普通的H5小游戏，为什么能让用户玩得停不下来

令人无法自拔的，是“玩游戏”这件事情本身的魅力。

来源|活动盒子-APP活动运营工具(huodonghezi.com)

说起游戏，大家脑海中能够想到的，估计就是王者荣耀，LOL，魔兽世界等大型网游。有多少人沉迷在游戏中无法自拔。但其实令人无法自拔的，是“玩游戏”这件事情本身的魅力。

2008年，网页小游戏迎来了井喷时期。“游戏简单化”的概念诞生了一批以休闲、交友为主的简单网页小游戏。因其具有休闲性且不需要安装，故受到大批办公室白领人群喜爱。甚至有人发出这样的感慨，“偶然间错点了一个广告，进入了页游页面，结果一下午的时间就没有了。”一款普普通通的小游戏，竟然也能吸引到用户参与。本文将以互联网小游戏为例，告诉你为什么一款普通的小游戏，也能吸引到大量用户参与。

一.游戏为什么那么有诱惑力

1.可玩性

一款游戏好玩与否，与游戏的设计有关。但我们在玩游戏的时候，必定会有一个目标，而游戏的好玩性就在于，为了完成这个目标，需要克服所有的障碍，最终获得胜利。

今年最火的一款H5游戏，当属《原谅帽大作战》。

游戏的人设来自常用的表情包，玩家必须把自己头顶上的绿帽扔到其他9名玩家头顶上。每成功为别人戴上一顶绿帽子，玩家就会被原谅一次。比赛结束时，头顶绿帽子最少的玩家就会赢得这场比赛，并且被原谅。但如果头顶的绿帽子过多，玩家就会原地爆炸。

这一款游戏的目标就是为其他人戴上绿帽子，直至自己头顶上的绿帽子数量为最少，需要克服的障碍是躲开其他人抛来的帽子。虽然是一个很简单的小游戏，但是由于各个玩家的水平不一样，为游戏的障碍添加了很多的不确定性，提高了游戏的可玩性。

2.实时性

用户在玩游戏的过程中所发出的指令，都会立即在游戏画面中得到反馈，用户为了得到这个反馈，会继续发出指令。

Uber与其他品牌在光棍节的时候推出了一款名为《单身汪大冒险》的游戏，用户通过左右点击屏幕，顺利躲开马路上的情侣，以此完成冒险。这个游戏的反馈在于，当用户顺利躲开马路上一定数量的情侣，用户在游戏中的角色外观会改变。

Level1：白色幼年单身狗

Level2：棕色青年单身狗

Level3：深棕色中年发福单身狗

Level4：没看到!变身前被情侣绊倒了

该游戏采用的反馈是角色外观改变和等级难度的改变。用户为了通过更多的关卡，看到更多的角色，也就反复地玩游戏。

iOS用户应该都知道，当APP有消息推送时，APP的右上角就会有红色圆圈标志，这便是一种消息反馈。之前盒子菌将自己的头像换为以下这个样子。

这令朋友非常抓狂，每次看到红点提示就会有想要点开的冲动，这是因为用户已经被其他产品教育，知道红点就是有消息反馈，因此会做出对应的动作。同样的，游戏的这种实时性的反馈，令用户不断地完成下一步的行为。

3.奖励吸引

我们之所以会玩一款游戏，都是有目的性的。喜爱游戏的用户是为了完成游戏目标而玩游戏，而有一部分用户则是冲着游戏奖励去玩游戏。随着游戏行业的发展，奖励在一款游戏中也拥有了自己的地位。

天猫APP在去年双十一的时候造了一座天猫狂欢城。用户进入天猫狂欢城之后，点击参与店铺的小游戏，顺利完成游戏后即可获得店铺红包。游戏的形式简单但类型多样，诸如抓娃娃，抓猫猫，金银岛等游戏。

用户只需要完成游戏规定的任务，即可获得优惠券、店铺红包等奖励，这些奖励可以在双十一当天累计使用，盒子菌去年剁手的时候，大概也就省下了一百来块的样子。

对游戏狂热者而言，为了得到皮肤、道具等奖励，会投入更多的时间在游戏之中，而那些对游戏三分热度的玩家，则可以用奖励的方式刺激他们玩游戏。虽然玩游戏本身就是一件非常有吸引力的事情，但如果是游戏与奖励两者结合，玩家又怎么有机会和你说不呢?

二.尝试着为你的APP添加游戏

为APP添加游戏本质上是为APP上线一个活动，做运营的人应该都知道，活动运营能够在短时间内提升APP的某一项指标。

在APP内上线游戏时，应该注意上线的节点，若是有特殊的节日，可以根据节日上线对应的游戏。文章提到的《单身汪大冒险》与《天猫狂欢城》这两个游戏，就是为了节日上线的游戏，最终都收获了不错的口碑与参与量。

对于运营人员来说，每到节日都会觉得特别慌，老板要求做活动，但是挠破头都想不出好的活动，这不，教师节就快到了，你已经策划好了你的活动了吗?如果还没有，那盒子菌就要为你推荐活动盒子最近上线的APP活动–《帮老师拿书》的游戏了。

游戏的玩法很简单，只需要将空中的书收集起来给老师即可。当用户完成游戏之后，即可触发奖励，至于奖品内容可以由运营人员自己设置，优惠券或者实物奖品都可以。

说到底，游戏只是活动的一个形式，将活动娱乐化，凭借着游戏本身的魅力和奖励的吸引，用户自然而然会参与到你的活动之中。

总结：不管是什么类型的游戏，都是有其魅力所在。《游戏改变世界》一书中也说到，游戏可以提升幸福感。运营人员若是能够将游戏应用到合适的地方，必定能够将运营效果最大化。

作者：活动盒子运营社(ID：huodongheziyys)，APP活动运营工具，助力APP运营，提升用户活跃、留存和转化;

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