用户的情况，因为作为人，所有人都是不同的。对一个人有效的方法可能会对另一个人产生相反的效果。用户体验设计是为你的目标受众提供最好的、最有效的解决方案。

因此，为了创造良好的用户体验，设计师需要对使用该产品的人有同理心。

4. 用户体验设计并不是一刀切

从带有微屏幕的智能手表到最宽的电视屏幕，内容应该被开发在不同屏幕尺寸范围内进行展示和交互。但针对不同的设备进行设计更多的是调整内容以便在不同的屏幕上显示。它涉及到很多复杂性:设计师需要最大化每个设备的用户体验，因此用户相信这款应用实际上是为他们的设备而设计的，而不是简单地拉伸到屏幕上。

5.用户体验设计是一个持续的过程

随着新技术的发展和新接收到的反馈，产品的用户体验设计将随着时间的推移而发展。随着产品的发展和变化，用户体验设计也需要更新

3.用户体验设计师的职责

UX设计师的任务作用是复杂的、具有挑战性的和多面的。尽管不同公司的用户体验设计师的职责可能有所不同，但一个有效的用户体验设计团队通过信息架构、交互设计、信息设计和视觉设计来设计和构建用户体验。

Dan Willis’ UX伞

UX设计师真正做了什么?

当UX设计师创建一个新产品时，用户研究是第一位的。用户体验设计师定义目标受众——他们是产品最重要的用户——以及受众所拥有的目标和需求。

接下来，UX设计人员通过关注以下方面来满足这些需求。

视觉设计：为用户界面创建有效的可视层次结构。

信息体系结构：通过分析关键任务，并相应地定义用户流，满足目标受众的目标。

交互设计：优化人与产品界面之间的相互作用。

可用性：分析人们如何使用产品。

内容策略：调整内容与整体产品策略。

用户体验设计师同样花很多时间来合作。设计是一项团队运动，对于用户体验设计师来说，从项目开始到实施过程中，有效地传达设计决策是非常重要的。理解开发人员、产品经理、营销人员和其他设计师的动机的能力对UX设计人员至关重要。他们的工作影响到许多不同的领域，他们应该能够与所有部门有效合作，以创造出一个成功的产品。例如，用户体验设计师编写的用户研究报告可能包含大量关于用户行为的定性数据，可以帮助营销团队开发其内容策略。

最后，用户体验设计师在原型设计上花费了大量的时间。原型设计是UX设计过程的一个重要组成部分，它用于创建可以在最终版本生成和发布之前进行测试和调整的样例产品。原型可以是任何东西，从代表不同屏幕的低保真草图到一个高保真的像素完美的交互式界面。原型的目标是在最终方案前测试产品(和产品创意)。它有助于解决可用性问题，并可以揭示需要改进的领域，以更好地满足客户的需求。使用Adobe XD更快地创建原型。这是设计和原型化用户体验的第一个全能解决方案。

当然，不仅仅是用户的需求。UX设计人员还必须考虑业务目标。用户体验设计师必须在用户和企业之间取得平衡，以创建可行的解决方案。

最终，我们的目标是通过研究，原型，测试，和精炼满足双方的需求，将业务目标与用户需求联系起来。这是通过遵循以用户为中心的设计过程实现的，在产品开发生命周期的每个阶段，用户体验设计师都将用户的需求考虑进去。

4.如何识别出伟大的用户体验设计

用户体验设计领域的专家Jared Spool说:“好的设计，当它做得好时，就会变得看不见。只有当它做得不好的时候，我们才会注意到它。”

看一些效率较低的UX设计的例子，以及高效UX设计的例子，这为UX设计师提供了三个重要的教训。

1 .提供足够的信息

让我们以汽车仪表盘为例。当今大多数车辆的用户体验设计状态被广泛批评为不直观。汽车制造商在实施其他行业认为标准的设计质量方面行动迟缓。

糟糕的用户体验:告诉用户车子坏了

系统告诉用户车辆存在问题，但没有提供有关问题的来源或解决方案的任何信息。

有效用户体验:告诉用户问题是什么，并提供信息来修复它。

汽车仪表板解释了车辆故障，并将其与大多数用户可理解的语言进行通信，而无需进行额外的澄清。

2. 避免了视觉上的混乱

新闻行业是过去几年来经历数字化转型的行业的完美典范。大多数新闻公司正从印刷版转向在线平台，并专注于吸引访客花更多的时间在他们的网站上。冲突的视觉等级和大量的广告是用户访问新闻网站时面临的两个最常见的问题。这些问题让用户感到沮丧，并使他们慢下来。

糟糕的用户体验：妨碍用户阅读有价值的内容

许多新闻网站都在寻找尽可能扩大收入的途径。添加更多的广告是一种自然的反应，但在大多数情况下，这对用户体验有缺陷。在下面的示例中，您将找到一个老版本的CNN网站。因为广告占据了页面你几乎看不到新闻内容。

有效的用户体验：关注对访客来说重要的事情

为了将对读者最具价值的内容突出，新闻机构将读者的在线体验放在首位。这种方法强调可读性，因为用户的注意力是有限的。下面的例子展示了一个清晰的视觉层次结构，其中最重要的内容是最具视觉权重的，最小化有分散注意力的元素，比如浮华的广告。

图片来源：behance

3.消除用户使用过程中的摩擦

摩擦是任何阻止用户实现他们的目标的东西。它减少了转换，使潜在的客户感到沮丧，从而放弃了他们的任务。一个常见的摩擦例子是登录墙——要求用户在进行之前登录或注册的页面。让我们以一个在线购物结帐过程为例。

糟糕的用户体验：强制注册而不提供价值

通常，电子商务网站和应用程序在收银台使用登录墙。登录墙有一个重要的交互成本，因为用户必须花时间创建一个新帐户，并记住他们购买的凭证。过早地强制注册可能会导致85%以上的用户放弃该产品。即使是亚马逊也有罪恶感。它迫使用户注册，然后才允许他们购买选定的项目，所以很多用户离开了网站。

有效的用户体验：提供客人结帐的选项

注册过程通常可以简化为客人结帐选项。对于电子商务应用程序和网站来说，在结账时询问账单信息是很有意义的，但在允许用户购买选定的商品之前，不要强迫用户注册。

推迟帐户创建，直到购买完成后，给企业一个很大的优势。一旦用户顺利地完成了他们的购买，他们可能会感激一次好的体验，并且更愿意创建一个帐户(特别是如果他们在结帐过程中提供的一些数据会自动在创建帐户表单中填充)。

4. 减轻用户的不确定性

例如，让我们看一种在线购买的表单。用信用卡在线支付很简单，对吧?是的,没有。是的，因为大多数用户都熟悉这个体验；没有，因为没有两张信用卡表单是一样的。

糟糕的用户体验：不支持用户

在理想的情况下，用户只需填写必要的信息并成功完成支付，就可以轻松填写表单。然而，在现实世界中，情况往往并非如此。看一下这个例子。

当以这样的形式出现时，客户可能会有以下问题：

接受哪些支付卡?可以用美国运通付款吗?

“名字”是什么?它是名片上的名字还是你的全名?

截止日期(MM / YY或MM / YYYY)应该使用什么格式?

“安全码”是什么?

当我按下“Next”时会发生什么?这是付款的最后一步，还是我可以检查我输入的所有数据?

有效用户体验:可视化需要的内容

有时，在用户体验设计过程中，一个简单的改进可以增加数百万美元的收入。

有很多方法可以通过设计减轻用户的不确定性。在这里，您可以看到前面的示例中的表单的修改版本。您可以看到，每个字段都有一个适当的标签，并且表单具有动态上下文帮助，比如card类型，它只在客户输入卡号的第一个数字时才触发。

下面是另一个很好的例子。表单可视化了用户操作的结果，并明确了需要哪些数据。

图片来源：behance

5.为什么需要关注用户体验 ?

你的产品的用户体验将在吸引和维护客户方面发挥关键作用。人们情绪化的体验你的产品，不幸的是，消极的情绪比积极的情绪更令人难忘。

当你的产品体验给用户留下不好的印象时，他们很快就会把业务转移到别处。因此，糟糕的用户体验通常意味着你的业务的底线。另一方面，最有效的用户体验会赢得用户的兴趣——最重要的是他们的忠诚。

良好的用户体验对良好的业务很重要

用户体验的商业案例是一个生存问题。今天的用户对你的品牌期望很高，这意味着每个产品都必须提供良好的用户体验。公司从来没有投入更多的资金来确保他们的用户、客户和客户与他们的产品有积极的互动。他们把UX设计看作是一种底线投资。Forrester Research报告说，平均而言，在用户体验上投资的每一美元都会带来100美元的回报，或者是9900 %的投资回报率。

总结

用户体验对产品和业务的成功至关重要。在整个开发过程中推动用户体验。让客户需要你设计的核心。用户体验是用户拥有最好的体验。持续从客户那里得到反馈，以确保你走在正确的道路上——而且永远不要停止你对好的用户体验的追求。

译者：静面人生

原文作者：Nick Babich

原文链接：https://blogs.adobe.com/creativecloud/what-is-ux-and-why-should-you-care/?segment=design&trackingid=DZTH1252&mv=email





