快速提升APP注册和付费转化率，你可能需要知道这些

来源|活动盒子_APP运营工具(ID:huodonghezi.com)

通过各种运营手段促使用户从一个阶段进入到另一阶段，就完成了用户的一次转化。由始点到终点，用户会经历从获知APP到下载、注册、登录、使用、付费的转化过程，相应的就产生了下载转化率、注册转化率、登录转化率、使用转化率、付费转化率。

可以说，用户转化是APP运营的终极目标。特别是付费转化，对APP开发者来说至关重要，付费用户是APP盈利的核心。有效减少用户流失，提高每一阶段的用户转化率，能最终增加付费转化率。

APP用户转化过程

今天，我们先来了解一下其中的两个：APP注册转化率和付费转化率，看看大多数APP为了提高注册和付费转化都做了哪些事情。

APP用户注册转化分析

就是指从下载应用到完成注册成为会员的的转化过程，这是用户使用APP的开始。完成了注册，才有进一步成为付费用户的可能。

为了提高用户注册转化率，必须先了解从下载到注册之间存在的问题。我们会发现，很多用户下载APP后，并没有去注册，原因可能有这两方面：

1)用户被动下载的APP，自身并没有使用的需要。比如，作为某个APP老会员的朋友A，正在参与APP的邀请好友活动，只要成功邀请到5个新的用户下载应用(不需要注册)，就能够获得奖励;A就发动身边的朋友们帮忙，B、C、D、E、F五个好友通过A用户分享的链接下载了APP，因为用不上或者不感兴趣，就不会特意去注册。

2)某些APP不需要注册也不影响基础功能的使用，用户也仅仅只需要用到基础的功能，所以不会专门去注册。比如：利用电子阅读器APP阅读本地书籍，用户只要上传自己的电子书文件，就能打开阅读，不用成为注册会员。再比如，我自己下载一些APP，仅仅只是作为写文章的案例参考，所以并不会注册。

再者，注册要花费一定的时间和精力去填写资料，还会涉及到手机号、QQ等个人信息，存在泄漏的风险。所以，用户在不必要的情况下，一般都不会主动去注册一个APP。

怎样才能促使这样的下载用户成为注册会员，从而提高注册转化率呢?

APP运营人员应该通过某些手段主动提醒并引导用户注册。新人专享优惠/活动就是最常见最有效的方式之一，利用用户的获利心理，设置具有吸引力的奖品刺激用户注册。由于非注册用户通常都不会太过深入APP内部，所以应该在简单的操作后(打开应用、进入首页时)甚至不需要用户操作就能看到引导注册的页面。

比如，通过APP首页banner图、PUSH消息推送、APP启动页、应用内弹窗等向用户展示注册引导活动。

在这里举个APP首页弹窗注册引导活动的例子：

APP用户注册引导弹窗页

这是我打开人人贷APP(左)和亚马逊APP(右)进入首页的时候主动弹出来的注册指引弹窗，仅仅是“打开”这一个动作，就主动触发了引导页，而不需要点击主页的任何按钮，保证让进入APP的人都看到;新人满减、新人红包都是利用“新人福利”引导未注册的下载用户完成注册，配以合适的文案更能引发用户共鸣或者兴趣;显眼的“注册”按钮，点击马上直达注册页面，减少多环节带来的用户流失，提高用户转化率。

这种主动触发引导页弹窗的方式设置简单，借助第三方工具(比如【活动盒子】)就能快速实现，不需要额外的技术支持，只要按照模板操作即可，APP运营人员可以自主策划并完成。

活动盒子触发模板

APP首页弹窗注册引导方式，对所有APP都适用，根据不同的APP属性和定位，在注册引导的文案和奖品设置中下功夫，尽可能地戳中用户的兴奋点，让注册转化更加自然。

关于用户注册转化先说到这里，下面再来看看APP用户付费转化率的问题。

APP用户付费转化分析

付费转化简单来说就是用户在APP内花钱。每一个商业性的APP，都会设置付费环节，让更多的用户付费，是开发和运营的归宿。付费用户的数量直接影响到开发者的收益情况，也是判断一个APP是否成功的关键因素。

日常的拉新、留存、促活，其根本目的都是为了提高用户的付费转化。而根据APP的不同类型，其用户付费转化的模式有明显差异，在这里简单分析一下电商类APP和游戏类APP的付费转化。

1、电商类APP，付费转化就是用户付款成功，下单购买了商品。提高用户付费转化率，主要通过APP应用内的活动、优惠刺激。比如：天猫双十一时的准点抢购、秒杀、限时抢，实时显示商品数量和抢购人数的变化，制造一种紧张迫切的氛围，催促抢到商品的用户马上完成付款，否则短时间内会被别人抢走，这样一来，就大大提高了用户付费率。

另外，也可以通过发放商品优惠券、优惠券红包、限时满减等，刺激那些举棋不定的用户因为商品的优惠而最终产生付费行为。

2、游戏类APP，付费转化就是玩家付款购买游戏道具。提高游戏类的用户付费转化，除了利用游戏道具的优惠外，影响游戏付费率的最根本因素，还是游戏本身付费点和消费刺激的设定。

以“开心消消乐”为例(小编目前正沉迷于这款游戏无法自拔)，玩过这个游戏的应该很熟悉。消消乐有很多闯关道具，包括精力瓶、小木槌、加5步、刷新、后退1步、强制交换、魔法棒、追踪导弹、章鱼冰、随机魔力鸟、魔力扫把、沙漏、银币以及风车币。其中，风车币是需要直接付钱购买的，剩下的所有道具都是用等量的风车币兑换。

这些道具还可以通过游戏闯关、邀请好友、向朋友求助、每日签到、社区活动等方式免费获得，但数量有限，且都是一些级别较低的道具，很难获取到风车币这样的高价值道具。这就让付费购买成为最快的渠道。

开心消消乐用户付费模式

为了让玩家有购买道具的需求，在游戏闯关的过程中，设置了付费点：每局关卡限定时间或者次数，闯关页面下都放置了可以延时、或者增加次数、或者在游戏中使用的能量道具，玩家随时可以点击购买，当局有效。

这就促使玩家在付出较多时间成本，比如：同一个关卡玩了N次都没有通过，这次差最后一两步，眼见就要成功的时候，次数/时间用完了，放弃太过可惜，付费买道具的欲望和行为产生了。加上右图中每次闯关失败后都会跳出来的付费引导页面，进一步加强了玩家付费的意愿，转化成付费用户。

因此，要提高游戏类用户的付费转化率，需要巧妙地设置闯关环节的障碍，在最显眼的地方放上道具，方便玩家随时购买使用;另外，在关键时候主动弹出付费提醒，加深玩家付费的欲望。

作者：活动盒子(huodonghezi.com)，APP活动运营工具，全方位提供APP运营解决方案;

本文为活动盒子原创，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处:http://www.huodonghezi.com/news-929.html







本文固定链接: http://www.iyunying.org/social/app/92070.html

转载请注明: 活动盒子 2017年01月13日 于 网站运营 发表