爆文不只是10万+：如何运营出一篇爆文？

爆文的意义不仅仅是10万+

我在15年11月做的一个小爆文《万字干货！如何从零开始成为内容》，大家或许阅读过。

这篇文章除了被互联网运营圈子的各大平台和媒体转载，还被亿邦动力网、梅花网、数英网采编，全网阅读量差不多几百万了，在腾讯、阿里的内网也进行了传播。

它不仅让运营研究社实现了2周涨粉 1 万，而且让我们被蛮多平台邀请入驻的做内容输出（36氪、虎嗅、百科ta说、人人都是产品经理等等）。有了各大平台的推荐，现在一篇文章在全网精准曝光量在 5-10 万。

写爆文不仅仅是10万+，更需要炸出与各个流量平台连接的路。打造这种体量的小爆文在写作上和传播上都是有套路可循的，我把当时的整个运营过程分享给大家。

1.确定选题

《内容运营》这个选题是根据 Smalltalk 上的沙龙现场用户反馈确定下来的。当时蛮多用户喜欢这个话题，刚好是自己擅长的，相关经历也比较多的。

选题其实有一部分经验成分在里边，一个行业待久了什么会火，什么不会火是有感觉的，不过无论怎么样一个优质的选择都是符合以下 5 个特征的。

低门槛：选题内容不包含专业知识，目标受众都可以看的懂，比如说一篇介绍黑松露酱的文字就应该把爆款老干妈带上。 高共鸣：选题和目标受众有关，帮他们进行表态，就想最近乐视风波，基于有一篇 10w+ 的文章是给那些喜欢贾跃亭的人表态的。 蹭名人：选题和名人有关，可借用名人观点。例如，马云****、李彦宏*****、今日头条CEO****。 新观点：选题不能人云亦云,但是也有保持三观正确。 追热点：老生常谈了，不做赘述。 反常态：选题类似“他毕业两年，月薪 5000，却在北京买了房”这样的社会热点新闻，文章要写最具特色的点。

2.写长图文

当用户看到你的文章时发出 “ 我靠牛逼 ” “ 666 ” “ 必须收藏 ” ，那基本这文章质量就够了。想让用户发出这样的感慨，那就得写出他们认为自己做不到的文章。要么排版设计的超级好看，要么知识面超级广，要么语言风格特别有趣。

如果你没啥特长，我建议选择做知识点超级全，因为只要有足够的耐心去研究基本都可以做到。《万字干货！从零开始做内容运营》这篇文章就是我花了半个月才写完的。

现在让我再去写的话，建议大家可以先把导图画出来，把知识点列全了再写。给自己设置一个小目标，一天写掉多少知识点，计算多久可以写完第一稿，然后多久优化完文章（优化到自己不想再看到它为止就差不多可以了）。

我的每篇图文都有脑图

3.排版、作图

好的文章需要有好的表现形式，万字长文阅读起来很吃力，要是排版差的话，那就蛮难传播起来了。这里的作图，不仅是给文章做配图，而且最好是给文章做个 PPT，用它来做二次传播非常的赞，在排版的时候记得给文章写个好的标题。

4.图文运营

“文章传播的背后是人情”！你要让大家觉得朋友圈都在转这篇文章，如果你公众号关注量少，这就需要主动去私聊圈子里的 KOL 和用户来传播你的文章。别担心面子问题了，要是没传播出去你之前的所有努力都百搭了，而且事实证明大牛们是愿意帮好的内容做传播的，所以放心的去刷脸吧。

说到这里，作为运营就要去问自己了，到目前为止你认识多少圈内的 KOL，微信好友里边有多少是目标用户。之前有一个说法是好友没 2000+ 的就别做新媒体了。

5.连接平台

当文章在圈内形成刷屏的时，就会有一些平台在微信公众号后台找到你申请转载。这个时候不能直接给他们开个白名单就不联系了，最好是能够加个好友，后续就可以继续投稿，与内容分发平台建立连接的目的才是真正的达成。

用这种方式运营研究社已经链接了大部分主流平台，而且基本上都平台来主动邀请入驻的，之前UC订阅号邀请我们还给了特殊帐户。用爆文做连接是一个快速打通平台的方式，如果你想做好内容分发最好能够做到这一步，一篇没爆就去写第二篇，甚至是第三篇，（如果能够写一篇大咖专访，估计成的可能性会更大）继续用同样的方式进行图文传播运营。

打战时我们要用炸弹爆对方的军火库！如果你公众号运营的不顺利，那是因为少了一篇在行业内比较火的“爆文”。

#专栏作家#

陈维贤，微信公众号：运营研究社，人人都是产品经理专栏作家。某创业公司运营合伙人，《跟小贤学运营》作者，知识型社群「运营研究社」发起人，运营领域自媒体。