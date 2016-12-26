微信公众号运营完整攻略！

如何系统运营一个微信公众号？本文主要从以下七点来谈，内容根据多篇历史文章整理发布。

1.为什么要选择微信平台?

2.公众号定位

3.内容运营

4.粉丝运营

5.资源积累

6.粉丝互动

7.盈利模式

一、为什么要选择微信公众平台?

目前，中国的微信公众号数量大概在1500-2000万之间，活跃用户约7.6亿，总粉丝过50亿，等于每40个人当中就有一个微信公众号。

微信微博等社交媒体已经逐渐成为新的垄断入口，在逐渐取代原来的搜索器和浏览器，在中国16岁-24岁的网民中，平均每天耗费在社交媒体的时间是9.2小时，其中微信已经形成一家独大的局面。

从早期的地理位置争夺人流量，到电商时代的流量思维，如今移动互联网争夺用户时间的竞争已经硝烟弥漫。

微信公众号+朋友圈+社群，已经成为大部分企业的营销标配。

我们实在没有理由，不选择一个占据用户最多，粘性最强，且暂时没有看到大量转时间和频次的迹象的营销媒介。

再小的个体，都有自己的品牌，从玩公众号、朋友圈、社群开始吧！

二、公众号定位

企业运营公众号，首先面对的问题不知道如何精准定位，定位包括本身的类型定位以及用户定位。

按照规律，我们把企业类型公众号进行细分，主要分为三种传播类型，一种是企业品牌宣传为主，一种是微电商交易的平台，一种是以服务用户为主的功能号。

企业业务要么2B，要么2C，卖给企业，或者卖给个人。

根据以上条件，有一个象限：

如：卖挖掘机的江苏徐工集团，是典型的企业级服务；做挖掘机培训的蓝翔技校，就是典型的大众级服务。卖飞机的波音集团，就是典型的企业级服务；而运营飞机的中国南方航空，就是典型的大众级服务。

典型企业找到了，他们的传播导向，有没有规律呢？有！

品牌导向通常有两种类型：

企业级服务，且产品本身价格昂贵，基本属于品牌导向，比如我们很难想象IBM在微信上卖智慧城市解决方案。

大众级服务，但产品类目种类繁多，基本也属于品牌导向，比如我们很难想象华润万家或沃尔玛在微信上卖商品(会员或部分促销不算)。

销售导向通常也有两种类型：

企业级服务，但产品本身免费或价格偏低，基本属于销售导向，比如企业软件，明道。

大众级服务，但产品类目较少甚至单一类目，也基本倾向销售导向，比如罗辑思维，卖书或卖月饼，每次都只卖一种产品。

以上内容，我们提到的企业有：江苏徐工、蓝翔技校、波音集团、中国南方航空、IBM、华润万家、明道、罗辑思维。

这些企业在象限中的位置分别是：

其次，找到目标用户定位，构建用户画像。

用户定位即：通过调研，根据用户的目标、行为和观点的差异，将他们区分为不同的类型，从每种类型中抽取典型特质，赋予名字、照片、场景等描述，构成了一个用户的人物原型。

构建用户画像，分为显性和隐性画像两个方面。

显性画像：即用户群体的可视化的特征描述，如目标用户的年龄、性别、职业、地域、兴趣爱好等特征；

隐性画像：用户内在的深层次的特征描述。包含了用户的产品使用目的、用户偏好、用户需求、产品的使用场景等。

说白了，做用户画像就是对一群人进行特征描述，是对一个群体的共性特质进行提炼，给用户群体打标签。如图：

用户画像不是拍脑袋想出来的，是建立在系统的调研分析，数据统计基础之上得出的科学结论。

用户画像一般会存在多个，要考虑用户画像的优先级，不能为超过三个以上的用户设计产品，容易产生需求冲突，要分清楚哪些是核心用户，哪些是打酱油用户。

同时，用户画像不是一确定就一成不变的，而是根据实际情况不断修正。

以下可做思路的参考：

如何快建用户画像？

一般分为三个步骤：基础数据采集，分析建模，结果呈现。

第一步：基础数据采集

数据不说谎，是构建用户画像的核心依据，建立在客观数据基础上的用户画像才是有说服力的。

在基础数据采集方面，可以通过列举法，先列举出构建用户画像所需要的基础数据。

具体的思路如下：

当然上面列举的数据纬度相对比较多，在构建用户画像过程中会根据需求进行相关的数据筛选。

在基础资料和数据收集环节我们会通过一手资料和二手资料获取相应的基础数据。

这些资料和数据会有三个方面的来源：相关的文献资料和研究报告；产品数据后台；问卷调研和用户访谈。

第二步：分析建模

当我们对用户画像所需要的资料和基础数据收集完毕后，需要对这些资料进行分析和加工，提炼关键要素，构建可视化模型。

有一个网络来源资料，关于95后的用户群体的研究。

通过搜索你可以获取到以下资料：

企额智库《透视95后：新生代社交行为》

QQ空间独家大数据《“95后”新生代社交网络喜好报告》

百度《00后用户移动互联网行为洞察》

中国大数据产业观察《2015年95后生活形态调研报告》

接着，对这些报告进行分析和关键词提炼，概括出整个95后群体标签，具体如下：

做用户画像调研，可以通过问卷调查和访谈形式。

1、问卷调研

问卷调查第一要考虑样本的数量，其次内容的设计，要考虑研究的目的，毕竟这是一项有目的的研究实践，另外，通过问卷获取的信息，不一定是非常确定的，存在很多变量因素，数据可以作为参考，要以质疑的眼光看待。

2、用户访谈

访谈之前要列好访谈提纲，围绕用户的角度，他的想法，他的行为等角度，具体步骤如下：

在分析访谈结果时，采取关键词提炼法，针对每个用户对每个问题的回答，进行关键词提炼，将共性词汇总，具体思路如下：

第三步：画像呈现

画像呈现即从显性画像、隐性画像、场景和需求等方面，给用户打标签，案例:

这一步也要将收集到的信息进行整理和分析并归类，创建出用户角色框架（更全面地反映出用户的状态），然后根据产品侧重点提取出来，进行用户评估分级，并结合用户规模、用户价值和使用频率来划分，确定主要用户、次要用户和潜在用户。

构建用户画像的目的，是为了充分了解用户，为产品设计和运营提供有有价值的参考，为运营战略服务。

三、内容运营

新媒体营销，内容为王，公众号的生死存亡，取决于内容运营。

你要推送给粉丝什么内容？内容怎么产生？内容运营有什么技巧？

1.推送什么内容?

先想清楚粉丝是谁，他们喜欢什么，针对性的推送内容给他，内容要有用或者能有共鸣的，无论是原创还是转发，要做出差异化的内容运营策略。

每篇文章的推送，我们都要考虑：

这篇文章的内容可能吸引什么样的读者？

他们是你的目标用户吗？

他们具体有什么特点？

他们的痛点与需求是什么？

文章内容有他们需要的东西吗？

有个规律，如果一篇文章的受众是：“可能的读者”与“目标用户”具有较大的有效重叠部分，那么这是一篇定位较为精准，能有效转化的文章。

如果“可能的读者”与“目标用户”毫无交集，那么这是一篇无效的文章。

如果“可能的读者”与“目标用户”只有少量交集，那么这是一篇低效的文章。

2.内容怎么产生?

内容可以划分为原创或者非原创。

A.博客:QQ空间，网易博客，百度空间，新浪博客

B.百科:百度百科，互动百科

C.文档分享平台:百度文库，新浪资料，豆丁网，新浪微盘等。

D.社交化媒体:微博，微信，人人网，知乎，豆瓣等

E.新闻客户端:网易，新浪，搜狐，腾讯客户端等

F.知乎和百度知道等问答平台等

G,竞争对手公众号:关注竞争对手的微信，如果你关注了50个竞争对手的微信，就会有50个账号在教你怎样做好微信营销。

竞争对手是最好的老师！

3.内容运营有什么技巧呢?

A.做好内容的规划

内容规划，第一能让作者运营更加轻松、从容，不用担心每天不知道推送什么给读者，第二，能让读者系统性的了解某个领域的专业知识，而不是看杂乱的文章，日记类型账号除外。

对于内容的栏目规划，可以根据自己的公众号实际情况来定，比如：

1、干货：提供具有实操指导性的图文，让用户可以拿来照搬就能用的。

2、资讯：最新最劲爆的，处于所在行业的前沿动态。

3、正能量：生活中的趣事儿，乐事儿，要有正能量，要有自己的情感分享，要让文章读起来具有人情味。

4、活动：活动是根据个人或者企业的实际情况而做的，要让用户有参与性。

B.内容形式差异化

C.内容整合

如果做不到每天原创，可以招募投稿。从中选择优秀的稿件推送，例如卢松松博客，就是这类做法，互推好文也是一种解决路径，还可以互相引流增粉。

D.让粉丝产生依赖

首先是时间依赖。注意推送的时间，每一天都要按时推送内容，比如晓涵的公众号每天推送内容的时间为22:30分，能让读者慢慢习惯，形成依赖；不能日更的账号需要考虑每一次推送内容的间隔天数。

其次是内容依赖。内容推送也可以考虑连载形式，就像你在晓涵的账号经常看到文章有上下篇。也是在培养读者习惯等待文章的心理。

E.打造爆文的六点定律

1、文章主题积极，正能量，传递正面的愉悦的情绪，读完后让读者感到兴奋

2、让用户非常愤怒和恐慌的文章

3、让读者觉得自己消息灵通、见多识广

4、实用且容易记住的内容

5、有价值的故事

6、特别有创意的搞笑漫画、图片

F.提高内容展示颜值

一篇图文，用户第一眼可以看到的是标题和题图，然后决定是否进来看看。

题图，是吸引点击的另一个战场，大题图900*500像素的比例，小题图200*200像素的比例，在多图文中，大题图底部预留108像素空间，因为会有标题遮盖。

图文内容排版，是颜值的核心，唯一目的就是让用户读起来轻松愉悦，眼睛看得舒服。

四、粉丝运营 仅从粉丝运营角度，微信公众号运营可以分为种子用户期、初始用户期、用户增长期。 1、种子用户期 获取种子用户的过程，是一个试错的阶段，最适合自己的方法，才是最好的。 同时，这个过程会比较漫长、艰难，毕竟是从0到100，上道了，就顺路了。 玩车教授是一个重度垂直汽车行业的公众号，每天提供原创的汽车导购资讯和在线购车咨询，目前已有千万粉丝，连广告的打开率都在百分之五十以上，估值1.2亿左右。 创始人姚俊峰曾坦言：2014年起步之初，团队都是小白，没有资源，不懂车，没有流量。他们获取种子用户的唯一方法：一个个的和用户聊天，CEO姚俊峰平均每天和上千人聊天。 2、初始用户期 在积累了一定种子用户期后，进入初始用户运营阶段，公众号本身已经具备一定粉丝量，这个时候，应该设立更高的目标，建立kpi体系，做运营计划，并作具体量化分析。 比如初始用户期是10000粉丝，3个月内完成，平均到每天是增粉111个，要达到这个目标，该做哪些具体事情？依靠什么渠道，还需要增加什么渠道？ 把他们罗列出来，统计每个渠道的增长数据，找到你最擅长的最有效的渠道，深耕细作，集中突破，让粉丝自然增长，最终完成目标。 做这个事情的好处就是，每天都能稳定增长，然后把精力集中放在优质内容创作。 玩车教授当时花了3个月，把粉丝从0做到了10万。 他们的方法很简单，采用了优质内容分发的思路，创作优质原创内容后，分发到今日头条、搜狐等网站，集中引流到公众号，相当于把各大媒体变成了内容发行渠道。 唐晓涵的个人自媒体矩阵，同样采取了类似思路，分发原创干货，从微博、微博、简书、知乎、头条等引流到了公众号、个人微信号和社群，通过用户运营，转化到线下，实现成交。 3、用户增长期 如果过了一万粉丝，算是进入用户增长期，公众号内容调性、定位也比较成熟，这个时候可以考虑做付费推广，推广要快、有力度，同样制定目标和执行计划，比如从1万粉丝增长到5万，2个月完成。 付费推广的渠道，每个号不同，也需要一个试错，特别是想商业化的公众号，更需要做好付费推广的规划，现在用户红利期已过，内容红利期还在，有坑，也有机会。 在增长期的账号，也可以继续”初始用户期”推广方法稳定获取每天流量，进行互推，加入微信联盟，进行付费大号推广、活动推广等。 五、资源积累 在冲格新媒体，我们会不定期更新一个合作资源表，其中包括社群联盟，公众号大号，微博和网红大号/经纪公司，下游供应商。 其中，我们还组建了两个微信群【唐晓涵自媒体公众号联盟】，自建联盟可控性强，互利共赢，稳定，是个有爆发力的流量池，需要花时间精力维护，经营。 鸟哥笔记 我们也会偶尔参加一些行业会议，参加会展中心的各行各业展会，大V组织的线下交流活动。线上也和知名行业公众号建立了合作关系，如果你有关注，应该能从中看到唐晓涵的文章。 资源积累，对于一个公众号的发展至关重要，当粉丝积累到一定程度，它会进入瓶颈期，这个时候你需要的是引爆，而这些资源可以帮助你。 六、粉丝互动 做新媒体，就是做好一件事，和粉丝做朋友。 微信运营 粉丝互动其实就是在做如何留住粉丝，使公众号更加具有粘性，更具人性化，是能力的关键因素。 晓涵的公众号和粉丝互动方式不多，最开始常用的是免费提供搜集来的干货思维导图，通过回复关键词的形式，因为我的公众号调性还是比较严肃，专业，克制的，和粉丝沟通方式一般会引流到个人微信一对一沟通。 诸如关键词，自动回复的内容，可以根据自身公众号的调性来确定风格，比较重要的互动方式就是活动策划。 以下是根据其他公众号总结出来的互动活动方式： A.免费赠送**干货电子版 有价值的行业干货资料，在被整理和挑选之后，还是很有吸引力的，可以通过设置关注公众号，回复关键词，存到网盘自动领取的方式。 B.免费赠送体验品 如果关注懂懂日记的公众号，会有机会收到签名书，或者他的读者赠送的礼品，晓涵还收到过山药。护肤品类的公众号也可以通过免费发送体验装的方式获取种子用户。 C.直接给微信红包 这种方式简单直接粗暴，将粉丝导流到微信小号，建立微信群发红包。 D.转发有奖 裂变传播，最有效的方式之一。小米的社会化营销，将这一招用到了极致。 E.微信签到 签到可以作为一种仪式，连续签到，如满七天，即可获得神秘礼品或优惠券。 F.回答问题 晓涵上上周就做了一期和粉丝互动的方式，他们提问，我回答。这个是参考一个大号的形式，做成定期交流的活动也是极好。 七、盈利模式 当你的公众号具备了一定的粉丝量后，如何去盈利完成变现闭环呢？ 微信公众号有以下八种“活法”，仅供参考。 1、个人品牌模式 即打造个人品牌，成为某一个细分领域的意见领袖，为自己的专业和公司做背书，即时暂时不赚钱，长远得到的却是可观的名声和身价。 代表案例：“移动观察”的运营者、触控科技前战略总监曾航，“THE ONE @许维”的运营者、明道软件副总裁。 这几位都是传统媒体人转型到新媒体，实现了互联网职业生涯的蛙跳，在某一个领域深耕细作，未必可以达到他们的高度，但也是多方受益的。 比如晓涵的公众号，也是一样的模式，不缺机会和出路，现在总是收到猎头、投资机构、客户公司递来的橄榄枝呢，每一个进入职场的年轻人，都可以利用新媒体慢慢打造自己的个人品牌，为未来的职业生涯做长远铺路。 2、超级ip模式 明星模式不同于个人品牌模式，这个就是真正的ＫＯＬ，他们有很强的个人魅力和庞大的粉丝群体，已经成为一个超级ｉｐ，盈利模式可以有打赏、广告、衍生品开发等。 代表案例：“罗辑思维”，“三表龙门阵”、“槽边往事”、“顾爷”、“吴晓波频道”等等。 3、内容写手模式 即时不懂自我包装、炒作，不懂用户运营，能写文章，也是有出路的，一方面可以开辟付费阅读专栏，也可以出版电子书销售，还能成为撰稿人，很多公关公司和企业都缺深度创作的写手。 代表案例：小刀崔，周冲，她在江湖飘等。 4、垂直渠道模式 如果很懂用户运营，有庞大的基础，能画出精准的用户画像，可以把公众号打造成营销渠道，尤其是垂直号或者区域号，有很强的用户粘性，转化率较高，还可以接收广告。 案例：《糖烟酒周刊》，在2014年底通过旗下的几个微信公众号推销酒鬼封印酒，一个月卖了近一个亿。 5、产品直销模式 公众号与用户的连接无关乎三个层面：利用、情趣、思想。 情趣和思想更多的表现在内容上，利用除了可以通过内容展现，还可以通过产品来展现。 不满足于仅给他人当广告和营销渠道，自己也可以推出自己的产品，有做内容产品的，有做服务产品的，也有做实物产品的。 比如比如一条的商城，将精致内容微电商结合得很好，比如“幻方秋叶PPT”的运营者秋叶推出了多个PPT培训教程，可以直销产品，也可以是服务。 6、付费会员模式 会员模式的表面是粉丝和社群的运营，核心是能力和资源的套餐式、标准化输出。 以“理财巴士”的运营者大巴为例，他曾是金融行业的从业者，公众号运作上高度模仿了“罗辑思维”的模式，招收了1500多个付费会员，靠的不是所谓的“人格魅力”，而是对市场需求的洞察和扎实的理财知识与实践。 如果你是个专业人士，有足够的能力和资源可以输出，也有时间和恒心，不妨试试会员模式。 7、联盟优选模式 万达自媒体联盟，早已声名鹊起，类似的自媒体联盟还有很多，一定程度改变了自媒体人各自为战的游击队局面，毕竟，抱团才能走得更远，能加速商业变现，才能形成与传统商业媒体抗衡的趋势。 在这种模式中，联盟扮演了中介和经纪人的角色，它链接的是广告主、公关公司和自媒体。 公众号除了增粉外，树立在某一领域的权威影响力更为重要，越垂直，越有价值，对于标签明显的账号而言，加入联盟应该是不错的活法。 8、平台交易模式 kol终究是少数人的舞台，更多的账号处于长尾地带。 这两年也涌现了很多自媒体广告联盟，以传播易为代表，一方面帮助这些公众号接单，组建了个公众号大卖场，另一方面中小企业主采购广告，但是价格虚高，粉丝水份大，效果有水份这些无法避免。 未来趋势已经显现，就是自媒体→自品牌→自商业，找到规律，就是找到了方向。 一句话总结： 定位微信公众号，做好内容，开始推广，积累粉丝，通过不断积累人脉，引爆粉丝，与粉丝互动，留住粉丝，最后设计盈利模式，让公众号成为一部赚钱机器。

原作者：唐晓涵（微信：mamahuhu-sz），品牌推手，深圳冲格新媒体创始人。