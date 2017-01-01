一图秒懂中国数据库的40年江湖

数据库”起源于上世经50年代的美国，于80年代正式传入国内。当时的数据库技术大多应用在国防和军工领域，随着时代和技术的变迁才逐渐应用在各行各业，深深影响着中国近40年来计算机科学和数据管理方式的发展，见证了中国自主技术的蜕变！

本文转载于199IT，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。