微信小程序又曝新入口，就藏在微信群里！

谁说微信小程序流量入口太少？有用户透露，小程序突然又在微信里新增了一个让人意想不到的入口，这可能是目前最有价值的一个入口了！

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这个入口，就在我们平时用得最多的微信群聊里面。打开一个微信群聊，点击右上角进入聊天信息界面，可以看到新增了一栏“群小程序”。点击“群小程序”，就可以看到微信群里分享过的小程序了。目前这个“群小程序”的功能还在内测中，只放出了安卓的体验版。相信很快就会正式上线。

“群小程序”推出的重要性不言而喻。小程序有一个很容易被开发者忽略的重要特征，那就是天生的社群性质。可是自从小程序上线后，大家一直在盯着公众号和朋友圈，可是却鲜有人重视微信群这个入口。

众所周知，群聊、公众号、朋友圈是微信用户最常使用的三个功能。在这之前，随着小程序不断开放各项新能力，公众号的资料页、菜单和图文都已开放小程序的入口，而长按即可识别的小程序码也相当于间接开放了朋友圈这一入口。而这一次，微信终于将群聊这个重要流量入口也开放了。这意味着，小程序很快就会和当年公众号一样，在用户使用微信的过程中随处可见。

别忘了，前不久微信小程序后台数据分析里也加入了微信群数据这一板块，说明微信是非常重视小程序在群聊这个场景中的使用的。

有了“群小程序”，微信群聊的生命力将会被重新焕发。做过社群的人都知道，微信群的初期组建很容易，随随便便一拉就上百号人，但是时间一长，有多少群还能让群成员能围绕某个主题持续交流的？做好社群不是把人拉进来这么简单，更需要管理者细心地维护。而“群小程序”在社群建设上是可以起到一定的积极作用的。签到、名片、投票、资源共享、话题讨论……这些都是社群常常会使用到的功能，但仅靠单纯的聊天记录，会变得非常散乱。如果根据社群的特征，开发相应功能的小程序，就可以将这些需求很方便地整合到一起。微信小程序开发工具「即速应用」（www.jisuapp.cn）里面的“社区管理”功能，就可以和微信群聊充分结合起来。微信小程序上线以来，借助「即速应用」打包代码并成功通过审核上线的下程序已经有8000多个。由于「即速应用」拥有无需代码通过拖拽组件快速生成小程序的特点，并且提供了大量的小程序行业模板，可以让不懂代码的开发者迅速开发自己的小程序，跟上“群小程序”入口开放的节奏。

微信群的交流形式多了，其作为社群的生命力自然而然得以延续。这里只是抛出一个可行的角度，针对具体的社群特征，一定会有更多的可能性。

与社交紧密相关的小程序，即将会迎来一次流量的大爆发。还在探索小程序这个新生态的创业者和商家，也许要加快自己的脚步了。





