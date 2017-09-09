一图看懂HTC诞生至今起伏之路——信息图

人生总有起起落落，然而在手机厂商HTC身上，却是一番景象——起落落落落。曾可于苹果比肩的HTC手机在经历短暂的辉煌之后，便一步步走向没落，直至今日被谷歌收购。下面就为你揭秘“火腿肠”手机的“亡”者之路。

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