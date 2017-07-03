4阶段、8点方法，做好微信群拉新与留存

本文作者将从微信群的四个阶段，分享了8个小方法去做微信群的拉新和留存。

社群是最有效、最便捷的UGC收集载体，这个观点朱朱已在上一篇文章（社群运营：500人的微信群如何产生有价值的GUC）提过，此处不再赘述。

所有社群能够产生有效UGC的前提都是要“有人”，俗称“人气”。一个有人气的社群往往是有一个最低人数限制的。那么问题来了，建群初期从哪儿找这批活跃，精准的种子用户呢？并且如何激励群友自然拉新？

今天，朱朱就从微信群人数的不同阶段，用8个小方法来谈谈自己的见解：微信群不同阶段的拉新与留存。

一、微信群人数小于60人的阶段

人数只有大于50的时候，才能在群主的引导下不定期产生UGC。少于这个人数，群主往往只能陷入“自唱自嗨”的尴尬场面，所以50人是建群的最低基数。

在这个阶段，微信群活跃度最低，所以不宜将品牌的以往用户拉入微信群，以免降低用户的心理预期。

群友拉新的时候不用太拘泥于新人是否精准，换言之，也就是我们可以先网罗一批群友，后期再通过一些运营手段培养转化。

在这个阶段，朱朱总结了以下2个小技巧供大家参考：

1、先拉一批和群定位相符的好友入群

建群之前，朱朱还是那句话，一定要想好建群的目的，不要盲目建群。只有目的明确了，才能不生迷茫。

然后围绕建群目的，设立条目化的群规。群规条目不要太多，一般5条以内就够了。在这里，朱朱建议群规越正式越好，尽量多用书面语少用口语大白话，目的是为了在一开始就培养群的专业化。

微信群开始阶段为了凑人数，可以先把公司的同事拉进来。同事入群以后，群人数基本上也有20个了。

接着我们就需要对微信朋友下手了，和同事相比他们属于局外人，这个时候我们就要针对微信朋友的基调，年龄、性别、爱好进行一定的筛选了。换言之，所拉的微信朋友要和群基调相符以便后期对其进行培养转化。

举个例子：2016年我建了一个西安同城相亲群，针对群的定位，我需要拉的朋友应该具备以下几个标签：西安、22到35岁、单身未婚。如果我为了凑人数硬拉一个已婚孕妈妈拉进群，显然是不合适的。

同事和特定的一些朋友进群以后，接下来就要好好利用一下朋友圈了。

2在朋友圈发布群二维码，让感兴趣的圈友扫码入群

邀请同事和好友后，群人数已经接近50了。这个时候，我们可以通过朋友圈发布文案和二维码的形式去寻找我们第二批精准的目标用户。

首先，将群二维码放在朋友圈，再配上一两句文案。

文案要简而精，一两句话交代群群目的特点，让人能在2秒之内看明白。因为大家刷朋友圈feed流会非常快，大段文字放在这里就显得不合时宜了。

每个人的朋友圈接触的人不同，为了在一开始增加群友的丰富性，所以建议做社群运营的童鞋，发挥强大的社交能力，勾引三五个同事也加入到这个工作。

如果有三五个同事都转发了你的信息，那么其他同事也都会效仿，从众心理嘛。

如果你按照以上方法做了，保证一个晚上后，微信群的人数会增加到60人以上。

建群初期，朱朱再强调一次，一定要明确你的群定位，群功能，宁愿做少也不要做大而全的群。

二 、80~100人：聊天沟通，客服拉新

当微信群人数达到60人以上的时候，群友已经不能通过群二维码直接入群了。此时，需要有安排专门的客服去做沟通，拉新人入群。

在这个阶段，朱朱有以下几点经验。

1、打造明星群主

此处不建议使用个人微信号，公司可以给社群运营的同学单独申请微信号。这个微信号需要在产品定位、品牌logo等基础上进行人格化的命名包装。

这样做的好处有两点：一是为对品牌进行人格化和个性化赋权，让品牌充满生命和个性，进而拉进和用户的距离。第二其实是一个挺实际作用：当负责这块儿的童鞋辞职了，也不至于带走一批用户。

群主包装完成后，紧接着要做的事情就是群主自己的微信号运营了。群主需要坚持每天发1-2条朋友圈内容，打造自己的个性化形象。当然所发的内容、人物的性格语调、包括性别等一定要和产品品牌的定位一致。这一部分的内容朱朱会在以后的品牌个性化打造中，着重去说，感兴趣的可以持续关注。

除了打造了明星群主的朋友圈以外，更重要的就是和群友“聊天”了。

群主要及时通过新加你的人，加后立即热情的和他们打招呼，哪怕是晚上12点加的也要热情的打招呼。之后就争取把他们导流进微信群里。

除了群主个人的渠道引流初期用户以外，第三方渠道也不容忽视。

2、自有渠道和第三方自媒体渠道

通过上一个方法，在群主的引导之下，微信群已经能够产生一定量的内容了，也具有一定的活跃度了。但是“聊什么以及怎么聊”这又是一个很棘手的问题。针对这个问题，我们就应该去邀请一些平台自有的用户进来了。

此时，负责社群运营的同学和内容运营的同学做好沟通，在官网、官方双v、第三方自媒体平台（今日头条、一点资讯、搜狐自媒体等）发推文的时候，附带上社群的信息，并且放上社群运营童鞋的客服微信。审核不严的第三方平台可以直接放二维码以优化用户体验，如果审核严格的可以手动输入微信名。

3、卧底到竞品微信群

注意，此方法危险，请慎用！

卧底到竞品的群里，并从中“挖墙脚”是获取目标用户的好方法，但是此招刺激并且危险。通常来说，关注竞品动态很有必要的，即使不是为了“挖墙脚”。实时了解竞品动态，以便指导自家的运营工作。

那到底咋卧底呢？

首先，你必须知道竞品的社群在哪儿。针对这个问题，你可以好好研究一下竞品各渠道的推文，一般都会有的。接下来，你需要“乔装打扮”混进去，此处的“乔装打扮”最好是重新申请一个微信号或者用自己的小号，为了安全绝对不要暴露公司的信息。切记，不能用官方的客服号，一旦被发现，那就是一场血雨腥风。

成功潜入之后，就需要时不时的聊天冒泡了。目的是和群友打的火热，把你当成自己人。千万不可心急，过早的暴露意图会被踢出去。

可以不用时常说话，但是没事的时候需要关注竞品群里的聊天动态。时机合适可以加入聊天，比如当他们在某个问题遇到疑惑的时候，你可以伺机私聊加上。并告诉你知道的解决办法，并趁机把你的群推荐给他，拉他进去。

呵呵呵，用这个办法拉的用户因为已经有了一定的基础是极其容易转化的。但是，需要社群运营的同学拥有极强的洞察力和耐心哦。“挖墙脚”毕竟不是什么光彩的事情，不到万不得已还是不要用吧，把精力更多的去营造自己的微信群，培养自己群的KOL。

4、培养，邀请KOL入群

KOL为意见领袖，他们掌握了更多的产品信息且被群体所接受，同时又自带粉丝效应。如果产品运营的过程中，已经产生了KOL可将其邀请进来，并着重去培养。后期可将其培养为群管理，或具有一定管理权力的副群主等。

如果产品运营中没有产生的话，可将群里最活跃的的一些群友培养成KOL。总之，培养KOL的目的，一方面是通过他们的影响力去吸引更多的用户进来；另一方面赋予KOL一定的权利增加他们自身的参与感，让他们自发为社群拉入更多的优质群友。

三 、100~300人的时候——严格管理，群主审核

在这个阶段，微信群已经处于活跃状态。群友已经可以自发产生大量的内容，也会自发的拉进一些朋友进来。

但是需要注意的是，这个阶段也是微商、代购很容易混入的时候。所以，群主要做的就是鼓励群友拉人同时做好把关。

1、群主开启好友邀请审核功能

群主要在群规中明确强调微商、代购勿进这一项，如发现立即踢出群。群友邀请的好友，及时做好审核。发现不符合的不予通过。如果发现有故意邀请这类人进群，并乱发广告的，需要连同被邀请者一起踢出群。

严格的群规，对其他的群友也是提醒作用。正规管理，也能减少群友的退群率。

2、小福利名额，吸引群友拉人。

定期举办小活动，是将用户的“弱关系”转化为“强关系”的一种有效手段，同时也是和用户直接接触收集用户信息的一种最好的形式。活动的名额是有限的，尤其是那种低价秒杀/免费的福利性活动，所以需要用户去主动去完成一些任务，比如邀请3位好友入群。

四、300~500人的时候——活动配合，分化二群

这个阶段，需要在坚持以上几个技巧的基础上做好群管理。同时定期用活动配合，提升群品质增加用户的粘性和留存，减少离群率。

当人数达到500人的时候，可以分化成二群，将一部分活跃分子吸引到二群，按照以上的方法运营第二个微信群。

以上从微信群的四个阶段，分享了8个小方法去做微信群的拉新和留存。微信群因为它的即时性可以为我们的产品提供快速的反馈，指导产品的运营，微信群也是一个非常有效的方法快速聚集一批种子用户。

用户进入了社群，也就相当于进入了我们的“碗里”，后一步就是综合运营的事情。朱朱的运营笔记从“社群运营”开始，后期会继续就活动、内容、商务拓展等运营方面分享一些经验和技巧，感兴趣的童鞋可以关注哦。

本文由 @朱朱 原创发布。







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