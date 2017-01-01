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一图秒懂中国数据库的40年江湖

爱运营 35秒前 图谱 阅读 1

数据库”起源于上世经50年代的美国，于80年代正式传入国内。当时的数据库技术大多应用在国防和军工领域，随着时代和技术的变迁才逐渐应用在各行各业，深深影响着中国近40年来计算机科学和数据管理方式的发展，见证了中国自主技术的蜕变！

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