CQASO新功能上线，让你一眼看穿哪些是机刷应用！

国内最大的iOS数据服务平台CQASO上线了新功能。本次新功能着重展现关键词竞争的激烈情况，从而新增了关键词下应用排名上升、下降最快排行。

关键词搜索结果增加两个排序：

排名上升最快

排名下降最快

1、功能介绍：

该功能显示在关键词搜索结果页面：

进入该页面后会发现，相比之前的版本，我们增加了排名上升最快应用和排名下降最快应用两个排行。

2、新功能的影响

这两个排序最直接的效果就是：用户可以根据应用的飙升和暴跌情况，判断该应用是否是刷机应用。

比如，搜索某个关键词时，某应用飙升速度快，那么它有可能正在做机刷；如果一个应用有暴跌的情况，那么可能是刚做完机刷。

大家做ASO优化时，选择关键词是一个非常核心的工作，如果你想要投放的关键词正在被一些机刷应用占据着，那么对这个关键词进行ASO优化可能是很不明智的选择，因为这样意味着较大的竞争。

在这种一眼看穿是否是机刷应用的情况下，用户可以很好的选择关键词进行优化。

CQASO希望用户在使用我们的产品时，能够有更全面的数据做参考，更好的操作体验，所以除了关键词搜索结果排序，CQASO同时上线了关键词搜索结果近一周趋势图功能，并且优化了VIP购买页面等细节。

CQASO一直专注于各种数据分析、运营优化等功能的研发与优化，旨在为广大用户提供最优质的ASO优化服务平台。

欢迎大家进入CQASO官网进行体验，同时也欢迎大家联系运营小妹或者在下方留言给我们提出宝贵的建议

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