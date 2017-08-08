大V们都在用的8个公众号文章开头技巧，阅读量涨涨涨！

文章开头很重要，它能让用户进入到文章里来，激起他阅读下去的欲望，抛开其他事情，注意力放到文章上来。

一篇微信推文写好推送。

首先最影响阅读量的是什么？

答案会不一样，但大多数人都会很快回答：

标题。

那第二影响阅读量的是什么呢？

答案会更加的众说纷纭，在某些情况下，我的回答是：



文章开头。

要知道，不是用户点击标题了就会认真看你的文章，绝大多数时候，都不是！

他可能正在和朋友说话、可能正在吃饭、可能在看电视、可能走在路上……等等，反正他是心不在焉的，注意力并不集中。



如果你把宝压在用户会马上非常认真看你的文章，那很可能会是一次失败的投资。

所以说，文章开头非常重要，他能让用户真正进入到文章里面来，激起他阅读下去的欲望，让他抛开其他事情，注意力更多的放到文章上来。

而一旦开头开好了，那就直接能够影响文章阅读量、阅读率，然后也会影响涨粉（都不看完怎么会关注）、并且也间接影响了用户互动和内容收益。



那么，如何去写好公众号文章开头呢？

这里和大家分享几点我的思考。



1 与“我”有关

读者一般会对什么东西感兴趣？首先肯定是与他相关的了。

没有哪个时代比这个时代更关注“我”了，自我、个人、有性格一直是这个时代的特色标签。

所以，第一秒就要让读者发现，你的文章内容是和他相关的，是他关心的。不相关的事情太多，他可能就没有那么多时间一个个去看。

人们永远都会关心与自己相关的事情，他们是不会在乎你讲的其他内容。所以，要想你的文章内容马上吸引他，“与他相关”肯定是个不错的选择。



有一项对人大脑的研究也发现，大脑中有一个叫海马状突起的东西，会自动筛选和过滤我们接收的信息，而那些与自己密切相关的，或形成反差的信息往往能通过筛选。

其他的，直接自动被过滤了。



尽管读者是通过你的标题，经过“海马状突起”筛选一遍才点击的，但文章开头的时候它还是会再次筛选一次，非常多的文章就是在这里被过滤了。

所以，不管是公众号文章，还是我们的广告、视频、声音，你可以首先突出与“他”相关，多使用你的目标读者关注圈内的信息或熟知的场景。

2 浓缩精华

如果你的文章比较长，或者没有那么容易理解，再或者读起来并没有那么激动人心，那么可以在文章开头就对文章核心点进行简要概括。



通过浓缩精华，让读者提前有预期。

比如可以在开头做好文章内容框架，让读者阅读理解更轻松；比如可以概括全文要讲的内容，为什么讲，看完能得到什么；比如可以提前概括每个部分内容，读者可以选择性阅读……



举个例子：

李叫兽：《改变消费者的说服文案，有且只有以下4种》



李叫兽的文章一般会比较干，所以他也会经常就在文章开头进行简单概括，并且在结尾的时候也会再次总结。



3 描述读者痛点，戳中读者要害

这个是存在非常久的一个开头形式，文章开头就抛出广大人民的痛点，激发兴趣，然后给出建议或者解决方法。

在互联网大家应该经常见过这样的，比如：

公众号不会涨粉，哎呀，痛！怎么办？

产品没有用户没流量，哎呀，痛！怎么办？

AI要取代人工了，哎呀，痛！怎么办？

广告50%的费用都浪费了，哎呀，痛！怎么办？

这样的文章一般结构基本符合《金字塔原理》中提出的SCQA结构，也就是：



S：situation(情景)，由大家都熟悉的的情景和事实引入，联想到自己的处境；

C：complication(冲突)，实际情况往往和我们的目标有许多冲突，这样不行那样也行不通，这里痛点就出来了；

Q：question(疑问)，怎么办？

A：answer(回答)，我们的解决方案是 …

这就是一个很常用的文章写作套路，很多演讲、广告、培训也都是这么做的。

前提就是构建出读者的痛点，让他欲罢不能！



举个例子：

张德芬空间：《亲爱的，请不要成为伴侣的“存量包袱”》



这里张德芬老师就是在文章开头就构建了“家庭主妇”这样一个群体的社会痛点，相信这个群体的人或与之相关的人看到了，肯定会继续读下去。

这其中也包含了一个技巧点：“划分人群”，这一直是构建用户痛点的一个有效手段。



再举个例子：



正和岛：《85%大公司都死于决策失误，腾讯、华为、阿里活下来靠什么？》



正和岛的这篇文章开头就点明“世界每1000家倒闭的大企业中，就有85%是因为经营者决策不慎造成的”，直接描绘了现在很多中国企业家的这个痛点：如何理性决策！

4 设置悬念，激发好奇心

这应该是我见过最多的文章开头形式了，就是一开始制造悬念，激发好奇心，勾起读者的兴趣。

不论在哪，好奇心都是驱动用户行动的强大动力，没办法，谁叫人人天生就有一颗好奇的心。

要是一个事情你勾起了我的兴趣，但只告诉我一半，那我肯定会浑身难受。



举个例子：



蝉创意：《豆瓣9.4，一部不该被遗忘的冷门纪录片》



蝉创意这个开头不算很直接的制造悬念，但是字里行间埋下一些吸引点，告诉你了又没全部说出来，因此你会看下去。

再举个例子：

滴滴出行：《的反是章文篇这》



这样有趣的玩法也是制造悬念，勾起兴趣的一种，新的东西总是能激起人的好奇心，想尝试一把。

滴滴出行这样的文章上的新形式已经玩过有几个了，看来效果是不错啊。

当然了，激起读者好奇心还有最直接的一个方法——直接提问，激发好奇。

这样的内容应该每天都能看到，“为什么”、“怎么”、“如何”等系列文章从来就没失宠过。



举个例子：

杜蕾斯：《你的男朋友到底有多靠谱？》



这里杜蕾斯就是通过连续发文激起读者好奇心，让人就是想看下去一探究竟。

说真的，被她问得我都想知道“一个男人靠谱的定义是什么？”。

5 金句开头，引发共鸣

金句开头，也是一个文章开头的不错方法，因为一开始它就能给整个文章定调，而且很容易就引起读者共鸣，调动情绪。

金句可以是改编名言，可以是段子，可以是笑话。不过，写句子容易，写能够引发共鸣的句子就比较难了。

所以说，金句是可遇不可求，如果不能一语中的，还是别写了。



举个例子：

十点读书：《你凭什么穷得那么心安理得？》



十点读书很多文章配图下面会有一段让人比较有感触的句子，有时候我转发时其实就是用的上面的金句。

再举个例子：

槽边往事：《再见，威尼斯》



在我看来，金句不一定非得很短很精华。槽边往事里菜头叔这个开头就不是传统意义上的金句，但是读起来非常有感触。

6 讲个故事，男女通杀

小时候，邻居年长的老人一说要讲故事了，我们一群小孩就会屁颠屁颠的搬好凳子围过来，不管听不听得懂，都是听得兴致勃勃，根本就停不下来。

要不是夜深了，各自的父母来强行拧回家，估计听一个通宵也没问题。

我们对于故事的喜爱，貌似随着年龄的增长并没有丝毫衰减。好像身边的每一个人都非常喜欢听各种故事，男女通杀。

对于写文章，讲故事能力在这个年代也绝对是一个杀手锏，它仍然是吸引读者阅读的最有效方式之一，有时甚至没有之一。

而开头讲故事是很多情感类大号惯用的方法，比如咪蒙、我走路带风、胡辛束、不二大叔等。

举个例子：

咪蒙：《你嫌性教育太早，强奸犯不会嫌你孩子太小》



咪蒙的文章大多都是有非常多的故事，简直都可以出《故事大王》系列书籍了。

不过说真的，故事带来的画面感，真实感以及震撼感，真的是比单纯文字描绘或者讲道理更加强有力。

而说起讲故事，方法有很多。其中制造矛盾、制造戏剧冲突是一个不错的方法，因为矛盾和戏剧冲突造成的悬念可能是读者阅继续阅读的最佳动力。

比如“高才大学生毕业卖猪肉”、“小学毕业，没经过正式教育，成为高校特聘教授”、“20岁不到，确是XXX地区首富”、“一个帅气男生卖起女士内衣”……等等都是制造戏剧性故事。



7 开门见山，表明观点



其实现在很多自媒体号写文章，没以前那么多弯弯绕了。

很多都会在文章开头就有事说事，开门见山的告诉大家：我遇到了什么事、今天我要说什么、我的观点是什么、对XXX事件我的看法……等等。

这样的开头形式还是非常适合这样一个碎片化阅读时代的 ，因为它不罗嗦，一开始就告诉读者要讲的，节省了读者阅读时间。



举个例子：

罗辑思维：《关于如何成为会聊天的人的清单》



罗辑思维的文章开头一向都是开门见山的，一点不拖泥带水，整体文章也不长，读起来很顺畅。

再举个例子：

连岳：《大家欠上海一个道歉》



连岳老师的这篇文章，开头也是直接就表明了观点：”其实大家都欠上海人一个道歉“。

这个开头确实非常简洁明了，但是力量却很强大。想想看，是与不是上海人，都会有兴趣看下去，为什么我们就欠他们道歉了？

另外，关于开头开门见山这一点，还可以在文章开头直接推荐适合阅读人群或提醒文章所能获得的知识/利益点。



8 引入一个新闻或事件

新闻在文章开头的作用其实和讲故事很像的，虽然没有故事那么容易打动情绪，但也是读者最能接受的内容形式了。

特别是现在的内容创业，少不了要追热点，而绝大多数热点都是基于一个大新闻或大事件而来的。

所以，一般这样的热点文章开头前都会简单引入一下这个大新闻或大事件。

尤其是一些新闻媒体号、地方号、生活资讯号大多都是这样的开头，还有一些专门做新闻评论自媒体的，也都是开头就提”发生了什么“、“最近，怎么怎么”。

举个例子：

央视新闻：《九寨沟地震14名遇难者身份确定一名母亲在央视新闻中发现失联女儿身影》



在大多自媒体平台上面（今日头条、腾旭新闻、网易新闻、微博等），此类文章都是一把一把的，这里就不多说了。

那关于如何写好公众号文章开头，就说到这。

当然，以上技巧也并非是完全各自独立的，一个文章开头里面可能一次就包含了其中几种技巧在里面。

另，一个开头也不需要每一种技巧都用到，能用好一二种就行了。

比如说情感类的公众号大多都是开头讲故事，新闻资讯类的公众号开头大多都是引入一条资讯，干货类的公众号很多都是开头描述痛点，戳中读者要害。

以上。

作者：木木老贼

来源：木木老贼（ID：mumuseo）