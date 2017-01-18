我分析了2个渠道9大推广位，让APP推广更得心应手

来源|活动盒子_APP运营工具(ID:huodonghezi.com)

之前我写了一篇关于APP用户数据分析的文章，提到过用户来源的问题。APP的下载注册用户来线上线下各种渠道，可能是在某个常逛的网站上看到APP投放的广告产生了兴趣;也有可能是在朋友圈看到了朋友转的APP活动链接从而被吸引……

这些都是通过运营推广带来的流量。在APP的推广中，选择的推广渠道决定了用户的主要来源以及用户质量的高低，APP运营人员应该根据预算、成本、用户群定位、APP定位、渠道属性、难易度等综合选择合适的推广渠道，以达到最佳的推广效果。

就目前来看，APP推广渠道非常多，包括应用内的、新媒体类、应用商店、网盟类等等，今天，我想重点跟大家聊聊APP应用内和新媒体类的推广渠道。

APP应用内推广渠道

就是指APP内部推广，包括banner位、Push消息推送、启动页广告、浮动小图标广告、弹窗广告等等。

1、banner位推广：大部分APP都会在顶部留出一块显眼的地方，作为活动、通知、品牌信息、广告等的展示位，这就是我们常常提到的banner位。

banner位可以同时放置数个展示信息图片，采用轮播的方式，每隔几秒钟，系统会自动切换下一张。不断地循环播放，让整个APP页面带上了动态因素，在周围静止不变的环境下，一下子就抓住了消费者的眼球。

推广要点：可以用作APP内部活动、新功能上线等的推广;展示的banner图风格要与整体页面相搭，图片的配色、文字大小等不要显得突兀;banner广告、活动等的展示文案要简洁有力、重点突出、引人注目。

2、启动页广告推广：是指在用户每天首次启动或者退出再启动APP的时候，等待进入首页前，APP主动弹出来的过渡页面，启动页一般会停留3-5秒。

APP启动页广告推广

推广要点：可以作为品牌广告、APP活动、功能点展示等的推广渠道(比如上图中氧气APP启动页年终盘点活动的推广，人人贷APP6周年庆典的品牌推广);因为APP启动页只有短短几秒的显示时间，也只能设置一个展示页面，所以必须把控好文案和整个页面设计;最后，必须设置“跳过”按钮，用户可以手动点击“跳过”立即关掉启动页，避免造成强制接受，引起用户反感。

3、应用内弹窗推广：是指用户在APP页面完成某种操作行为时，自动触发弹出的活动、广告等浮层页面。通常是全屏展示，中间小窗口是可点击的图片页，四周的背景设置为透明可视下层主页。

下面的图片中，左边人人贷APP和右边亚马逊APP的弹窗页，是我打开APP进入首页的时候主动弹出来的，利用“新人福利”引导未注册的下载用户完成注册，是提高拉新转化率的有效方式。

应用内弹窗推广

推广要点：面向APP内部用户的推广渠道，应该根据不同属性的用户(地区、性别等)、不同的操作行为(注册、登录、加入购物车、付款、留言、收藏、评分等)，有针对性地设置不同的弹窗内容，做精准化的推广。

这种触发式的弹窗推广，除了APP开发者自行设计开发之外，还可以借助第三方工具快速生成并接入应用内。选择小图或者大图展示形式，选定触发的条件(登录、注册、付款等)，就会根据用户实际操作进行触发(比如完成付款后弹出);选定触发用户(所有用户、省份、性别等)，就会推送给符合条件的用户(如只针对广东省的用户弹出)。

活动盒子投放活动页面

另外，弹窗广告必须要设置一个显眼的关闭按钮，比如上图中的“x”，让用户有自主选择权，感受到APP对于用户的尊重，不强制不模糊。

4、Push消息推送：是指APP开发者通过第三方工具对用户移动设备进行的主动消息推送，显示在用户手机通知栏、桌面APP图标(数字红点提醒)。

消息推送可一次性触达所有的APP授权用户，做到真正的全覆盖;面对精准的内部用户群体，避免了消息推送的不对称导致的资源浪费在不相关用户身上。消息推送对APP的运营推广起着非常大的作用，它能够唤醒沉睡用户，提高用户活跃;带动功能模块的使用，特别是新的模块体验。

推广要点：Push可以推送的内容十分广泛，由APP运营人员自由设置，包括APP内部活动、上新通知(新功能上线、商品更新、到货通知等)、资讯消息、广告等等。

在利用消息推送这个渠道做运营的过程中，需要注意下面几点：做有针对性的推送，让用户感兴趣或者觉得有用;写好消息推送的文案，增加用户点击欲望;消息推送的频率要适当，避免造成打扰;做好场景化消息推送，在最恰当的时间把消息推出去。千万不要弄巧成拙，让用户对消息推送产生反感和排斥，导致最后卸载掉APP。

应用内的推广渠道分析先说到这里，下面我们再来看看新媒体方面的APP推广渠道有哪一些。

APP新媒体推广渠道

1、APP内容分发渠道：内容运营人员创作跟APP相关的或者带有APP品牌信息的文章，大量地投放到APP垂直平台以及自媒体平台，以免费投稿的形式(多以干货为主)进行传播。

这种免费的渠道推广，可以节省一定的成本;深度的内容能让受众更详细地了解APP，带来高质量的注册用户。但需要有比较专业的内容生产者来持续输出相关的文章。

内容免费分发渠道包括APP垂直平台(鸟哥笔记、姑婆那些事儿等)、自媒体平台(今日头条、百度百家、一点资讯、搜狐公众平台等)。

2、站外推广：利用百度、360等平台做问答、关键词排名，让APP品牌词得到大范围的曝光，引导用户搜索APP。

比如，可以在百度百科、360百科、互动百科、搜狗百科、MBA智库百科等建立品牌词条，展示APP最重要的产品信息、功能亮点、发展历程，作为潜在用户以及新用户了解APP的窗口，增加品牌的曝光;另外，在百度知道，360问答，搜搜问答，新浪爱问，知乎等平台做问答，带上APP品牌词，也是曝光的手段之一。

3、微博推广：就是利用微博平台进行的一系列运营推广。主要有三种推广方式：

1)申请APP官方微博，带上APP品牌名，由专人负责运营。做好官博的定位，是走官方路线、以纯发布APP相关内容为主还是多方发展，以官方+非官方的内容穿插发布……。不管怎样，都要善于利用微博与用户打好交道，和粉丝进行良好的互动。

2)借助大V(KOL、微博红人)进行APP活动、品牌等的宣传。这是一种付费推广的方式，多数都是APP开展某些活动、上线新版本/新功能、做事件营销会用到的推广渠道。

3)在微博的banner位、侧栏广告位、微博手机端的启动页等进行广告投放。

4、微信推广：主要是微信公众号与微信群这两大渠道的推广。申请开通以APP命名的公众号(选择订阅号或者服务号或者两者都开，需要视自身的情况而定)，然后在公众号里面推送APP相关消息，发布活动，成为APP官方的宣传渠道。

微信群方面，则可以组建APP交流群，把符合某些规则的用户(注册用户、付费用户、活动参与用户等)圈进来，方便用户的管理和推广。比如，某款游戏类APP，可以建立闯关经验交流群。同时，APP运营人员可以多加入一些相关的行业群，在里面做APP的宣传。

5、PR传播：就是通过软文的形式，把APP品牌传播出去。最常见的就是APP活动之后的PR宣传，进一步扩大活动的影响，提高品牌知名度。这时，要明确活动PR稿要投放的渠道：

免费渠道：论坛平台(百度贴吧、天涯论坛、QQ群、微信群等)、自媒体平台(今日头条、百度百家、一点资讯、搜狐公众平台等)、微博、微信公众号等

付费渠道：综合性门户网站(如新浪、网易、搜狐、腾讯、百度、新华网、人民网、凤凰网等)、微博/微信KOL投放、传统媒体(报纸等)。

作者：活动盒子(huodonghezi.com)，精准、高效、点对点活动触发APP活动运营工具，全方位提供APP运营解决方案。

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