人人都在讨论小程序的功能，但我想说一说几种推广方法

大家追热点的速度越来越快，大部分人更愿意成为信息的传播者，直接复制粘贴“小程序的X问X答”就可以成为一篇文章。但是，这又有什么卵用呢？

大家追热点的速度越来越快，大部分人更愿意成为信息的传播者，直接复制粘贴“小程序的X问X答”就可以成为一篇文章。但是，这又有什么卵用呢？

今天大娘想说一说可能对你们真正有用的——小程序的推广方法。

2016年12月28日的微信公开课上，张小龙主要介绍了小程序的功能。大娘提炼出四点主要信息——然后我发现，小程序竟然成了“四无”产品。

无粉丝

无文章推送

无小程序商店

无朋友圈分享功能

小程序算是彻底符合了微信之父的产品理念——用完即走。可是什么都没有的话，叫人如何推广才好呀？

/ 无粉丝 /

小程序没有“粉丝关注”的功能，这点倒和APP相同。只是APP能够定期推送，小程序就做不到了。

另外，有无粉丝关注是小程序和订阅号/服务号的一个显著区别。小程序虽然不能得到粉丝，但相应的订阅号/服务号可以凭借粉丝基数，为其导入流量。

以前大家会将订阅号/服务号的流量导入APP，但新用户打开链接后可能需要先进行注册。有了小程序，应该能够和双号更好的衔接，方便用户。

/ 无文章推送 /

既然小程序不能获取粉丝，也就没有文章推送的对象了。但如我上面所说，别忘了你的手里还有订阅号/服务号，它们才是公众号推广的最有效渠道。

我在想，既然有了小程序，那么服务号的存在价值还剩几何？一直有传言说，服务号将并入到订阅号当中。等到小程序上线之后，也许这件事情会真的成为现实。

/ 无小程序商店 /

和APP STORE不同，小程序没有所谓的小程序商店，也就不能起到“推荐相关小程序”的作用。不过龙哥也说了，企业可以通过摆放二维码的形式来达到目的。

这个办法真是一箭双雕，既能让企业心甘情愿的在线下免费给微信打广告（微信虽然已有几亿用户，但它也有对手，打打广告是有好处的），还告诉了大家另外一个推广办法：地推。

地推人员对于地推效果非常重要，宁可让企业员工去到现场，也不要雇佣兼职工，办事的认真程度绝对不一样的。

既然小程序没有相关推荐功能，并且龙哥还说会“尽量限制搜索功能”，那么专业运营人员对于小程序来说就没有太大必要了。未来在微信平台上，还是新媒体人员更加吃香啊。

/ 无朋友圈分享功能 /

小程序不能分享到朋友圈，但可以分享给好友或者分享到微信群。有一点疑问，为什么可以分享到微信群，却不能分享至朋友圈？

不妨回忆一下，你把同一篇文章转发到朋友圈和微信群之后，这篇文章的阅读量是否有差别。

很明显，十个微信群贡献的阅读量，都比不上一个朋友圈。微信群成员之间的信任程度，当然比不上朋友圈。

但从另一方面来说，微信群推广还是有机会的。每个群都有不同的属性，若不是同一类人，就进不了同一个群。所以说，微信群的定位其实是十分准确的，只是大多数群主还不懂得如何运营好一个社群。相信这些都被龙哥看在眼里，微信团队日后应该会发布更多功能来优化微信群。

不过，怎样才能加入到含有目标群体的微信群，将小程序更有效的推广出去呢？

从外部：举个例子，如果你是XX音乐公司，不妨试着混迹落网、LOFTER、MONO等相关APP的社区，有了人脉和资源，再把它们导入到微信群之中。

从内部：有些公众号会为微信群导粉，可以随时关注推送的文章；微信群成员之间可以换群；身边的朋友可能会以个人名义建群，你可以随时关注朋友圈的动态。

最后送大家一句话：不必对微信一次次的改版和一个个新功能的上线感到惊慌，也不必对公众号和小程序的拉新而迷茫。自己多看一看，更要亲手试一试，总会找到问题的解决办法。没有问题才是最大的问题，发现问题才有解决问题的可能，不是吗？