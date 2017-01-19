春节将至，每日优鲜APP是酱紫陪你过年的

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最近生鲜电商行业，每日优鲜可火了!据统计，每日优鲜在生鲜电商APP中，月度活跃用户规模处于领跑位置!每日优鲜APP在营销运营方面也是做得比较不错，这也是用户活跃的一大原因;春节即将到来，正值年货销售旺季，每日优鲜当然也不会放过此营销机会，而每日优鲜是如何利用春节、年货等话题进行APP运营的呢?

1、每日优鲜活动形式丰富

每日优鲜APP在拉新和用户活跃方面下了比较多的功夫!多样化的活动形式，包括以老拉新、积分形式、产品降价活动等等，以此来刺激用户消费;

(1)主推“以老拉新”，传播和刺激消费一步到位;

“以老拉新”的运营方式在2016年年底是比较火的一个话题，每日优鲜APP也是利用了这一种活动营销方式;每日优鲜APP，在这方面的活动有

①天天平价过大年，邀请新朋友各得满99减80券;

②邀请新朋友下单且成功签收最多的前7名用户各得霍尼韦尔空气净化器一台;

虽然“送券”的形式比较常见，但有很多电商APP却还是火不起来;每日优鲜在这方面的优势就是优惠券比较吸引人，“满99减80”这种折扣力度还是比较大的，对于用户的吸引力也是足够的;愿意邀请好友的老用户，是为了得到这个券并且使用券，也是提高了用户的重复购买率;而在新用户层面，起到了品牌宣传和刺激消费双层的效果，新用户受邀注册获得优惠券，但不一定会促使购买;但是每日优鲜APP也就多一个品牌曝光!而至于之后的刺激用户消费，可以其他的形式去实现;

假如我是一个新用户，我受到了好友的邀请获得优惠券，我会去体验下APP产品，并且进行消费体验;

假如我是一个老用户，在我会想到邀请好友而获得优惠券的时候，那也是说明我肯定想要买东西才会想获得优惠券;

(2)商品专栏策划，刺激相关产品消费

每日优鲜会根据不同节日进行商品专栏上架;而在春节前，正值人们购买年货高峰期，每日优鲜当然也不会放过这个营销机会;每日优鲜策划了一个春节商品专栏“赶大集屯年货，全场5折起”;在介绍了各种活动之后，每日优鲜为消费者推荐了新鲜的水果、水产商品、年货礼包等等;通过打折和推荐的形式，提高了用户的购买体验’

2、每日优鲜活动呈现方式多样化;

上面说到每日优鲜的活动内容是比较丰富的，那么在活动展现方面，也是做到多样化;

(1)启动页：跟大部分的APP一样，启动页必须有一波广告;而每日优鲜启动页第二屏就是针对“以老拉新”的活动进行广泛宣传，只要用户一打开就会去关注到留意到这个活动，能唤醒用户对于这个活动的记忆;

(2)活动触发(优惠券、活动图)：当用户打开APP进入首页后，就会触发一个活动宣传图给用户，依然是每日优鲜主推的“以老拉新”的邀请新好友活动;可以看出每日优鲜目前阶段的运营目标还是主要来用户拉新、占领生鲜电商市场阶段;

活动触发的形式在外卖APP和电商APP中比较常见，通过触发的形式可针对不同用户的喜好推送不一样的活动内容;但是目前，每日优鲜的活动触发是属于定向性活动，每个用户所接收到的活动内容是一样的;当然，如果要做到根据用户属性或者是用户场景进行精细化的活动运营管理，可以借助市面上一些精细化的APP活动运营工具，比如【活动盒子】进行对接就可以实现;

(3)Banner图轮播：活动展现的一个重要的方式!每日优鲜APP首页banner图位置将重要的活动优先展示给用户，且在其他商品分类栏目也是有自己的主题活动!通过策划不同的主题，用折扣的形式去吸引用户;

3、产品页面设计，营造过年气氛;

APP的界面设计非常重要，APP界面犹如每个人的颜值!虽然现在很多人都是说不看重他外包，内在美才是重要，但是现实依旧是看脸的时代;APP界面犹如人们的脸，而功能犹如人们的内在表现;一个功能再好的APP，如果在设计上面很low，无法吸引用户进行下一步的功能体验;

每日优鲜APP的设计比较好，各种icon能够根据节日进行及时更新上线，让APP有了过节的气氛;优秀的页面设计对于用户的转化也是有着非常大的帮助，不管是在页面排版、图片设计都是非常重要!

任何的APP运营，是为了用户转化;而用户转化不仅仅是靠运营去提高用户转化率，还需要产品、设计进行配合;而每日优鲜就是通过产品、设计、运营三方面的合作给用户营造了过年的氛围，通过界面设计、活动等去刺激用户消费欲望，提高用户付费转化，值得学习!

作者：活动盒子(huodonghezi.com)，APP活动运营工具，全方位提供APP运营解决方案;

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