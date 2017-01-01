一图秒懂中国数据库的40年江湖 爱运营 • 35秒前 • 图谱 • 阅读 1 数据库”起源于上世经50年代的美国，于80年代正式传入国内。当时的数据库技术大多应用在国防和军工领域，随着时代和技术的变迁才逐渐应用在各行各业，深深影响着中国近40年来计算机科学和数据管理方式的发展，见证了中国自主技术的蜕变！ 推荐运营文章: 【图谱】电子邮件与速度：当代营销思考 零售老板内参：杂货店老板数据盘点 夫妻店占60.5% 2016年的BAT变成了TAB 腾讯领先、百度垫底 00后的世界：00后零食调查报告 一图看懂关于海淘的有趣的数据 图谱：残疾人网络创业面面观 阿里帝国不是一天建成 晒晒价值1527亿的购物单 comScore：移动占互联网时间的56% 超过PC 图谱：“白领时代”如何选工作 你的个性最适合哪类职业？–信息图 本文转载于199IT，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。 中国数据库数据库数据库江湖 赞 (0) 打赏 微信扫一扫 爱运营 运营编辑 0 0 扫码分享到微信 推荐资讯GEO：数据解读 Buy？ or 败！一张图带你解读马斯克如何成为行业标杆人物——信息图2015年中国互联网房地产产业生态图谱数局：亿万国人，国庆出境哪里玩？凯络：2015中国跨境网购报告图谱：“她”经济崛起 美妆社区App逐步掌握女性需求图谱：外勤365勤奋度大数据报告CIC ：60 秒看中国社会化媒体表现影响信用评分的因素–信息图农民工的悄然改变–信息图数局：产品海外运营125条核心数据图谱：移动营销五大指标图谱：有关专车你需要知道的几组数据（二）数局：揭秘原生广告内容赞助的5大误区数局：2017，视频营销当道数局：连亏10年，Twitter终要卖身【图谱】电子邮件与速度：当代营销思考数局：90后与互联网使用 有我有世界 发表评论 取消回复 电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注*昵称： *邮箱：